2si1 "Mutlu Mesut" Teknoloji ve Oyun Programı

Uzun bir ayrılık ardından tekrar Mesut Çevik ve Gökhan Yılmaz bir arada. 2si1 yine bu haftanın teknoloji ve oyun haberlerini ekranlarınıza taşıyor. İyi Seyirler...

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