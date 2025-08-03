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    BİM marketler buz makinesi ve elektrikli bisiklet satacak

    8 Ağustos BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Kumtel markasına ait buz makinesi, OLA markasına ait EFD1 ve EFD3 katlanır elektrikli bisiklet modelleri yer alıyor. 

    8 Ağustos BİM aktüel Tam Boyutta Gör
    BİM marketlerin hafta sonu aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan aksiyon kameralarına, katlanır elektrikli bisikletlerden akıllı tartılara ve buz makinesine kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak. 

    8 Ağustos BİM aktüel teknoloji ürünleri

    8 Ağustos BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Kumtel markasına ait buz makinesi yer alıyor. Günlük 12kg buz üretim kapasitesi olan makine 1 litre kapasiteye sahip ve elektrik riski için koruma da sunuyor. Fiyatı 3490TL.

    Diğer taraftan OLA markasına ait 250W 5 kademe motor, kalın lastik, 50Km maksimum menzil, SHIMANO 7 vites sistemi sunan EFD3 katlanır bisiklet 24990TL iken tasarımı farklı EFD1 katlanır bisiklet ise 24990TL olarak satılacak. 

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