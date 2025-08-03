BİM marketler buz makinesi ve elektrikli bisiklet satacak

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Tam Boyutta Gör BİM marketlerin hafta sonu aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan aksiyon kameralarına, katlanır elektrikli bisikletlerden akıllı tartılara ve buz makinesine kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak.

8 Ağustos BİM aktüel teknoloji ürünleri

8 Ağustos BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Kumtel markasına ait buz makinesi yer alıyor. Günlük 12kg buz üretim kapasitesi olan makine 1 litre kapasiteye sahip ve elektrik riski için koruma da sunuyor. Fiyatı 3490TL.

23 Temmuz BİM aktüel kataloğunda neler var? 2 hf. önce eklendi

Diğer taraftan OLA markasına ait 250W 5 kademe motor, kalın lastik, 50Km maksimum menzil, SHIMANO 7 vites sistemi sunan EFD3 katlanır bisiklet 24990TL iken tasarımı farklı EFD1 katlanır bisiklet ise 24990TL olarak satılacak.

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