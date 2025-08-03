BİM marketler buz makinesi ve elektrikli bisiklet satacak

8 Ağustos BİM aktüel teknoloji ürünleri
8 Ağustos BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Kumtel markasına ait buz makinesi yer alıyor. Günlük 12kg buz üretim kapasitesi olan makine 1 litre kapasiteye sahip ve elektrik riski için koruma da sunuyor. Fiyatı 3490TL.
Diğer taraftan OLA markasına ait 250W 5 kademe motor, kalın lastik, 50Km maksimum menzil, SHIMANO 7 vites sistemi sunan EFD3 katlanır bisiklet 24990TL iken tasarımı farklı EFD1 katlanır bisiklet ise 24990TL olarak satılacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: