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2si1 | Nvidia yolun sonuna geldi

1 yıl
9,8b
1
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1 Teknoloji ve Oyun Programının başlığını Nvidia'nın partner programını sona erdirmesi oluşturuyor. Bu haftanın öne çıkan oyun ve teknoloji haberlerini değerlendirdiğimiz 2si1 sizlerle.
Program akışı:
01:45 Bir günde iki haber: Nvidia ortaklık programı sona erdi, ASRock ekran kartlarına AMD engeli mi?
05:53 Şehir efsanesi gerçek oluyor: Facebook ücretli versiyonu masada
11:51 Battlefield'in 2018'deki oyunu Bad Company 3 olabilir
12:57 EA, yeni Battlefield oyununda hikaye olacağını doğruladı
16:35 MIT'den harita ve şerit işaretlerine gerek duymayan sürücüsüz otomobil teknolojisi
21:50 Ölümlü Uber kazasından şok rapor: Otonom araç yayayı algıladı fakat görmezden geldi!
24:09 God of War 3 günde 3.1 milyon satarak PS4'ün en hızlı satan özel oyunu oldu
24:27 Monster Hunter World 8 milyon satarak Capcom tarihinin en çok satan oyunu oldu
31:24 AB'den elektrikli araçlara "gürültü çıkarma" zorunluluğu
32:43 Basılı bilet tarih oluyor, artık paralı etkinlikler için "yüz tanıma" teknolojisi kullanılacak
39:07 BioWare, Anthem'in çıkış zamanını duyurdu: Mart 2019
42:22 Shadow of the Tomb Raider'dan yeni bilgiler geldi
43:43 Android P tanıtıldı
45:43 Google Assistant'ın Duplex özelliği ile randevu ve rezervasyon konuşmalarınızı asistan yapabilecek
50:47 Google Fotoğraflar önemli yeniliklerle güncelleniyor
53:01 PES 2019 fragmanı yayınlandı
 

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wakari_mayo 1 yıl en beğenilen
Değerli Enis Kirazoğlu, Türkçe'de miktar ve çokluk belirten bunca sıfat varken aralarından yalnızca "hayvan gibi"yi seçmenizin sebebi nedir? (En az 5 defa hayvan gibi dediniz videoda) Gerçekten insanı 2si1 izlemekten soğutan bir durum halini almaya başladı.
Değerli Mesut Çevik, "random" kelimesinin Türkçesi "rastgele"dir. Lütfen dikkat ediniz.
Böyle söylüyorum diye Türkçe kullanımına ruh hastalığı derecesinde kafayı takmış birisi gibi görünüyor olabilirim ancak böyle bir durum yok. Yalnızca çok kulak tırmalamaya başladı bunun gibi hatalar.
2si1'e Enis Kirazoğlu geldiğinde ilk birkaç hafta yüksek enerji, samimiyet ve ciddiyet ile oldukça iyi ilerlemiştiniz. Şimdiyse ne yazık ki git gide laçkalaşmaya başladı aranızdaki ilişki. Gereksiz ve ani çıkışlar, durup durup aynı konuya gelmeler vs. hoş şeyler değil.
Aynı zamanda bu hafta görüntü kalitesi yerlerde.

Yanlış anlaşılmasın, samimi bir ortama kesinlikle karşı değilim, aksine olması gerektiğini düşünüyorum. Fakat yukarıda bahsettiğim gibi durumlar ister istemez uzaklaştırıyor insanı. Lütfen bu eleştirilerimi sert bir tonda algılamayınız. Tam tersi, 2si1'in daha iyi olmasını isteyen, "dost acı söyler" sözündeki bir dostun eleştirileri olarak görünüz. Sizleri sevmiyor ve yaptığınız işe değer vermiyor olsaydım emin olun vaktimi ayırıp da bunları yazmazdım.

Esen kalın.
Değerli Enis Kirazoğlu, Türkçe'de miktar ve çokluk belirten bunca sıfat varken aralarından yalnızca "hayvan gibi"yi seçmenizin sebebi nedir? (En az 5 defa hayv...
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2 Yanıt Yanıtla +35
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Virinom 1 yıl
Görüntü kalitesinde sıkıntı mı var? 1080p izliyorum ama görüntüde çok fazla noise var gibi gözüküyor.
2 Yanıt Yanıtla +6
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Virinom 1 yıl wakari_mayo
Görüntülü kalitesi hariç hiçbir düşüncene katılmıyorum. Ayrıca resmiyete çok meraklıysan kullanıcı adını ad soyad yap neden yabancı kelime koyuyorsun?
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Cute Hentai 1 yıl
Mesut Çevik tane tane yavaş konuşuyor bildim bileli ona lafım yok fakat Enis Kirazoğlu sanki takımda son kalan kişi gibi şarşörü boşaltırcasına konuşuyor. Biraz yavaş konuş derim yoksa diksiyonun düzgün. Video süresi uzamasın taramalı tüfek gibi anlatayım psikolojisi var gibi.
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erhan_2122 1 yıl
Onca programını izlediniz güzel vakit geçirdiniz adamlar bi tane abartılı başlık atmış diye yapmayn etmeyn yaw. Bir çok site sürekli yapıyor ama kimsenin gözüne batmio
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oliviera83 1 yıl
birşey diyecekler diye beklemeyin. boş işler...
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Amd64x2 1 yıl
Bari siz yapmayın ya!
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Venomstr 1 yıl
Ne saçma sapan başlıklar atıyorsunuz.
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WarSaw 1 yıl
facebook boş iş artık kullanan çok kalmadı çevremde. instagram snapchat te boş iş. watsapp iş yapar.
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Loneliest 1 yıl
Click bait vol kaç ben hesaplayamadım. Helal olsun size.
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BrokenDiamond 1 yıl
"God of War 3 günde 3.1 milyon satarak PS4'ün en hızlı satan özel oyunu oldu" Şurada anlatım bozukluğu olmuş. Sanki God of War 3, ilk gününden 3.1 milyon satmış gibi olmuş.
"God of War 4, 3 günde" yazılsaydı daha iyi olurdu. Ayrıca nVidia nasıl yolun sonuna gelmiş, onun zaman damgası atılmamış. Videonun tamamını da izlemek istemiyorum.
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1BilimAdamı 1 yıl
Heyecanla M&B bannerlordu bekliyorum. İlk çıktığında 60 dolar olmadığı sürece alacağım
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imhotep_of_grudge 1 yıl
video bence sayfa yüklenince açılmamalı... play tuşuna tıklatmadan çalması saçma...
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