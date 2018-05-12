2si1 | Nvidia yolun sonuna geldi

Genel Yayın Yönetmeni
2si1 Teknoloji ve Oyun Programının başlığını Nvidia'nın partner programını sona erdirmesi oluşturuyor. Bu haftanın öne çıkan oyun ve teknoloji haberlerini değerlendirdiğimiz 2si1 sizlerle.
Program akışı:
01:45 Bir günde iki haber: Nvidia ortaklık programı sona erdi, ASRock ekran kartlarına AMD engeli mi?
05:53 Şehir efsanesi gerçek oluyor: Facebook ücretli versiyonu masada
11:51 Battlefield'in 2018'deki oyunu Bad Company 3 olabilir
12:57 EA, yeni Battlefield oyununda hikaye olacağını doğruladı
16:35 MIT'den harita ve şerit işaretlerine gerek duymayan sürücüsüz otomobil teknolojisi
21:50 Ölümlü Uber kazasından şok rapor: Otonom araç yayayı algıladı fakat görmezden geldi!
24:09 God of War 3 günde 3.1 milyon satarak PS4'ün en hızlı satan özel oyunu oldu
24:27 Monster Hunter World 8 milyon satarak Capcom tarihinin en çok satan oyunu oldu
31:24 AB'den elektrikli araçlara "gürültü çıkarma" zorunluluğu
32:43 Basılı bilet tarih oluyor, artık paralı etkinlikler için "yüz tanıma" teknolojisi kullanılacak
39:07 BioWare, Anthem'in çıkış zamanını duyurdu: Mart 2019
42:22 Shadow of the Tomb Raider'dan yeni bilgiler geldi
43:43 Android P tanıtıldı
45:43 Google Assistant'ın Duplex özelliği ile randevu ve rezervasyon konuşmalarınızı asistan yapabilecek
50:47 Google Fotoğraflar önemli yeniliklerle güncelleniyor
53:01 PES 2019 fragmanı yayınlandı
05:53 Şehir efsanesi gerçek oluyor: Facebook ücretli versiyonu masada
11:51 Battlefield'in 2018'deki oyunu Bad Company 3 olabilir
12:57 EA, yeni Battlefield oyununda hikaye olacağını doğruladı
16:35 MIT'den harita ve şerit işaretlerine gerek duymayan sürücüsüz otomobil teknolojisi
21:50 Ölümlü Uber kazasından şok rapor: Otonom araç yayayı algıladı fakat görmezden geldi!
24:09 God of War 3 günde 3.1 milyon satarak PS4'ün en hızlı satan özel oyunu oldu
24:27 Monster Hunter World 8 milyon satarak Capcom tarihinin en çok satan oyunu oldu
31:24 AB'den elektrikli araçlara "gürültü çıkarma" zorunluluğu
32:43 Basılı bilet tarih oluyor, artık paralı etkinlikler için "yüz tanıma" teknolojisi kullanılacak
39:07 BioWare, Anthem'in çıkış zamanını duyurdu: Mart 2019
42:22 Shadow of the Tomb Raider'dan yeni bilgiler geldi
43:43 Android P tanıtıldı
45:43 Google Assistant'ın Duplex özelliği ile randevu ve rezervasyon konuşmalarınızı asistan yapabilecek
50:47 Google Fotoğraflar önemli yeniliklerle güncelleniyor
53:01 PES 2019 fragmanı yayınlandı
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Değerli Mesut Çevik, "random" kelimesinin Türkçesi "rastgele"dir. Lütfen dikkat ediniz.
Böyle söylüyorum diye Türkçe kullanımına ruh hastalığı derecesinde kafayı takmış birisi gibi görünüyor olabilirim ancak böyle bir durum yok. Yalnızca çok kulak tırmalamaya başladı bunun gibi hatalar.
2si1'e Enis Kirazoğlu geldiğinde ilk birkaç hafta yüksek enerji, samimiyet ve ciddiyet ile oldukça iyi ilerlemiştiniz. Şimdiyse ne yazık ki git gide laçkalaşmaya başladı aranızdaki ilişki. Gereksiz ve ani çıkışlar, durup durup aynı konuya gelmeler vs. hoş şeyler değil.
Aynı zamanda bu hafta görüntü kalitesi yerlerde.
Yanlış anlaşılmasın, samimi bir ortama kesinlikle karşı değilim, aksine olması gerektiğini düşünüyorum. Fakat yukarıda bahsettiğim gibi durumlar ister istemez uzaklaştırıyor insanı. Lütfen bu eleştirilerimi sert bir tonda algılamayınız. Tam tersi, 2si1'in daha iyi olmasını isteyen, "dost acı söyler" sözündeki bir dostun eleştirileri olarak görünüz. Sizleri sevmiyor ve yaptığınız işe değer vermiyor olsaydım emin olun vaktimi ayırıp da bunları yazmazdım.
Esen kalın.