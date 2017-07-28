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2si1 "ÖTV'si bol" Teknoloji ve Oyun Programı

1 yıl
27,2b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'in bu bölümünde 4 Milyar Dolarlık Bitcoin vurgunu, Dronelara ÖTV gelme ihtimali, yeni Need For Speed, Xbox One X, AMD Ryzen ve Vega öne çıkan konular arasında.
Dronelar uçuyor, uçuyorsa ÖTV onu bekliyor! AMD'nin 16 çekirdekli işlemcisi Intel'e karşı, AMD Radeon RX Vega testleri ortaya çıktı,  yeni Need For Speed iddialı geliyor, Xbox One X ön siparişe çıkmak üzere ve çok daha fazlası bu bölümde 2si1'de sizi bekliyor.

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GylR? 1 yıl
Ses kalitesi düşük kalmış. Sanki doğrudan video kameranın mikrofonu kullanılmış gibi.
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bullx 1 yıl KaleyDeskop
yoo gayet güzeldi, nokta
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artenis 1 yıl
'' 2bin CC üzeri aldıysanız yandınız'' diyen bir bakan...
Ülkenin edebi durumu ilkokul seviyesi,
Estetik anlayışı sıfır
Vergi %100+100
Ama KÖNDÖ FÖZÖMÜZÜ YÖPÖYÖRÖZ, KÖNDÖ TÖNKÖMÖZÖ YÖPÖYÖRÖZ...
Eve tankla gidip, füzeyle de çocuğunuz Ö Z E L okula gönderirsin...
'' 2bin CC üzeri aldıysanız yandınız'' diyen bir bakan...Ülkenin edebi durumu ilkokul seviyesi,Estetik anlayışı sıfırVergi %100+100Ama KÖNDÖ ...
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canskru 1 yıl
çok keyifli bir programdı. teşekkürler. ses sorununun çözülmesi gerekir ama...
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Hendrik Johannes Cruijff 1 yıl
En son Need For Speed'in hangi oyunu oynadım onu bile hatırlamıyorum ya var ya bitmedi mi seri.
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MonitörKertenkelesi 1 yıl
Her 2si 1 programına işlemci muhabbetiyle başlamıyorlar mı fitil oluyorum kardeşim. Allah aşkına acaba şu dinleyici ve seyircilerine anket yapsalar kaçı bu işlemci haberleri ile kendileri kadar ilgileniyor görseler. 100 kişiden 3 ü çıkar ise ne ala.
Oyun, teknoloji, yurttaki ve dünyadaki önemli bilişim haberleri, telefon ve bilgisayar modelleri tamam ama işlemci nedir yahu, tuhaf tuhaf rakamlar havalarda uçan, anlayamadığım garip sayılar, harfler, lügatlar gırla.
Bir de bu konuyu illa ve de illa programın başına koyuyorlar. Videoyu bu zımbırtıları dinlemeden geçemiyorsun. Uzaylılar bir araya gelmiş kendi aralarında konuşuyorlar gibi geliyor bana. İzleyenlerin çoğuna da öyle geliyor da bu üçünün bunu anlayabileceğini sanmıyorum. Bu kaçıncı serzenişim biliyorum gelecek haftada yine yeni çıkan bir işlemcinin mimarisi, hızı ile tuhaf tuhaf rakam ve sayılarından bahsedip beynimizin etini yiyecekler. Sizi çekirdek muhabbetiniz yüzünden bir paket çekirdek aldım uyumamak için yiyorum.




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Kings Never Die 1 yıl
Koltuk baya tozlanmış :)
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hakemzsr 1 yıl
Mesut artık şu adamcağıza bitcoin yatırımlarını sorma
adam bariz rahatsız oluyor ısrarla her bitcoin konusunda soruyorsun...
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P3rF3cT55 1 yıl
Erdi hocam cidden teknik açıdan çok bilgili. Sırf onun yorumları için bile izlenir bu program.
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Eeltorm 1 yıl
Lakayt bakana bak "2 cc üzerinde aldıysanız yandınız".
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malifural 1 yıl
dronlara ötv gelse nasıl kontrol edecekler parçalarını satın alıp birleştirirsin olur biter
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-MoDeStUs- 1 yıl
Vitaminini almadan çıkmış.Bizler almayınca bu duruma düşüyoruz.Haklı mesutçum bizlere hakaret etmekte.
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ardicli2000 1 yıl
Yine ses sorunlu. Cidden 2 dk kaydetip dinlemek çok mu zor. Çok ciddi soruyorum.
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