2si1 "ÖTV'si bol" Teknoloji ve Oyun Programı

2si1'in bu bölümünde 4 Milyar Dolarlık Bitcoin vurgunu, Dronelara ÖTV gelme ihtimali, yeni Need For Speed, Xbox One X, AMD Ryzen ve Vega öne çıkan konular arasında.

Dronelar uçuyor, uçuyorsa ÖTV onu bekliyor! AMD'nin 16 çekirdekli işlemcisi Intel'e karşı, AMD Radeon RX Vega testleri ortaya çıktı, yeni Need For Speed iddialı geliyor, Xbox One X ön siparişe çıkmak üzere ve çok daha fazlası bu bölümde 2si1'de sizi bekliyor.