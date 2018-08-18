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2si1 | Otomobil fiyatlarına zam geldi

9 ay
8,3b
1
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Dolar kurundaki değişim nedeniyle elektronik cihazlar ardından otomobillerde de fiyat artışı yaşandı. 2si1'in ilk konusu yükselen otomobil fiyatları oluyor. Haftalık Teknoloji ve Oyun Programı 2si1
Yayın akışı:
00:36 Dövizdeki hareketlilik otomobil fiyatlarını da arttırdı; işte yapılan yeni zamlar
08:01 AK Parti'den belediyelere: Bir an önce PARDUS'a geçin
12:31 Forza Horizon 4’te sadece Türkçe altyazı olacak, dublaj yok
16:43 Metro Exodus ön siparişe açıldı
22:10 Fransa'daki bir parkta eğitimden geçen kargalar çöpçü oldu
27:22 Güneş enerjisiyle çalışan hava aracı 25 gün boyunca uçmayı başardı
31:42 Battlefield 5'in resmi Gamescom tanıtım videosu yayınlandı
34:43 Terminatör filmindeki robotlar gerçek oluyor: Programlanabilir sıvı metal geliştirildi
36:17 Göz hastalıklarını bir doktor kadar doğru tespit eden yapay zeka
42:30 Çin, anti sosyalist mesajlar veren oyunların ekonomisini durdurdu
48:40 Hafızayı güçlendirmek için beyin hücrelerini yapıştırabiliriz
51:01 Intel, harici grafik kartı için ilk tanıtımı yayınladı
53:10 SSD’lerde GB/$ oranı HDD'lerle eşitlenecek
54:18 Call of Duty: Black Ops 4'ün betası PS4 için 10 Eylül'de başlayacak
55:33 Manhattan metroları hype trenine uyup Marvel'ın yeni Spider-Man oyununa boyandı
 

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wakari_mayo 9 ay en beğenilen
Arkadaş, çekimden önce bir deneme kaydı falan almıyor musunuz?
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emre1393 9 ay
Ses yine patlamış, boom mikrofon kullansanıza, yaka mikrofonu beceremiyorsunuz.
Tavana sabitleyin, aşağı sarkıtın.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Ses yine patlamış, boom mikrofon kullansanıza, yaka mikrofonu beceremiyorsunuz.Tavana sabitleyin, aşağı sarkıtın.
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BlackGhost12 9 ay
Bence sesi 5-10 yerden aynı anda kaydedin. Beğendiğinizi videoyla birleştirin.
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DrFetih 9 ay
Mükemmel
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tahir40 9 ay
Metro exodus 90 lira steamde dediniz, normalde pre order sevmesem de alayım dedim, 210 lira :)
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Yapacak bişi yok
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AleynaFox 9 ay
yaw bu ekipmanın bi ayarı yokmu sabit kalabilen pili bitip ayarlarımı sıfırlanıyor. yada video çekmezken başka biyerdemi kullanılıyor normal konusunca ses az gülerken kulaklarım patlıyor
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tricore 9 ay
Ses ne kadar önemliymiş yav
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Nınja 9 ay

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fastmustaine 9 ay
Hummel tshirt kendinden sansürlü
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AC_Hawker 9 ay
"Başlık moralinizi bozmasın" mı? Düzgün olan şey bozulur.
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Damenda 9 ay
Hypercube gerçek olacak desenize
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gumusok 9 ay
uzun süredir üyeyeim yorum yapma ihtiyacı hissettim...tıp ve medikal konularına yaptıkları konuşmaları gördükten sonra söylüyorum: bilgisi sadece google dan öğrendiği kadar olup, kulaktan dolma bilgiler ışığında bir teknoloji ve gündem yorumları yapılmakta.her şey de uzman olan Mesut Çevik boğaz hastalıkları için dahiliye gidilmeyeceğini bilmiyor. cep telefonu ışığı ile boğazına bakmasını yadırgaması ise ayrı saçmalık. zaten amaç hiperemik durum ya da tonsillofarenjit olup olmadığını görmektir. bunun için basit herhangi bir ışık kaynağı yeterlidir.ayrıca eşinin doktor diplomasına göre muayene gidip-gitmek istememesi de abes le iştigaldir.hangi fakülteden mezun olduğunuz sizin doktorluk bilginize etkileyecek majör faktör değildir.size önerim hastalığınızla ilgili bir durum olduğunda o konuyla ilgili uluslararası yayını,çalışması ve tercübesi olan doktor tercih etmenizdir.aslında yapılması gerekli olan ise: öncelikle aile hekiminize başvurmanızdır. aile hekiminiz gerekli görürse sizi ileri uzmanlık branşlarına sevk edecektir.Cem Yılmazın dediği gibi, omuz ağrısı için hematoloji uzmanına gidilmez..kalın sağlıcakla..(yukarıdaki yorum medikal konular için geçerlidir. programı da oyun haberleri için takip ediyorum)
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Nike 9 ay
Ses felaket.
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