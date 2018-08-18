2si1 | Otomobil fiyatlarına zam geldi

Genel Yayın Yönetmeni
Dolar kurundaki değişim nedeniyle elektronik cihazlar ardından otomobillerde de fiyat artışı yaşandı. 2si1'in ilk konusu yükselen otomobil fiyatları oluyor. Haftalık Teknoloji ve Oyun Programı 2si1
Yayın akışı:
00:36 Dövizdeki hareketlilik otomobil fiyatlarını da arttırdı; işte yapılan yeni zamlar
08:01 AK Parti'den belediyelere: Bir an önce PARDUS'a geçin
12:31 Forza Horizon 4’te sadece Türkçe altyazı olacak, dublaj yok
16:43 Metro Exodus ön siparişe açıldı
22:10 Fransa'daki bir parkta eğitimden geçen kargalar çöpçü oldu
27:22 Güneş enerjisiyle çalışan hava aracı 25 gün boyunca uçmayı başardı
31:42 Battlefield 5'in resmi Gamescom tanıtım videosu yayınlandı
34:43 Terminatör filmindeki robotlar gerçek oluyor: Programlanabilir sıvı metal geliştirildi
36:17 Göz hastalıklarını bir doktor kadar doğru tespit eden yapay zeka
42:30 Çin, anti sosyalist mesajlar veren oyunların ekonomisini durdurdu
48:40 Hafızayı güçlendirmek için beyin hücrelerini yapıştırabiliriz
51:01 Intel, harici grafik kartı için ilk tanıtımı yayınladı
53:10 SSD’lerde GB/$ oranı HDD'lerle eşitlenecek
54:18 Call of Duty: Black Ops 4'ün betası PS4 için 10 Eylül'de başlayacak
55:33 Manhattan metroları hype trenine uyup Marvel'ın yeni Spider-Man oyununa boyandı
08:01 AK Parti'den belediyelere: Bir an önce PARDUS'a geçin
12:31 Forza Horizon 4’te sadece Türkçe altyazı olacak, dublaj yok
16:43 Metro Exodus ön siparişe açıldı
22:10 Fransa'daki bir parkta eğitimden geçen kargalar çöpçü oldu
27:22 Güneş enerjisiyle çalışan hava aracı 25 gün boyunca uçmayı başardı
31:42 Battlefield 5'in resmi Gamescom tanıtım videosu yayınlandı
34:43 Terminatör filmindeki robotlar gerçek oluyor: Programlanabilir sıvı metal geliştirildi
36:17 Göz hastalıklarını bir doktor kadar doğru tespit eden yapay zeka
42:30 Çin, anti sosyalist mesajlar veren oyunların ekonomisini durdurdu
48:40 Hafızayı güçlendirmek için beyin hücrelerini yapıştırabiliriz
51:01 Intel, harici grafik kartı için ilk tanıtımı yayınladı
53:10 SSD’lerde GB/$ oranı HDD'lerle eşitlenecek
54:18 Call of Duty: Black Ops 4'ün betası PS4 için 10 Eylül'de başlayacak
55:33 Manhattan metroları hype trenine uyup Marvel'ın yeni Spider-Man oyununa boyandı
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