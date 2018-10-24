Genel Yayın Yönetmeni
İstanbul'da özel otomobil mi yoksa toplu taşıma mı tercih edilir? Düşüncelerimizi paylaşıyor, tartışıyoruz. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Gelin bu konuyu birlikte değerlendirelim.
İstanbul'da ulaşım tercihleri konusunda ne düşünüyorsunuz. Hangisini tercih edersiniz? Özel otomobil mi yoksa toplu taşıma mı?
Ulaşım için toplu taşıma mı yoksa özel otomobil mi? Oy Ver 548 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
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Hocam teknofeste gittim işkenceydi ulaşım ve trafik. Umarım ulaşım düzeltilmeden kullanıma açmazlar. Yoksa uçakla artık Sabiha yada Esenboğaya geçmek mantıklı olacak.
ps. istanbula giriş herkes için vize ile olmalı(moskova sanırım uzun yıllardır böyle,yani örnek var),kayıt sistemi çok aktif olmalı.canı isteyen buraya gelip burada çoğalmamalı bence.kaçak yapılara elektrik,su vb. verilmemeli.gerçi şu günlerde kaçak yapılar için imar barışı adı altında izinler saçılıyor ama neyse
Türkiye'de bin kişiye düşen otomobil sayısı son dönemde çok hızlı bir artışla 143'e ulaşmış olmakla birlikte bu sayı gelişmiş ekonomilerdeki sayının halen çok çok altında.
Norveç, Japonya, İspanya, İngiltere ve Kanada'da bin kişiye düşen otomobil sayısı 500-600 arasında. Bu sayı ABD'de 800'e yakın diyor aşağıdaki kaynak. ek olarak bunlar içerisinde özellikle japonya nın fiziki şartlarına rağmen bu rakamlara ulaşılması ve iş çıkış saatlerinde şehrin merkezinde trafikte neredeyse hiç korna çalınmaması kavşaklarda göbek olmaması gibi değişik bir düzen var ve örnek almamız gerektiğini düşünüyorum.
http://www.dunya.com/kose-yazisi/nufusa-gore-otomobil-sayisinda-meger-istanbul-ilk-sirada-degilmis/353417