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2si1 | Özel Oto vs Toplu Taşıma

6 ay
8,8b
1
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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İstanbul'da özel otomobil mi yoksa toplu taşıma mı tercih edilir? Düşüncelerimizi paylaşıyor, tartışıyoruz. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Gelin bu konuyu birlikte değerlendirelim.
İstanbul'da ulaşım tercihleri konusunda ne düşünüyorsunuz. Hangisini tercih edersiniz? Özel otomobil mi yoksa toplu taşıma mı?
Ulaşım için toplu taşıma mı yoksa özel otomobil mi? Oy Ver 548 kişi oy verdi. Sonuçları Göster  

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dr_divx 6 ay en beğenilen
istanbul'dan taşınmak seçeneğini göremedim!
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MetalWave 6 ay
akraba sayınızda artışı sorun etmiyorsanız toplu taşıma iyidir
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gurkanse 6 ay
oraya helikopter diye seçenek koyarsan anketi kim takar ya :D
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Nınja 6 ay

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StratejistX 6 ay
işim gereği özel oto kullanmam gerekiyor. ihtiyaca göre pozisyon alıyorum...
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Guest-CF3D9488C 6 ay
milletin ağız kokusunu çekmemek, saçma salak muhabbetlere/davranışlara maruz kalmamak ve birçok olumsuz şeyle karşılaşmamak için özel oto diyorum.
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tombombadil_07 6 ay
Antalya Havalimanı'ndan 24 saat tramvay var.
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DH Misafiri 6 ay
İstanbul gibi bir şehirde ulaşımın en kolay en iyi yolu motosiklettir.
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Y-ZiyA 6 ay DH Misafiri
Kesinlikle motorsiklet ve bisiklet. Bir de yavaştan yurtdışındaki gibi bisiklet yolları yapılırsa iki teker ciddi olarak avantajlı.
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DH Misafiri 6 ay
İstanbul gibi bir şehirde ulaşımın en kolay en iyi en çabuk yolu motosiklet kullanmaktır.
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bkaakco 6 ay
Havalimanı konusunda katılıyorum. Oraya havalimanı yapılacağı yıllardır belliydi. Kısa da olsa bir metro hattı yapılabilirdi. Zamanı geldikçe uzatılırdı zaten. Her şeyi illa bir tarihte açmaya yetiştirmek de moda oldu. Tamamen yanlış. Burada önemli olan gösteriş değil yapılan iştir, hizmettir.
1 Yanıt Yanıtla
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1BilimAdamı 6 ay bkaakco
bkaakco
Havalimanı konusunda katılıyorum. Oraya havalimanı yapılacağı yıllardır belliydi. Kısa da olsa bir metro hattı yapılabilirdi. Zamanı geldikçe uzatılırdı zaten. Her şeyi illa bir tarihte açmaya yetiştirmek de moda oldu. Tamamen yanlış. Burada önemli olan gösteriş değil yapılan iştir, hizmettir.

Hocam teknofeste gittim işkenceydi ulaşım ve trafik. Umarım ulaşım düzeltilmeden kullanıma açmazlar. Yoksa uçakla artık Sabiha yada Esenboğaya geçmek mantıklı olacak.
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muammer816 6 ay
metrobüse yıllardır binilemiyor deniyor.çooookk uzun yıllardır kullanmıyorum metrobüsü.o yüzden son durumları net bilemiyorum.minibüsler ve otobüslerin seyahat güzergahları çok uzun, hem trafiği yoğunlaştırıyorlar hem de zaman kaybına neden oluyorlar.özel araçla ise son yılların en fazla trafiğiyle boğuşuyorum sahsen.bir yerden bir yere giderken saatlerce trafikte kalıyorum.sanırım şuan en iyisi helikopter ve türevleri olabilir :D herkes bu türevlere ulaşabilirse yukarıda da trafik,kazalar vb. olacaktır maalesef.sonuç olarak istanbulda insan sayısı çok fazla.tersine göç bir an evvel başlatılmalı.
ps. istanbula giriş herkes için vize ile olmalı(moskova sanırım uzun yıllardır böyle,yani örnek var),kayıt sistemi çok aktif olmalı.canı isteyen buraya gelip burada çoğalmamalı bence.kaçak yapılara elektrik,su vb. verilmemeli.gerçi şu günlerde kaçak yapılar için imar barışı adı altında izinler saçılıyor ama neyse
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mustafasc 6 ay
Araç kullanmak benim için büyük bir zevktir ve asla otomatik araba almak istemiyorum. Alırsam da eşim daha rahat kullansın diye alırım. Trafik derdi olan büyük şehirler için otomatik cazip olabilir o da zevkli olduğu için değil daha az yorduğu için olsa gerek.
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warmkitty 6 ay

Türkiye'de bin kişiye düşen otomobil sayısı son dönemde çok hızlı bir artışla 143'e ulaşmış olmakla birlikte bu sayı gelişmiş ekonomilerdeki sayının halen çok çok altında.
Norveç, Japonya, İspanya, İngiltere ve Kanada'da bin kişiye düşen otomobil sayısı 500-600 arasında. Bu sayı ABD'de 800'e yakın diyor aşağıdaki kaynak. ek olarak bunlar içerisinde özellikle japonya nın fiziki şartlarına rağmen bu rakamlara ulaşılması ve iş çıkış saatlerinde şehrin merkezinde trafikte neredeyse hiç korna çalınmaması kavşaklarda göbek olmaması gibi değişik bir düzen var ve örnek almamız gerektiğini düşünüyorum.
http://www.dunya.com/kose-yazisi/nufusa-gore-otomobil-sayisinda-meger-istanbul-ilk-sirada-degilmis/353417
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