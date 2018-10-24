İstanbul'da özel otomobil mi yoksa toplu taşıma mı tercih edilir? Düşüncelerimizi paylaşıyor, tartışıyoruz. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Gelin bu konuyu birlikte değerlendirelim.

İstanbul'da ulaşım tercihleri konusunda ne düşünüyorsunuz. Hangisini tercih edersiniz? Özel otomobil mi yoksa toplu taşıma mı?

Ulaşım için toplu taşıma mı yoksa özel otomobil mi? Toplu taşıma Özel otomobil Helikopter Oy Ver 548 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Ulaşım için toplu taşıma mı yoksa özel otomobil mi? Toplu taşıma Özel otomobil Helikopter Anket Sonlandı 548 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Ulaşım için toplu taşıma mı yoksa özel otomobil mi? 27% Toplu taşıma 148 oy 28% Özel otomobil 154 oy 45% Helikopter 246 oy 548 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön