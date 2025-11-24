Volvo, gelecek yıldan itibaren LiDAR’ı tamamen bırakıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör İsveçli otomobil üreticisi Volvo, LiDAR teknolojisini 2026 itibarıyla tamamen terk etmeye hazırlanıyor. Geçen hafta, Luminar tarafından sağlanan LiDAR sisteminin artık opsiyonel hale getirilmesiyle başlayan süreç, sektör kaynaklarına göre tam bir iptal kararıyla sonuçlanacak.

Volvo, Luminar’ı bıraktı

Luminar, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı son bildirimde, Volvo’nun yeni ES90 ve EX90 modelleri ile Polestar 3 araçlarında artık Luminar LiDAR sunulmayacağını açıkladı. Bu adım, başlangıçta standart donanım olarak sunulan güvenlik teknolojisinin önce opsiyonel hale gelmesi, ardından tamamen kaldırılmasıyla sonuçlanan sürecin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Volvo Cars USA sözcüsü yaptığı açıklamada, kararın “şirketin tedarik zinciri riskini sınırlamak için alındığını ve Luminar'ın Volvo Cars'a karşı sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmemesinin doğrudan bir sonucu olduğunu” belirtti.

Tam Boyutta Gör Luminar, 31 Ekim tarihli SEC dosyasında ise ES90 ve EX90 kararının ötesinde “Volvo ayrıca, Halo (Luminar'ın geliştirilmekte olan yeni nesil LiDAR'ı) dahil olmak üzere LiDAR'ı yeni nesil araçlarına dahil edip etmeme kararını en erken 2027'den 2029'a ertelediğini de şirkete bildirmiştir. Bu eylemlerin sonucunda, şirket Volvo'ya önemli miktarda tazminat talebinde bulunmuş ve anlaşmazlığın çözülmesine kadar Volvo'ya Iris LiDAR ürünleri ile ilgili taahhütlerini askıya almıştı” dedi.

14 Kasım itibarıyla Luminar, Volvo ile olan sözleşmenin tamamen feshedildiğini doğruladı. Bu gelişme, şirketin uzun vadeli stratejilerini yeniden gözden geçirmesine ve en büyük müşterisine karşı olası hukuki süreçleri planlamasına yol açabilir.

Bu haber, EX90'da yeni, daha güvenilir bir elektronik kontrol modülü (ECM) ve daha hızlı şarj için 800V sistem mimarisi ile otomatik acil durum direksiyon fonksiyonlarını ve Park Pilot asistanını iyileştiren yükseltilmiş ADAS gibi bir dizi önemli yükseltmenin ardından geldi. LiDAR, bir süredir otonom sürüş için bazılarına göre en güvenilir seçenek. Ancak sistemlerin maliyetli olması ve yazılım entegrasyonlarının zorlu bulunması üreticileri alternatiflere itiyor gibi görünüyor. Geçtiğimiz aylarda Xpeng, LiDAR ile araç zekasının uyumsuz olduğunu dile getirmişti.

