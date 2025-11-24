Volvo, gelecek yıldan itibaren LiDAR’ı tamamen bırakıyor

Volvo, Luminar’ı bıraktı
Luminar, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı son bildirimde, Volvo’nun yeni ES90 ve EX90 modelleri ile Polestar 3 araçlarında artık Luminar LiDAR sunulmayacağını açıkladı. Bu adım, başlangıçta standart donanım olarak sunulan güvenlik teknolojisinin önce opsiyonel hale gelmesi, ardından tamamen kaldırılmasıyla sonuçlanan sürecin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.
Volvo Cars USA sözcüsü yaptığı açıklamada, kararın “şirketin tedarik zinciri riskini sınırlamak için alındığını ve Luminar'ın Volvo Cars'a karşı sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmemesinin doğrudan bir sonucu olduğunu” belirtti.
14 Kasım itibarıyla Luminar, Volvo ile olan sözleşmenin tamamen feshedildiğini doğruladı. Bu gelişme, şirketin uzun vadeli stratejilerini yeniden gözden geçirmesine ve en büyük müşterisine karşı olası hukuki süreçleri planlamasına yol açabilir.
Bu haber, EX90'da yeni, daha güvenilir bir elektronik kontrol modülü (ECM) ve daha hızlı şarj için 800V sistem mimarisi ile otomatik acil durum direksiyon fonksiyonlarını ve Park Pilot asistanını iyileştiren yükseltilmiş ADAS gibi bir dizi önemli yükseltmenin ardından geldi. LiDAR, bir süredir otonom sürüş için bazılarına göre en güvenilir seçenek. Ancak sistemlerin maliyetli olması ve yazılım entegrasyonlarının zorlu bulunması üreticileri alternatiflere itiyor gibi görünüyor. Geçtiğimiz aylarda Xpeng, LiDAR ile araç zekasının uyumsuz olduğunu dile getirmişti.