Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Volvo, gelecek yıldan itibaren LiDAR’ı tamamen bırakıyor

    Volvo, 2026’dan itibaren LiDAR teknolojisini tamamen bırakıyor. Luminar ile yaşanan anlaşmazlık, şirketin tedarik zinciri ve otonom sürüş stratejilerini yeniden şekillendirebilir.

    Volvo, gelecek yıldan itibaren LiDAR’ı tamamen bırakıyor Tam Boyutta Gör
    İsveçli otomobil üreticisi Volvo, LiDAR teknolojisini 2026 itibarıyla tamamen terk etmeye hazırlanıyor. Geçen hafta, Luminar tarafından sağlanan LiDAR sisteminin artık opsiyonel hale getirilmesiyle başlayan süreç, sektör kaynaklarına göre tam bir iptal kararıyla sonuçlanacak.

    Volvo, Luminar’ı bıraktı

    Luminar, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı son bildirimde, Volvo’nun yeni ES90 ve EX90 modelleri ile Polestar 3 araçlarında artık Luminar LiDAR sunulmayacağını açıkladı. Bu adım, başlangıçta standart donanım olarak sunulan güvenlik teknolojisinin önce opsiyonel hale gelmesi, ardından tamamen kaldırılmasıyla sonuçlanan sürecin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

    Volvo Cars USA sözcüsü yaptığı açıklamada, kararın “şirketin tedarik zinciri riskini sınırlamak için alındığını ve Luminar'ın Volvo Cars'a karşı sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmemesinin doğrudan bir sonucu olduğunu” belirtti.

    Volvo, gelecek yıldan itibaren LiDAR’ı tamamen bırakıyor Tam Boyutta Gör
    Luminar, 31 Ekim tarihli SEC dosyasında ise ES90 ve EX90 kararının ötesinde “Volvo ayrıca, Halo (Luminar'ın geliştirilmekte olan yeni nesil LiDAR'ı) dahil olmak üzere LiDAR'ı yeni nesil araçlarına dahil edip etmeme kararını en erken 2027'den 2029'a ertelediğini de şirkete bildirmiştir. Bu eylemlerin sonucunda, şirket Volvo'ya önemli miktarda tazminat talebinde bulunmuş ve anlaşmazlığın çözülmesine kadar Volvo'ya Iris LiDAR ürünleri ile ilgili taahhütlerini askıya almıştı” dedi.

    14 Kasım itibarıyla Luminar, Volvo ile olan sözleşmenin tamamen feshedildiğini doğruladı. Bu gelişme, şirketin uzun vadeli stratejilerini yeniden gözden geçirmesine ve en büyük müşterisine karşı olası hukuki süreçleri planlamasına yol açabilir.

    Bu haber, EX90'da yeni, daha güvenilir bir elektronik kontrol modülü (ECM) ve daha hızlı şarj için 800V sistem mimarisi ile otomatik acil durum direksiyon fonksiyonlarını ve Park Pilot asistanını iyileştiren yükseltilmiş ADAS gibi bir dizi önemli yükseltmenin ardından geldi. LiDAR, bir süredir otonom sürüş için bazılarına göre en güvenilir seçenek. Ancak sistemlerin maliyetli olması ve yazılım entegrasyonlarının zorlu bulunması üreticileri alternatiflere itiyor gibi görünüyor. Geçtiğimiz aylarda Xpeng, LiDAR ile araç zekasının uyumsuz olduğunu dile getirmişti.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW iX3, tek şarjla 1.000 km menzile ulaştı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    motor soğutma suyu midline plus comfortline farkı canon yazıcı çizgili çıkarıyor opel grandland x 1.5 dizel yorumlar ali ece neden bandana takıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno13 F
    OPPO Reno13 F
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 255 G10
    HP 255 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum