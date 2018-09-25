2si1 | PS4 oyunlarına büyük zam

PC parçaları, cep telefonları derken oyunlar da zamlardan nasibini aldı. Yeni çıkan bir oyunu oynamak için artık 500TL'yi gözden çıkartmak gerekli. Peki ya bunun sonu ne olacak? Gelin tartışalım.

Yayın akışı:



Oyunlara çılgın zamlar!

Çorum’da Kiki Challenge yapan sürücüye ceza!

İstanbul’da 1400 kamera trafik cezası kesiyor

Üç büyük otomotiv üreticisinin araçlarına Android işletim sistemi geliyor

The Walking Dead oyunlarının geliştiricisi Telltale Games kepenk indiriyor

Dead Rising serisini geliştiren Capcom Vancouver stüdyosu kapatıldı

AMD işlemci pazarında payını üçe katlayabilir

Sürücüsüz bir iş makinesi, cam labirentten çıkabilir mi?

Devil May Cry 5 bestecisi cinsel istismar suçuna karışınca oyunun müzisyeni değişti

Thronebreaker: The Witcher Tales 23 Ekim'de çıkış yapacak

Google'ın eski CEO'su Eric Schmidt: İnternet iki kutba ayrılacak

Google, Gmail hesaplarına ait verileri paylaşmaya devam ediyor

PlayStation Classic konsolu duyuruldu!

Rockstar Games, Red Dead Online'ın betasına Kasım ayında başlayacak

:04 Az elektrik tüketene daha ucuz elektrik geliyor

:08 Amazon 3 yıl içinde 3 bin adet kasiyersiz mağaza açmayı planlıyor

:45 Avrupa'nın prototip uydusu, ilk kez 'uzay çöpü' yakaladı

:46 Elon Musk, Ay yolculuklarının sanal gerçeklikle canlı yayınlanacağını açıkladı

01:34 Oyunlara çılgın zamlar! 14:13 Çorum’da Kiki Challenge yapan sürücüye ceza! 12:10 İstanbul’da 1400 kamera trafik cezası kesiyor 18:08 Üç büyük otomotiv üreticisinin araçlarına Android işletim sistemi geliyor 23:13 The Walking Dead oyunlarının geliştiricisi Telltale Games kepenk indiriyor 26:15 Dead Rising serisini geliştiren Capcom Vancouver stüdyosu kapatıldı 29:01 AMD işlemci pazarında payını üçe katlayabilir 32:51 Sürücüsüz bir iş makinesi, cam labirentten çıkabilir mi? 34:35 Devil May Cry 5 bestecisi cinsel istismar suçuna karışınca oyunun müzisyeni değişti 37:32 Thronebreaker: The Witcher Tales 23 Ekim'de çıkış yapacak 39:00 Google'ın eski CEO'su Eric Schmidt: İnternet iki kutba ayrılacak 44:03 Google, Gmail hesaplarına ait verileri paylaşmaya devam ediyor 48:18 PlayStation Classic konsolu duyuruldu! 51:05 Rockstar Games, Red Dead Online'ın betasına Kasım ayında başlayacak 1:03 :04 Az elektrik tüketene daha ucuz elektrik geliyor 1:08 :08 Amazon 3 yıl içinde 3 bin adet kasiyersiz mağaza açmayı planlıyor 1:09 :45 Avrupa'nın prototip uydusu, ilk kez 'uzay çöpü' yakaladı 1:12 :46 Elon Musk, Ay yolculuklarının sanal gerçeklikle canlı yayınlanacağını açıkladı