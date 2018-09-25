2si1 | PS4 oyunlarına büyük zam

Genel Yayın Yönetmeni
PC parçaları, cep telefonları derken oyunlar da zamlardan nasibini aldı. Yeni çıkan bir oyunu oynamak için artık 500TL'yi gözden çıkartmak gerekli. Peki ya bunun sonu ne olacak? Gelin tartışalım.
Yayın akışı:
01:34 Oyunlara çılgın zamlar!
14:13 Çorum’da Kiki Challenge yapan sürücüye ceza!
12:10 İstanbul’da 1400 kamera trafik cezası kesiyor
18:08 Üç büyük otomotiv üreticisinin araçlarına Android işletim sistemi geliyor
23:13 The Walking Dead oyunlarının geliştiricisi Telltale Games kepenk indiriyor
26:15 Dead Rising serisini geliştiren Capcom Vancouver stüdyosu kapatıldı
29:01 AMD işlemci pazarında payını üçe katlayabilir
32:51 Sürücüsüz bir iş makinesi, cam labirentten çıkabilir mi?
34:35 Devil May Cry 5 bestecisi cinsel istismar suçuna karışınca oyunun müzisyeni değişti
37:32 Thronebreaker: The Witcher Tales 23 Ekim'de çıkış yapacak
39:00 Google'ın eski CEO'su Eric Schmidt: İnternet iki kutba ayrılacak
44:03 Google, Gmail hesaplarına ait verileri paylaşmaya devam ediyor
48:18 PlayStation Classic konsolu duyuruldu!
51:05 Rockstar Games, Red Dead Online'ın betasına Kasım ayında başlayacak
1:03:04 Az elektrik tüketene daha ucuz elektrik geliyor
1:08:08 Amazon 3 yıl içinde 3 bin adet kasiyersiz mağaza açmayı planlıyor
1:09:45 Avrupa'nın prototip uydusu, ilk kez 'uzay çöpü' yakaladı
1:12:46 Elon Musk, Ay yolculuklarının sanal gerçeklikle canlı yayınlanacağını açıkladı
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