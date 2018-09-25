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2si1 | PS4 oyunlarına büyük zam

7 ay
16,1b
1
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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PC parçaları, cep telefonları derken oyunlar da zamlardan nasibini aldı. Yeni çıkan bir oyunu oynamak için artık 500TL'yi gözden çıkartmak gerekli. Peki ya bunun sonu ne olacak? Gelin tartışalım.
Yayın akışı:

01:34 Oyunlara çılgın zamlar!
14:13 Çorum’da Kiki Challenge yapan sürücüye ceza!
12:10 İstanbul’da 1400 kamera trafik cezası kesiyor
18:08 Üç büyük otomotiv üreticisinin araçlarına Android işletim sistemi geliyor
23:13 The Walking Dead oyunlarının geliştiricisi Telltale Games kepenk indiriyor
26:15 Dead Rising serisini geliştiren Capcom Vancouver stüdyosu kapatıldı
29:01 AMD işlemci pazarında payını üçe katlayabilir
32:51 Sürücüsüz bir iş makinesi, cam labirentten çıkabilir mi?
34:35 Devil May Cry 5 bestecisi cinsel istismar suçuna karışınca oyunun müzisyeni değişti
37:32 Thronebreaker: The Witcher Tales 23 Ekim'de çıkış yapacak
39:00 Google'ın eski CEO'su Eric Schmidt: İnternet iki kutba ayrılacak
44:03 Google, Gmail hesaplarına ait verileri paylaşmaya devam ediyor
48:18 PlayStation Classic konsolu duyuruldu!
51:05 Rockstar Games, Red Dead Online'ın betasına Kasım ayında başlayacak
1:03:04 Az elektrik tüketene daha ucuz elektrik geliyor
1:08:08 Amazon 3 yıl içinde 3 bin adet kasiyersiz mağaza açmayı planlıyor
1:09:45 Avrupa'nın prototip uydusu, ilk kez 'uzay çöpü' yakaladı
1:12:46 Elon Musk, Ay yolculuklarının sanal gerçeklikle canlı yayınlanacağını açıkladı
 

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veteriner69 7 ay en beğenilen
Farketmez, ben hep 50 liralık oyun alıyorum.
Olmadı mı yoksa?
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qoqoCAN 7 ay metebey21
Şu cevabından ne kadar boş bir insan olduğunu söyleyebilirim.
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OldGamers86 7 ay
Bence programın adınj 2si1 Teknolonji ve elit programı olarak degisin. Cunkü oyun oynamak artık para kaygisı olmayan elitlerin hakkı artık. Adamlar çekinmemiş, ps3 oyunlarına bile bindirim yapmışlar, hey masallah...
Bence programın adınj 2si1 Teknolonji ve elit programı olarak degisin. Cunkü oyun oynamak artık para kaygisı olmayan elitlerin hakkı artık. Adamlar çekinmemiş,...
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MonitörKertenkelesi 7 ay
Git o paraya biraz kitap al biraz kültür öğren biraz adap ahlak öğren, hitap öğren, seni zavallı. Anca forumlarda korsanlığı ile övünen yurdumun zavallı davarı.
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ÖZELKUVVET 7 ay
Bu gidişle türkiyede teknoloji haberciliğide batacak
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elbiskuha 7 ay
her şey zamlandı varsın oyunlarda zamlansın. deterjan tozu olmuş ne kadar
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DH Misafiri 7 ay
Yuuh o fiyata oyun mu alınır firmalar aşırı fırsatçılık yapıyor.Düpedüz soygun gasp etsen bu kadar koymaz...
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dockhanger 7 ay
kırık ps4 pcdede korsan candır bu fiyatlara karsı diyebileceğim budur
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tobepeople 7 ay
Şu doğalgaz olayını maliyetini falan da çıkartıp paylaşırsa iyi olur Mesut Çevik, ben de böyle bir şey düşünüyordum zaten..
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DrFetih 7 ay
Adamlar!
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MonitörKertenkelesi 7 ay
Sorun oyunların veya konsolların pahalı olması değil sorun oyunların gittikçe pahalı ve konsolların gittikçe de pahalı olması gerektiğidir.
Çünkü oyunlar gelişir büyük ve gittikçe masrafı artar. Bu gün en baba oyun için bilmem kaç grafik ve tasarımcı yazılımcı çalışıyor, grafikler kimseyi tatmin etmiyor daha da iyisini istiyoruz. Daha da iyisi daha da iyi konsollar demek bu da para demek. Yani bunlar ucuzlayamaz gittikçe pahalı olmak zorunda. Tıpkı yeni çıkan Iphone modelleri niye bu kadar pahalı denince adamın verdiğ cevap gibi, çünkü en iyisini yapıyoruz bu da ucuza çıkamaz.
Peki çözüm. Tabii ki online oyun sistemleri. Yani kimse evine sistem kurmadan gigabaytlarca oyun indirmeden, kutular almadan takıp çıkartmadan, sadece internetten en baba oyunu kiralayarak oynayacak.
Tıpkı eskiden sinemaya gitmeden film izlenemediği gibi. Ama şimdi en iyi filmi bile tabletten telefondan izleyebiliyoruz.
Böyle olacak, olmak zorunda, yoksa oyun piyasası aç kalır.
Oyuncu oynamaz ise ölmez ama oyun yapan oyun satamazsa ölür.
1 Yanıt Yanıtla
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Hugh_Laurie 7 ay MonitörKertenkelesi
Öncelikle iphone nun en iyisini yapıyoruz demesine kahkaha attım bu bir. İkincisi Türkiye'de ki internetlerle bu bahsettiğin olay mümkün değil. Mümkün olsa dahi ben kimseye aylık bilmem kaç dolar para vermek zorunda değilim kurarım sistemimim indirimleride minumum fiyattan oyunlarımı alırım keyfime bakarım ne input lag ne upload vs dert etmem. İstedikleri kadar aç kalabilirler
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emirardagumus 7 ay
Bu oyunların fiyatı ne oldu böyle yahu. Orijinal tercih ediyorum ben hep fakat bir gözüm korsana kaymaya başladı. Zaten ay sonuna kadar cepte para da kalmamaya başladı. Nolcek halımız :(
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