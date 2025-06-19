28 Years Later'a dair ilk yorumlar yılın en iyi filmlerinden birine işaret ediyor

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Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en sevilen zombi filmlerinden biri olan 28 Gün Sonra'nın yıllar sonra gelen devam filmi 28 Yıl Sonra (28 Years Later), yarın dünyanın dört bir yanında sinemaseverlerel buluşacak. Film henüz gösterime girmemiş olsa da filme dair ilk yorumlar gelmeye başladı. Basın gösterimlerinden gelen ilk tepkiler, filme dair heyecanı daha da arttırıyor.

İlk filmi hazırlayan yönetmen ve senarist ikilisini (Danny Boyle ve Alex Garland) yıllar sonra yeniden bir araya getirdiği için 28 Years Later'dan beklentiler zaten yüksekti. Eleştirmenlerden gelen ilk yorumlar, filmin bu beklentileri fazlasıyla karşıladığını gösteriyor. Hatta bunun serinin en iyi filmi olduğunu söyleyenler bile var. Nitekim eleştirmen puanları da bu olumlu havayı yansıtıyor. Bugün itibarıyla filmin Rotten Tomatoes puanı %94, MetaCritic puanı ise 78.

Zombi filmlerine ayakları yere basan bir yorum getirmesi ve başrol oyuncularının performansı, en çok övgü toplayan unsurlar arasında yer alıyor. Ayrıca 28 Years Later'ın bir korku filmi olarak da son derece başarılı olduğu söyleniyor.

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28 Years Later Yeni Bir Üçleme Başlatacak

Adından da anlaşılacağı üzere ilk filmin 28 yıl sonrasında geçen 28 Years Later'ın başrollerinde Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes ve Jack O'Connell yer alıyor.

28 Years Later yeni bir üçlemenin ilk filmi olarak tasarlandı ki bu üçlemenin ikinci filmi de daha şimdiden çekildi. Üstelik bu ikinci filmde, 28 Days Later'ın başrol oyuncu Cillian Murphy (Peaky Blinders) de yer alıyor.

28 Years Later hakkındaki en ilginç detaylardan biri de önemli bir bölümünün iPhone 15 Pro Max ile çekilmiş olması. Yönetmen Danny Boyle, 28 Years Later'ın pek çok sahnesini, onlarca iPhone'u aynı anda kullandığı yenilikçi düzenekler kullanarak çekti.

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