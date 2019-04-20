2si1 | Robotlar, Playstation 5 ve fazlası

Genel Yayın Yönetmeni
Robot köpekler kamyon çekiyor, Playstation 5'in resmi özellikleri anlatılıyor, Avrupa Birliği yeni otomobil standartlarını belirliyor... Bizler de hem anlatıyor hem yorumluyoruz. 2si1 sizlerle
Yayın akışı:
00:30 Boston Dynamics’in robot köpek ordusu kamyon çekiyor!
02:53 Avrupa Parlamentosu, yeni araçlarda güvenlik teknolojilerini zorunlu kılan düzenlemeyi onayladı
08:53 Sony'den PlayStation 5 ile ilgili ilk resmi açıklama!
11:41 Apple ve Qualcomm anlaşmaya vardı, yıllar süren davalar sonlanıyor!
14:23 Facebook ‘istemeden’ 1,5 milyon kişinin rehberini kaydetti
17:24 Forza Street, Windows 10 için ücretsiz çıkış yaptı
18:32 Assassin’s Creed Unity PC'de ücretsiz oldu, Ubisoft'tan yangın çıkan Notre-Dame Cathedral'ine 500.000€ bağış
19:34 Samsung ilk günden ekranları kırılan Galaxy Fold modelleri hakkında açıklama yaptı
24:41 Sosyal medyanın gözde rotası Doğu Ekspresi yenileniyor
28:26 The Witcher Netflix dizisi 2019 sonbaharında başlayacak
29:53 The Last of Us Part II’nin sahne çekimleri tamamlandı
30:29 Dünyada 3D yazıcılarla üretilen ilk kalp duyuruldu
32:59 Xbox One S'in All-Digital Edition isimli disk sürücüsüz versiyonu duyuruldu
33:15 Xbox Game Pass ve Live Gold'u birleştiren Xbox Game Pass Ultimate tanıtıldı?
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E: Evet şehven.
Guldurdunuz.
yuh Azerbaycan alfabesi ? olarak cikiyor. hangi programci yapti aciklasin hemen
CVR = Cockpit voice recorder, pilotların konuşmalarını, ortam dinlemesini, uçağın verdiği uyarıları vb. sesli bilgileri kaydeder.
DFDR = Digital flight data recorder ise sohbette asıl kastedildiği üzere uçağın uçuş kontrolleri ve benzeri dataların kaydedildiği kayıt cihazıdır. CVR ile birbirlerinden bağımsız olarak çalışırlar.
Detaya girmeden kısaca bu şekilde anlatılabilir. Bencede araçlarda DDDR (sürüş data kaydedici) olmalı. Çok işe yarar. Arka yolcu koltuğunun altında ya da bagajın ön duvarında olabilir.
Kolay gelsin.