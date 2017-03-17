2si1 "Ryzen 5"li teknoloji ve oyun programı

2si1'in yeni bölümü oyun ve teknoloji dünyasındaki yeni gelişmelerle karşınızda. Mesut ve Erdi'nin olmadığı bu hafta, Gökhan ve Tunahan'ın yorumlarıyla 2si1 keyfi devam ediyor.

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