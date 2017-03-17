2si1 "Ryzen 5"li teknoloji ve oyun programı

Genel Yayın Yönetmeni
|Masanın üzerindekiler nedir.
|Mesut Bey şu adamları da götür Amerika' ya hep kendin geziyorsun!
|Fanlar 8'lik mi 12'lik mi? :))
|vasat bi programdı
|Video oynatıcı Opera'da çalışmıyor, HTML video oynatıcı açılıyor. Opera desteğini verirsiniz umarım.
Not: Chrome'da denedim güzel olmuş ama Opera şart :D
|Arkadaşlar AMD sayesinde Intel işlemciler de belki biraz ucuzlar, inanılmaz fiyatlara çıkıyor üst seviye işlemciler. Ryzen tanitildiktan sonra Intel g4560 işlemci çıkti %50fiyata bir önceki nesilin performansıni verebilen. Bakalım pazar daha da kizisabilir, bu sayede biz tüketici ler kazanacağız
|Valla ryzen hariç hiçbir haber ilgimi çekmedi biri hariç, ama şu kağıda çizim gibi bir oyun PlayStation plus ile beraber verilmesi ilgimi çekti, utanmasa PlayStation biz grafik motoru nu verdik siz oyunu hayal Edip oynayın diyecekler. Böyle grafikli oyun PS4 de olur mu, telefonlar da 200-300 MB lik daha güzel grafikli oyun lar var, overwatch çakması ise bilgisayar da ücretsiz paladins var, bir de o oyunu 20 dolar a mı satıyorlarmis arkadaş doom Steam de 30 dolar, bunların fiyatlardan haberi mı yok ??
|Şu AMD fanboylarını bir türlü anlayamıyorum. İyi güzel fiyat performansda öyle bir konuşuyorlarki sanki yılllardı doğru düzgün işlemci üretemeyen, her işi eline yüzüne bulaştıran firma AMD değilde Intel'di.
Bekleyin biraz daha Intel bir tokat daha atsında AMD'ye rahatlasın şu fanboylar. Zaten bu AMD vs Intel komediden öteye gitmeyor.
AMD'nin 14 kat büyüğü olan Intel'i geçebileceğini uman komik bir kesim var.
AMD: google.com.tr/...
Intel: google.com.tr/...
Kefelon
amd nin yükselişini hazmedemeyenlerde bana acayip komik geliyor babanın malımı intel amacın ne yapmıs olmus yapıştırmış intele ahanda bu al demiş milleti kazıklama yeter demiş.sende gelmiş beneni beneni amd bişi yapmasin intel 10bin tl yapsin ben onu alcem en iyisi bu diecem beneni diosun.
|adam intel nvidia fanıyım demiş zaten tartışmayın boşuna oyun performanslarına baktım tek işlem gücüne abanan oyunlarda biraz geciyor coklularda ryzen yine önde .suna ayrıca dikkat cekeyim 4k da bf1 oynarken bile işlemci kullanımı yuzde 30larda bi fps sıkıntısı varsa oda optimizasyondadır işlemci performansı ile ilgili oldugunu sanmıyorum ki yeni bir işlemci
|Sadece oyun ağırlıklı bir program olmuş geçen defa ki eleştiriler dikkate alınmamış anladığım kadarıyla. Dersinize çalışmamışsınız sadece oyun konuşarak bütün izleyici kitlesini memnun edemezsiniz.
kusura bakmayında sadece oyun odaklı gidildiği zaman çok ama çok ''yavan'' oluyor zaten bunu izlenme istatistiklerine bile bakarak görebilirsiniz.
Mesut ve Erdi'nin yokluğunda 2si1 e çözüm bulunmalı Teknoloji tarafını Burak Şolt a bırakın bari imkan varsa.