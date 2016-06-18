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2si1 "Sahura Doğru" Teknoloji ve Oyun Programı

2 yıl
65,3b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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2si1'in yeni bölümünde Apple'daki yeniliklerden Xbox One S, Xbox Project Scorpio, yeni God of War, Gears of War 4, FIFA, Forza Horizon, CoD ve yeni nesil diğer oyunlara kadar gündemdeki her şey var.
2si1'in yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Bu hafta programda bizleri neler bekliyor, kısaca göz atalım. 

- Apple'ın WWDC etkinliği: macOS, watchOS ve IOS10 gibi işletim sistemlerinde öne çıkan yenilikleri yorumladık.
- AMD'nin yeni ekran kartları Radeon RX 480, RX 470 ve RX 460'a göz attık. 
- Nvidia'daki fiyat indirimlerini, bazı üreticilerin ekran kartı performans hilesini ve GTX 1000 serisindeki kıtlığı tartıştık.
- Xbox One S'in enine boyuna değerlendirdik, Project Scorpio neler getirecek fikirlerimizi açıkladık.
- Çin'deki yükselen akım: Orjinali kadar kaliteli olan sahte ürünlere yönelik tartışmaya katıldık.
- Alienware'in OLED ekranlı oyuncu bilgisayarına bakıp hayaller kurduk.
- OnePlus 3'ün özelliklerini konuştuk, fiyat/performans analizini yaptık.
- Samsung Galaxy Note 7'nin çıkış tarihini yorumladık, yeni bildirim teknolojisine değindik.
- E3 2016 Fuarı'nda ne kadar yeni oyun varsa hepsinin analizini gerçekleştirdik.
* Yeni God of War hakkında her şey.
* Yeni Gears of War 4 hakkında her şey.
* FIFA 17 hakkında her şey; Dikkat Fatih Hoca yorumları içerir !
* Forza Horizon hakkında her şey: Erdi'nin ilginç bir eleştrisi var.
* Yeni Elders Scroll oyunu, Skyrim 2 dedikoduları ve Bethesda'nın yükselen yıldızı.
* Ubisoft cephesinde gelişmeler, bedava oyun hamlesi
* Call of Duty sürprizi ve Modern Warfare için Remastered versiyonu
* Sony'nin durumu, Microsoft'un donanıma ağırlık verip oyunlarda zayıf kalması vs. 
Editörün Notu: Yukarıdaki konu başlıkları bir saati aşkın süren 2si1'in sadece bir kısmı. Sonrasında vay efendim daha fazla konu varmış, vay efendim neden haber vermediniz eleştirilerini kabul etmiyoruz heyecanın dahası videoya kalsın :)
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
luganoguz 2 yıl en beğenilen
Bence başlık "Videosu bulunamayan teknoloji ve oyun programı" olsun.
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blackzeros 2 yıl
dolu dolu demissinizde orumcek adamın oyunu , batman vr veya yeni vr oyunlarından bahsetmemissiniz bile yanlis izlemediysem...
kusara bakmayında e3 varken wwdc nasil teknolojinin en onemli maddesi oluyor ,boombooka x özelliği geliyormus daha onceden varmis , bize ne arkadas zaten zorla yayın yaptınız butun foruma etkinlikte.cok istiyorsanız ayrı bir video daha cekin.teknoseyire giriyoruız onllar 15 dakka konusur.icimiz disimiz apple oldu.adamlar tebrik etmek lazım en kıytırık ozelligi bile devrimmis gibi tanıtıyorlar.masallah teknoloji magazinide advertorial gibi anlatıyorda duruyor.su e3 cikarilan oyunlardan birisi iphonea gelse 1 ay konusursunuz heralde.

dolu dolu demissinizde orumcek adamın oyunu , batman vr veya yeni vr oyunlarından bahsetmemissiniz bile yanlis izlemediysem...kusara bakmayında e3 varken...
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viper17 2 yıl
harika bir bölümdü
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1 Avatar
AssassinOrhan 2 yıl
Diğer stüdyodaki ses daha iyiydi. :(
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DH Misafiri 2 yıl
sayın editör daha önce lg smart tv den videolarınzı izliyordum.son 1 aydır izlenmiyor.başka sitelerde hiçbir proglem yok sadece sizin sitede.lütfen bi bakarsanız iyi olur.tşkler kolay gelsin
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azman çavuş 2 yıl
seviye olarak beni aşıyor aga
ilk birkaç dakka bu adamlar hangi dilde konuşuyor diye anlamaya çalışarak geçti
sonrasında gökhan oyunlardan bahsetmeye başlayınca ha bizimkilerdenmiş diyebildik
call of duty e aklım takıldı gösterilen ay atmosferindeki oynanış call of duty mi. adamlar oyunun içine etmiş. call of duty ruhu ölmüş bi helvasını dağıtmadıkları kalmış...
yeni call of duty de işid ortadoğu vs terör olaylarının konu edilmesini beklerdik.
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MarcelGerrard 2 yıl azman çavuş
Merak etme kimse anlamiyo herkez anliyomus gibi yapmay calisiyo herkes herseyi biliyo ya sozde senin seviyen yuksek ki anlayamadigini soyluyosun
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Prequel 2 yıl
blackzeros
gtx 1080 6 tflops degil ,yaklasık 9 tflops...480de 5,83 tflops...

6for6
Gtx 1080 için yaklaşık rx 480 in işlem gücünden biraz fazla 6 tflop demiş ama gerçekte 8,2 tflop.

Evet,
GTX 1080: 9 TFLOP
GTX 1070: 6.5 TFLOP.
Böyle bir hatayı nasıl yaparsınız anlamak mümkün değil. Scorpio 1070'ten daha yavaş, ikisinin arasında falan değil. Daha şu an bu seviyede bir donanım 1.5 yıl sonra 4K'yı rüyasında oynatır. :)
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atisaca283 2 yıl
Arkada koltuk varken siz niye sandalyede oturuyorsunuz.
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DH Misafiri 2 yıl
İDM ile indiroyor videoyu
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redoracle 2 yıl
Yok yav hakketen Mesut'u eleştirmeden zevki çıkmıyor bu işin


Erdi o kadar ciddi ki eleştiresi gelmiyor insanın,anlatırken konularını Gökhaan'ın ne kadar sıkıldığı yüzünden okunuyordu
(yoksa mesela herkes 480 e 980-980 ti arası derken Erdi'nin 970-980 arasında demesi vs ama içimden eleştirmek bile gelmiyor).

Bakalım haftaya kim olacak merak ediyorum,ayrıca Sony ne yaptıda size Call of'u bile bu kadar övdürebildi(Mesut'un yerden yere vurduklarına oow supeer demesi gibi) onu da merak etmiyor deilim


God of War'da dikkatimi çeken birşeyde bi yerde kratos okla vuruluyo heryeri kan oluyo ana 1 snye sonra ara sahne bittiğinde kandan eser yok(sanki omo ile yıkanmış gibi) yani grafikler,detaylar vs diye atıp tutuyodu yetkili ama artık bu zamanda böyle hataların olmaması lazım,ayrıca Olly'e benzeyen o çocuk çok itici umarım ölür hiçbişiy bilmeyen saf ve masum Jon'a yaptıklarını unutmadık daha
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Eeltorm 2 yıl
Çok güzel ve canlı bir bölümdü teşekkürler.
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al-ozaria 2 yıl
Elinize sağlık, dolu dolu bir bölüm olmuş.
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blackzeros 2 yıl
dolu dolu demissinizde orumcek adamın oyunu , batman vr veya yeni vr oyunlarından bahsetmemissiniz bile yanlis izlemediysem...
kusara bakmayında e3 varken wwdc nasil teknolojinin en onemli maddesi oluyor ,boombooka x özelliği geliyormus daha onceden varmis , bize ne arkadas zaten zorla yayın yaptınız butun foruma etkinlikte.cok istiyorsanız ayrı bir video daha cekin.teknoseyire giriyoruız onllar 15 dakka konusur.icimiz disimiz apple oldu.adamlar tebrik etmek lazım en kıytırık ozelligi bile devrimmis gibi tanıtıyorlar.masallah teknoloji magazinide advertorial gibi anlatıyorda duruyor.su e3 cikarilan oyunlardan birisi iphonea gelse 1 ay konusursunuz heralde.

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MALTHAEL 2 yıl
God of War videosu yok , Last of Us'ın da çıkış tarihinin paylaşılması gibi bir şey hatırlamıyorum ben
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Knisath 2 yıl
hah tamam işte , söyleşi tarzı incelemeler , bu tip yorumlamalar daha iyi.Daha önce ki zotac'tan selfi çekiminden ve bununla ilgili duyduğum rahatsızlığın temel nedeni de konu başlığının ve yazının , video ile alakalı olmadığıydı.

Bu konuda ki yaptığınız iş ise , diğerine kıyasla daha oturaklı , daha dolu.


Sonunda bir videonuz reklamsız tek tıkla açıldı , gözümden yaş geldi resmen.Onun da verdiği mutlulukla olum eleştiri yazdım.



-Tek olumsuz yani video'yu çektiğiniz yer stüdyodan çok , orta-çağ'dan kalma kiremitle örülmüş tavernalara benziyor ve videoyu izlerken inanılmaz göz yoruyor.İzleyici dikkati size ve anllatığınız şeylere vermek yerine gözlerini arkadaki kiremit desenlerine , saksılara ve diğer nesnelere veriyor.

Stüdyo görselleştirmesini daha sade bir hale getirirseniz emin olun ki görsel olarak verilecek katkı , izleyicilere izleme ve videonun içeri hakkında eleştiri yapma fırsatını daha fazla verecektir.

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zwanzig 2 yıl
ERDİ ÖZÜAĞ !
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