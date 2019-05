2si1 "Sahura Doğru" Teknoloji ve Oyun Programı

2si1'in yeni bölümünde Apple'daki yeniliklerden Xbox One S, Xbox Project Scorpio, yeni God of War, Gears of War 4, FIFA, Forza Horizon, CoD ve yeni nesil diğer oyunlara kadar gündemdeki her şey var.

- AMD'nin yeni ekran kartları Radeon RX 480, RX 470 ve RX 460'a göz attık.

- Nvidia'daki fiyat indirimlerini, bazı üreticilerin ekran kartı performans hilesini ve GTX 1000 serisindeki kıtlığı tartıştık.

- Xbox One S'in enine boyuna değerlendirdik, Project Scorpio neler getirecek fikirlerimizi açıkladık.

- Çin'deki yükselen akım: Orjinali kadar kaliteli olan sahte ürünlere yönelik tartışmaya katıldık.

- Alienware'in OLED ekranlı oyuncu bilgisayarına bakıp hayaller kurduk.

- OnePlus 3'ün özelliklerini konuştuk, fiyat/performans analizini yaptık.

- Samsung Galaxy Note 7'nin çıkış tarihini yorumladık, yeni bildirim teknolojisine değindik.

- E3 2016 Fuarı'nda ne kadar yeni oyun varsa hepsinin analizini gerçekleştirdik.

* Yeni God of War hakkında her şey.

* Yeni Gears of War 4 hakkında her şey.

* FIFA 17 hakkında her şey; Dikkat Fatih Hoca yorumları içerir !

* Forza Horizon hakkında her şey: Erdi'nin ilginç bir eleştrisi var.

* Yeni Elders Scroll oyunu, Skyrim 2 dedikoduları ve Bethesda'nın yükselen yıldızı.

* Ubisoft cephesinde gelişmeler, bedava oyun hamlesi

* Call of Duty sürprizi ve Modern Warfare için Remastered versiyonu

* Sony'nin durumu, Microsoft'un donanıma ağırlık verip oyunlarda zayıf kalması vs.

Editörün Notu: Yukarıdaki konu başlıkları bir saati aşkın süren 2si1'in sadece bir kısmı. Sonrasında vay efendim daha fazla konu varmış, vay efendim neden haber vermediniz eleştirilerini kabul etmiyoruz heyecanın dahası videoya kalsın :)

