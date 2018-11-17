2si1 | Sarı Taksi'de yeni dönem

Genel Yayın Yönetmeni
Donanım Haber'in Teknoloji ve Oyun Programı 2si1, son bir haftanın teknoloji ve oyun dünyasındaki gelişmelerini ekranlara taşımaya devam ediyor. Bu bölümde ilk konumuz Sarı Taksi'lerdeki yeni dönem
Yayın akışı:
01:13 Taksicilere eğitim zorunluluğu geliyor! Sertifikası olmayan taksicilik yapamayacak
08:06 Yeni yılda ücretsiz poşet dönemi sona erecek! Poşetlerden alınacak ücret ne kadar olacak?
12:13 Xbox Game Pass 1 Aylık Abonelik 1,00 TL
12:59 Xbox Game Pass'e aralarında PUBG ve Hellblade'in de bulunduğu 16 oyun ekleniyor
14:26 Oyunları ön yükleme özelliği Xbox Game Pass sistemine geliyor
16:29 Dubai polisi egzotik araçlardan sonra şimdi de uçan motosiklet kullanmaya başlıyor
21:41 Uzay ülkesi Asgardia, vatandaşlık ücretini duyurdu
24:05 Japonya'da bir adam hologram şarkıcıyla evlendi
29:03 Fallout 76'nın ilk gün yaması oyunun kendisinden daha büyük
32:59 Netflix, bazı ülkelerdeki abonelik ücretlerini düşürecek
37:21 Disney yeni dijital platformu Disney+'ı tanıttı
43:30 Activision, Destiny 2'nin DLC satışlarından memnun değil
46:41 Işın izleme teknolojisi yakın zamanda AMD ekran kartlarına gelmeyecek
49:01 Microsoft sonunda Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi'ni yeniden yayınladı
51:38 1.1.1.1 DNS servisi mobil dünyaya geldi
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Örnek olarak überi alalım. Mercedes Vito araçlarls 7-8 kişiyi rahat konforlu lüks bir şekilde oradan oraya taşıyorlar. Fahiş fiyat var mı? Yok. Görgüsüz, elinde sigara, son ses müzik açan şoför var mı? Yok. Trafiği okumaktan aciz bir şekilde süren Gereksiz hızlanıp sürekli fren yapan eğitimsiz bir şöfor var mı? Yok.
Kamerayı, gpsi zorunluluk yapacaksın, über gibi koordineli çalışacaksın, konforlu araçları bünyende bulundurarak düzgün şöfor seçerek überden daha iyi hale geleceksin. Bunu yapabilir misin yani imkanın var mı? Fazlasıyla.
Vizyonsuz yöneticiler başımızda. Sırf taksicilerin rantı sürsün, plaka fiyatları milyon olsun diye 3. Dünya ülkesi gibi yönetiliyoruz.
İstanbullulı olarak ölsemde taksiye binmem.