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2si1 | Sarı Taksi'de yeni dönem

6 ay
13,2b
1
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Donanım Haber'in Teknoloji ve Oyun Programı 2si1, son bir haftanın teknoloji ve oyun dünyasındaki gelişmelerini ekranlara taşımaya devam ediyor. Bu bölümde ilk konumuz Sarı Taksi'lerdeki yeni dönem
Yayın akışı:

01:13 Taksicilere eğitim zorunluluğu geliyor! Sertifikası olmayan taksicilik yapamayacak
08:06 Yeni yılda ücretsiz poşet dönemi sona erecek! Poşetlerden alınacak ücret ne kadar olacak?
12:13 Xbox Game Pass 1 Aylık Abonelik 1,00 TL
12:59 Xbox Game Pass'e aralarında PUBG ve Hellblade'in de bulunduğu 16 oyun ekleniyor
14:26 Oyunları ön yükleme özelliği Xbox Game Pass sistemine geliyor
16:29 Dubai polisi egzotik araçlardan sonra şimdi de uçan motosiklet kullanmaya başlıyor
21:41 Uzay ülkesi Asgardia, vatandaşlık ücretini duyurdu
24:05 Japonya'da bir adam hologram şarkıcıyla evlendi
29:03 Fallout 76'nın ilk gün yaması oyunun kendisinden daha büyük
32:59 Netflix, bazı ülkelerdeki abonelik ücretlerini düşürecek
37:21 Disney yeni dijital platformu Disney+'ı tanıttı
43:30 Activision, Destiny 2'nin DLC satışlarından memnun değil
46:41 Işın izleme teknolojisi yakın zamanda AMD ekran kartlarına gelmeyecek
49:01 Microsoft sonunda Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi'ni yeniden yayınladı
51:38 1.1.1.1 DNS servisi mobil dünyaya geldi
 

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TITAN 6 ay en beğenilen
Akp hükümeti kadar zayıf ve vizyonsuz bir yönetim anlayışı görmedim. Şimdi sırf mesaj da akp geçiyor diye silerler yorumu.
Örnek olarak überi alalım. Mercedes Vito araçlarls 7-8 kişiyi rahat konforlu lüks bir şekilde oradan oraya taşıyorlar. Fahiş fiyat var mı? Yok. Görgüsüz, elinde sigara, son ses müzik açan şoför var mı? Yok. Trafiği okumaktan aciz bir şekilde süren Gereksiz hızlanıp sürekli fren yapan eğitimsiz bir şöfor var mı? Yok.
Kamerayı, gpsi zorunluluk yapacaksın, über gibi koordineli çalışacaksın, konforlu araçları bünyende bulundurarak düzgün şöfor seçerek überden daha iyi hale geleceksin. Bunu yapabilir misin yani imkanın var mı? Fazlasıyla.
Vizyonsuz yöneticiler başımızda. Sırf taksicilerin rantı sürsün, plaka fiyatları milyon olsun diye 3. Dünya ülkesi gibi yönetiliyoruz.
İstanbullulı olarak ölsemde taksiye binmem.
Akp hükümeti kadar zayıf ve vizyonsuz bir yönetim anlayışı görmedim. Şimdi sırf mesaj da akp geçiyor diye silerler yorumu.Örnek olarak überi alalım. Merce...
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2 Yanıt Yanıtla +14
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javaprof 6 ay
o arka planı nerden buldunuz."Bu gün koç burcunun yükseleni" diye başlayacaksınız diye korktum.Astroloi programı gibi olmuş.
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HakanG22 6 ay
Ölümüne Uber
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Nınja 5 ay

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Saint Ralph 5 ay
Taksiciler konusu bu ülkede yıllardır var.
Eğitim, kılık - kıyafet, diksiyon, bir yabancı dil (turistik bölgeler), ahlâk, adab-ı muaşeret.
Hiçbir uygulanmadı uygulanmayacak.
Çünkü ülkemizde her iş emmim dayım olarak yapıldığı için bu ülkede hiçbir şey düzelmez.
Kötüye gider iyiye asla gitmez.
Biz afganistan, suudi arabistan vs ülkeler seviyesinde bir ülkeyiz.
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bytradm 6 ay
Poşet yasasıyla kaynatılan yeşil millipark talanını pek gören yok. Poşetten neler çıktı diye aratın.
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tongucci 6 ay
Muhabbet her zamanki gibi onyıllar öncesinin konuları üzerine XD
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HIGHER 6 ay
AKK konusunda çok yüzeysel düşünüyorsunuz, o konuya en az 20 mesaj atmışımdır desteklemek için. Mesela o konu patlamadan önce AKK'siz internet yoktu adam gibi, o konu sayesinde Türknet gibi Netspeed gibi taahhütsüz ve gerçek anlamda sınırsız internet görmeye başladık, o konu sayesinde 1 yıldan beridir, kotasız hemde daha ucuza internet kullanıyorum.
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DH Misafiri 6 ay
Mesut Bey, türkçemizi güzel kullanalım konusuna dokunmanız gayet güzel olmuş. Sizden ve Burak Bey'den ricam, cansız varlıklar için çoğul fiil kullanmamanız. Örnek: Fanlar dönüyor, Kartlar ısınıyor vs. şeklinde kullanmanız gerekiyor. Uzun zamandır takipçinizim, her duyduğumda rahatsız oluyorum. Çok teşekkürler.
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1BilimAdamı 6 ay
Taksi mafyasını kaldırmak yeniçeri ocağını kaldırmaya benzer bir olaya dönecek bu gidişle, Vaka-i Hayriye. Enis bey ben 2 yıl önce ehliyet aldım, araba kullanmayı direksiyon kursunda öğrendim.
Taksiciler vasat, çürük elmaları ayıklamaları lazım. En ufak hızda dünya ceza yazan poliscikler, taksileri görmezden mi geliyor anlamıyorum. Ayrıca forumda AKN'yi şikayet konusu var, destek olalım. Son olarakta avrupada poşetlerin paralı olması poşet tüketimini azaltmış. Bizde orda yaşarken markete giderken yanımızda poşet çanta falan götürüyorduk. Poşedi gereksiz alıp dönünce çöpe atanda çok var. Bazı insanlar sadece çöp poşeti olarak kullanıyor. Ek olarak 3 liralık şeye 25 kuruş poşet parası vermek bir yerden sonra koyuyor
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Serkan_Yılmaz 6 ay
enis bey sizin yataktan zorla kaldırıp mı getirdiler doğru söyle :) saç dikelmiş yaka bağır açık :) ama süpersiniz oda ayrı
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DH Misafiri 6 ay
Enis duba gibi oldun spor yap .... Bir dost
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DH Misafiri 6 ay
Mesut Abi, mikro uydular icin 10000 dolari havaya saciyorlar, bir iletisim kurup seviniyorlar demissiniz ama o kadar basit degil elbette kimsenin o kadar fazla havaya sacacak parasi yok. Hepsinin bir amaci oluyor, bir arastirma projesinin parcasi oluyorlar. Eminim biliyorsunuzdur ulkemizde de bu islerle ugrasan universiteler var. Bu sekilde ifade etmek yaptiklari isi asagilamak gibi olmus biraz. Bu insanlar da uzay kirliliginin farkindalar, gereksiz yere kirlilige katki saglayacak insanlar degiller elbette.
Ikinci bir nokta olarak, uydularin dogrudan arduinoyla yapilmasi da mumkun degil bildigim kadariyla. Uzaydaki vakumdan kaynakli soguyamama ve outgassing gibi sorunlari cozmek icin ciddi derecede modifiye edilmis donanimlar gerekiyor. Islem gucu yeterli olur ona bir dedigim yok.
Herhangi bir saldirma niyetim yok, bu alana ilgili ve cok olmasa da bilgili biriyim, soylediklerinizi duyunca bu alanda calisan tanidiklarimi dusundum ve biraz alindim, bu yuzden yazmak istedim :)
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