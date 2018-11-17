2si1 | Sarı Taksi'de yeni dönem

Donanım Haber'in Teknoloji ve Oyun Programı 2si1, son bir haftanın teknoloji ve oyun dünyasındaki gelişmelerini ekranlara taşımaya devam ediyor. Bu bölümde ilk konumuz Sarı Taksi'lerdeki yeni dönem

Yayın akışı:



Taksicilere eğitim zorunluluğu geliyor! Sertifikası olmayan taksicilik yapamayacak

Yeni yılda ücretsiz poşet dönemi sona erecek! Poşetlerden alınacak ücret ne kadar olacak?

Xbox Game Pass 1 Aylık Abonelik 1,00 TL

Xbox Game Pass'e aralarında PUBG ve Hellblade'in de bulunduğu 16 oyun ekleniyor

Oyunları ön yükleme özelliği Xbox Game Pass sistemine geliyor

Dubai polisi egzotik araçlardan sonra şimdi de uçan motosiklet kullanmaya başlıyor

Uzay ülkesi Asgardia, vatandaşlık ücretini duyurdu

Japonya'da bir adam hologram şarkıcıyla evlendi

Fallout 76'nın ilk gün yaması oyunun kendisinden daha büyük

Netflix, bazı ülkelerdeki abonelik ücretlerini düşürecek

Disney yeni dijital platformu Disney+'ı tanıttı

Activision, Destiny 2'nin DLC satışlarından memnun değil

Işın izleme teknolojisi yakın zamanda AMD ekran kartlarına gelmeyecek

Microsoft sonunda Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi'ni yeniden yayınladı

1.1.1.1 DNS servisi mobil dünyaya geldi

01:13 Taksicilere eğitim zorunluluğu geliyor! Sertifikası olmayan taksicilik yapamayacak 08:06 Yeni yılda ücretsiz poşet dönemi sona erecek! Poşetlerden alınacak ücret ne kadar olacak? 12:13 Xbox Game Pass 1 Aylık Abonelik 1,00 TL 12:59 Xbox Game Pass'e aralarında PUBG ve Hellblade'in de bulunduğu 16 oyun ekleniyor 14:26 Oyunları ön yükleme özelliği Xbox Game Pass sistemine geliyor 16:29 Dubai polisi egzotik araçlardan sonra şimdi de uçan motosiklet kullanmaya başlıyor 21:41 Uzay ülkesi Asgardia, vatandaşlık ücretini duyurdu 24:05 Japonya'da bir adam hologram şarkıcıyla evlendi 29:03 Fallout 76'nın ilk gün yaması oyunun kendisinden daha büyük 32:59 Netflix, bazı ülkelerdeki abonelik ücretlerini düşürecek 37:21 Disney yeni dijital platformu Disney+'ı tanıttı 43:30 Activision, Destiny 2'nin DLC satışlarından memnun değil 46:41 Işın izleme teknolojisi yakın zamanda AMD ekran kartlarına gelmeyecek 49:01 Microsoft sonunda Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi'ni yeniden yayınladı 51:38 1.1.1.1 DNS servisi mobil dünyaya geldi