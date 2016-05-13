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2si1 "Son Osmanlı" Teknoloji ve Oyun Programı

3 yıl
82,9b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Teknoloji durmak bilmiyor, yerli silahlı İHA ve gelişmiş denizaltımız Piri Reis bu bölümde sizleri bekliyor. Battlefield 1'de ise Osmanlı Sesleri yükseliyor. Osmanlı askerine ateş eder miyiz?
2si1'in bu bölümünde öne çıkan başlıklar şu şekilde;
  -Nvidia GTX 1080 ve 1070 ekran kartları performans sınırlarını zorluyor.
  -Battlefield 1'de Osmanlı askerlerini mi öldüreceğiz? Böyle bir durumda oyunu oynar mıyız?
  -Yerli İHA Vestel Karayel silahlanıyor ve üstün özellikleri ile göz dolduran yerli denizaltı Piri Reis çalışmaları başladı.
  -Çinliler, Sony ve Microsoft'a rakip olmak üzere. Fuze F1 isimli konsol fiyatıyla merak uyandırıyor.
  -Tesla Model S'in atlattığı büyük kazadan içindeki 5 kişi burnu bile kanamadan kurtuldu.
  -EA yeni nesil oyunlarının çıkış tarihlerini açıkladı. Battlefield 1 için biraz daha bekleyeceğiz.
  -Cep telefonları artık dokunmadan da parmaklarınızı hissedebilecek.
Bunlar ve çok daha fazlası bu haftaki 2si1'de sizleri bekliyor...
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mahsur kalan adam 3 yıl en beğenilen
Eee bscyi ne zaman kapatıyorsunuz
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N. Chomsky 3 yıl

Senelerce Almanlar'ı, Ruslar'ı bir güzel katlettik de kimsenin aklına gelmedi, şimdi mi dokunmaya başladı? Altı üstü eğlence amacıyla oynanan sanal bir oyun. Bu kadar içselleştirmeye gerek yok. Zamanında öldüren öldürmüş nasıl olsa.
Senelerce Almanlar'ı, Ruslar'ı bir güzel katlettik de kimsenin aklına gelmedi, şimdi mi dokunmaya başladı? Altı üstü eğlence amacıyla oynanan sanal bir oy...
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Yanıtla +26
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canguler917 3 yıl
mesut çevik'i görünce aklıma bu geldi
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fatality-one 3 yıl
Mesut bey, Osmanlı askerini öldürmemek için oyunu oynamayacağınızı belirtmeniz çok anlamlı. Oyun bile olsa kendi ecdadımızın anısına hakaret etmek, benim içinde olası bir durum değil. Herkesin bu bilinçte olmasını ve bu oyunu almamalarını temenni ediyorum. Her önümüze konulan yemeği yemek zorunda değiliz. Battlefield çok kalite bir oyun bile olsa oyunun içeriği bizim milli duygularımıza hitap etmiyor.
Yanıtla +3
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eriten 3 yıl
Programın adı değişsin "Merhaba ben Mesut Çevik Mesut Çevik İle Kim Gitsin programına hoş geldiniz"
(Ada'm hasta iken şaka yaptılar Erdi Özüağ hariç herkeş gitti )
Yanıtla +2
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WHITE_Wolf 3 yıl
MonitörKertenkelesi

2si 1 Programında sevmediğim en sinir olduğum şeyi sürekli yapıyorlar. Hemen programın başında sanki en önemli ve popüler bir konuymuş gibi, yeni çıkan X bilmen ne ekran kartı, Y bilmem ne ana kartın duyurusunu yapıyorlar. Sonra da sayıyorlar iki saat, yok işlemci hızı şöyleymiş de mimarisi böyleymiş. Öylesine kendilerinden geçerek anlatıyor ki Mesut ve Ekürisi -her defasında değiştiği için isim veremiyorum- sanki izleyenlerin hepsi bunu dinliyor veya anlıyor sanıyorlar. 20 Yıllık bilgisayar kullanıcısıyım, yeni çıkan ekran kartı veya ana kart hakkında zerre kadar ilgim bilgim yok. Bir kere masa üstü kullanıcısı mı kaldı, kasasına her gün yeni kart takan adam mı kaldı? Kaldı ise kim bunlar, yüzdesi ne? İnanın bu programı 1000 kişi seyrediyorsa bu haber ve kartlar ile ilgilenen kişi sayısı 1dir. O da yeni bir kart almış ise ortalama 3 sene kullandığından yeni çıkan bu kart haberleri ve ürünleri ile ilgilenmiyordur. Sahi kim bu kartların miramiris, sayısı, osu şusu busu ile deli gibi ilgilenip o sayılar ile beynini yiyen? Ya konsolcu ya dizüstücü olduğumuz bu devirde kim kasa kartları veya yeni çıkan grafik kartlarını kullanabiliyor ki? Geçiniz efendim. Mesut bey, lütfen bu bize göre gereksiz size göre ise kainatın en önemli konusu kart ve mimari bilgilerini programın sonuna doğru saydırın. Öncelik teknolojik buluşlar, telefonlar, televizyonlar, konsollar, oyunlar olmalı. Ürün tanıtımlarını lütfen özellikle de kasa içi ekipmanları sona bıkarın. Lütfen dedim, beynimiz şişiyo. Hele ki Mesut beyin olmadığı geçen haftalarda filan en direkt sadece ama sadece rakamlar ve mimarilerle dolu bir muhabbete girdiler, tüylerim diken diken oldu, bu adamlar izleyicisinin farkında değil başka moddalar diye çok üzüldüm. Başka bir dünyadasınız yanımıza inin artık.


Benden önce bir arkadaş cevap vermiş ama bende bir kaç şey eklemek istiyorum Bizim yıllardır söylediğimiz donanımhaber mobil haber olmasının sebebi sizin düşüncenizde olanlar yüzünden ismi bakın donanımhaber olan bir sitede ekran kartı incelemesi göremez olduk birde zaten gereksiz diyenler var ben sizide anlyorum herkes teknolojiyi ilgi duyup onla ilgilenecek diye bir kural yok ama bu sitenin amacı bunu yapmak size uygun içerikler için bir kaç youtube kanalı öneriyim webtekno ve teknolojiden anlamayan adam tam sizin istediğini gibi telefon inceliyorlar oww çok iyi cayır cayır ateş ediyo akıyor diyorlar geçiyorlar telefonları yere felan atıyorlar topa bağlayıp duvara atıyorlar Bence tam sizin istediğiniz türde.
1 Yanıt Yanıtla +8
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1BilimAdamı 3 yıl WHITE_Wolf
SentnieL

MonitörKertenkelesi

2si 1 Programında sevmediğim en sinir olduğum şeyi sürekli yapıyorlar. Hemen programın başında sanki en önemli ve popüler bir konuymuş gibi, yeni çıkan X bilmen ne ekran kartı, Y bilmem ne ana kartın duyurusunu yapıyorlar. Sonra da sayıyorlar iki saat, yok işlemci hızı şöyleymiş de mimarisi böyleymiş. Öylesine kendilerinden geçerek anlatıyor ki Mesut ve Ekürisi -her defasında değiştiği için isim veremiyorum- sanki izleyenlerin hepsi bunu dinliyor veya anlıyor sanıyorlar. 20 Yıllık bilgisayar kullanıcısıyım, yeni çıkan ekran kartı veya ana kart hakkında zerre kadar ilgim bilgim yok. Bir kere masa üstü kullanıcısı mı kaldı, kasasına her gün yeni kart takan adam mı kaldı? Kaldı ise kim bunlar, yüzdesi ne? İnanın bu programı 1000 kişi seyrediyorsa bu haber ve kartlar ile ilgilenen kişi sayısı 1dir. O da yeni bir kart almış ise ortalama 3 sene kullandığından yeni çıkan bu kart haberleri ve ürünleri ile ilgilenmiyordur. Sahi kim bu kartların miramiris, sayısı, osu şusu busu ile deli gibi ilgilenip o sayılar ile beynini yiyen? Ya konsolcu ya dizüstücü olduğumuz bu devirde kim kasa kartları veya yeni çıkan grafik kartlarını kullanabiliyor ki? Geçiniz efendim. Mesut bey, lütfen bu bize göre gereksiz size göre ise kainatın en önemli konusu kart ve mimari bilgilerini programın sonuna doğru saydırın. Öncelik teknolojik buluşlar, telefonlar, televizyonlar, konsollar, oyunlar olmalı. Ürün tanıtımlarını lütfen özellikle de kasa içi ekipmanları sona bıkarın. Lütfen dedim, beynimiz şişiyo. Hele ki Mesut beyin olmadığı geçen haftalarda filan en direkt sadece ama sadece rakamlar ve mimarilerle dolu bir muhabbete girdiler, tüylerim diken diken oldu, bu adamlar izleyicisinin farkında değil başka moddalar diye çok üzüldüm. Başka bir dünyadasınız yanımıza inin artık.


Benden önce bir arkadaş cevap vermiş ama bende bir kaç şey eklemek istiyorum Bizim yıllardır söylediğimiz donanımhaber mobil haber olmasının sebebi sizin düşüncenizde olanlar yüzünden ismi bakın donanımhaber olan bir sitede ekran kartı incelemesi göremez olduk birde zaten gereksiz diyenler var ben sizide anlyorum herkes teknolojiyi ilgi duyup onla ilgilenecek diye bir kural yok ama bu sitenin amacı bunu yapmak size uygun içerikler için bir kaç youtube kanalı öneriyim webtekno ve teknolojiden anlamayan adam tam sizin istediğini gibi telefon inceliyorlar oww çok iyi cayır cayır ateş ediyo akıyor diyorlar geçiyorlar telefonları yere felan atıyorlar topa bağlayıp duvara atıyorlar Bence tam sizin istediğiniz türde.

Dh de sadece donanım haberleri yapılsaydı şuanki ziyaretçi sayısının çeyreği bile sitede olmzdı yani tutucu olmayın yeniliklere açık olun şahsen bende ekran kartı işlemci haberlerini çok inanılmaz yenilik olmadığı sürece fazla önemsemiyorum çünkü 5 yılda bir pc donanım güncelleme gereği duyuyor hal böyleyken yeni çıkan 1000lerce dolarlık kartlarım bilmem kaç gigahertz de çalıştığı beni pek ilgilendirmiyor
Edit.Donanım haberleri olmalı tabi ama ayarında ve mobildede sadece önemli olanlar gösterilmeli ben şahsen programda değişik teknolojik yeniliklern icatların ön planda olmasını istiyorum
2 Yanıt Yanıtla +2
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HhKcrazy 3 yıl
Tam Alkan(ağabey) beni Dark Souls'a alıştırmışken, ya acaba indirimdeyken alıp da oynasam mı diye düşünürken bir baktım gidiyor :o Umarım şansı ve ilerlediği yol açık olur hep.
Ayrıca Mesut(ağabey) yakında bizleri de yollayacaksın buradan diye korkmaya başladım. Programı kendin çekip kendin izleyeceksin :D
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MonitörKertenkelesi 3 yıl
2"si 1 Programında sevmediğim en sinir olduğum şeyi sürekli yapıyorlar. Hemen programın başında sanki en önemli ve popüler bir konuymuş gibi, yeni çıkan X bilmen ne ekran kartı, Y bilmem ne ana kartın duyurusunu yapıyorlar. Sonra da sayıyorlar iki saat, yok işlemci hızı şöyleymiş de mimarisi böyleymiş. Öylesine kendilerinden geçerek anlatıyor ki Mesut ve Ekürisi -her defasında değiştiği için isim veremiyorum- sanki izleyenlerin hepsi bunu dinliyor veya anlıyor sanıyorlar. 20 Yıllık bilgisayar kullanıcısıyım, yeni çıkan ekran kartı veya ana kart hakkında zerre kadar ilgim bilgim yok.

Bir kere masa üstü kullanıcısı mı kaldı, kasasına her gün yeni kart takan adam mı kaldı? Kaldı ise kim bunlar, yüzdesi ne? İnanın bu programı 1000 kişi seyrediyorsa bu haber ve kartlar ile ilgilenen kişi sayısı 1"dir. O da yeni bir kart almış ise ortalama 3 sene kullandığından yeni çıkan bu kart haberleri ve ürünleri ile ilgilenmiyordur. Sahi kim bu kartların miramiris, sayısı, osu şusu busu ile deli gibi ilgilenip o sayılar ile beynini yiyen? Ya konsolcu ya dizüstücü olduğumuz bu devirde kim kasa kartları veya yeni çıkan grafik kartlarını kullanabiliyor ki? Geçiniz efendim.

Mesut bey, lütfen bu bize göre gereksiz size göre ise kainatın en önemli konusu kart ve mimari bilgilerini programın sonuna doğru saydırın. Öncelik teknolojik buluşlar, telefonlar, televizyonlar, konsollar, oyunlar olmalı. Ürün tanıtımlarını lütfen özellikle de kasa içi ekipmanları sona bıkarın. Lütfen dedim, beynimiz şişiyo. Hele ki Mesut beyin olmadığı geçen haftalarda filan en direkt sadece ama sadece rakamlar ve mimarilerle dolu bir muhabbete girdiler, tüylerim diken diken oldu, bu adamlar izleyicisinin farkında değil başka moddalar diye çok üzüldüm. Başka bir dünyadasınız yanımıza inin artık.

3 Yanıt Yanıtla +1
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Dovahkiin 3 yıl MonitörKertenkelesi
MonitörKertenkelesi

2"si 1 Programında sevmediğim en sinir olduğum şeyi sürekli yapıyorlar. Hemen programın başında sanki en önemli ve popüler bir konuymuş gibi, yeni çıkan X bilmen ne ekran kartı, Y bilmem ne ana kartın duyurusunu yapıyorlar. Sonra da sayıyorlar iki saat, yok işlemci hızı şöyleymiş de mimarisi böyleymiş. Öylesine kendilerinden geçerek anlatıyor ki Mesut ve Ekürisi -her defasında değiştiği için isim veremiyorum- sanki izleyenlerin hepsi bunu dinliyor veya anlıyor sanıyorlar. 20 Yıllık bilgisayar kullanıcısıyım, yeni çıkan ekran kartı veya ana kart hakkında zerre kadar ilgim bilgim yok.

Bir kere masa üstü kullanıcısı mı kaldı, kasasına her gün yeni kart takan adam mı kaldı? Kaldı ise kim bunlar, yüzdesi ne? İnanın bu programı 1000 kişi seyrediyorsa bu haber ve kartlar ile ilgilenen kişi sayısı 1"dir. O da yeni bir kart almış ise ortalama 3 sene kullandığından yeni çıkan bu kart haberleri ve ürünleri ile ilgilenmiyordur. Sahi kim bu kartların miramiris, sayısı, osu şusu busu ile deli gibi ilgilenip o sayılar ile beynini yiyen? Ya konsolcu ya dizüstücü olduğumuz bu devirde kim kasa kartları veya yeni çıkan grafik kartlarını kullanabiliyor ki? Geçiniz efendim.

Mesut bey, lütfen bu bize göre gereksiz size göre ise kainatın en önemli konusu kart ve mimari bilgilerini programın sonuna doğru saydırın. Öncelik teknolojik buluşlar, telefonlar, televizyonlar, konsollar, oyunlar olmalı. Ürün tanıtımlarını lütfen özellikle de kasa içi ekipmanları sona bıkarın. Lütfen dedim, beynimiz şişiyo. Hele ki Mesut beyin olmadığı geçen haftalarda filan en direkt sadece ama sadece rakamlar ve mimarilerle dolu bir muhabbete girdiler, tüylerim diken diken oldu, bu adamlar izleyicisinin farkında değil başka moddalar diye çok üzüldüm. Başka bir dünyadasınız yanımıza inin artık.



Bulunduğun site "donanımhaber", foruma girdiğin zaman ilk karşına çıkacak bölüm "dahili bileşenler" ve oraya da girdiğin zaman da "kasa toplayan" sayısız insan görebilirsin.
Böyle bir platformda ekran kartıyla giriş yapılmaması saçma olur.

Hâlâ ikna olmadıysan Erdi reisin geçen gün yayınladığı GTX 1080 videosuna bak bakalım herkes "konsolcu ve dizüstücü" müymüş...
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***Leopard*** 3 yıl MonitörKertenkelesi
MonitörKertenkelesi
2"si 1 Programında sevmediğim en sinir olduğum şeyi sürekli yapıyorlar. Hemen programın başında sanki en önemli ve popüler bir konuymuş gibi, yeni çıkan X bilmen ne ekran kartı, Y bilmem ne ana kartın duyurusunu yapıyorlar. Sonra da sayıyorlar iki saat, yok işlemci hızı şöyleymiş de mimarisi böyleymiş. Öylesine kendilerinden geçerek anlatıyor ki Mesut ve Ekürisi -her defasında değiştiği için isim veremiyorum- sanki izleyenlerin hepsi bunu dinliyor veya anlıyor sanıyorlar. 20 Yıllık bilgisayar kullanıcısıyım, yeni çıkan ekran kartı veya ana kart hakkında zerre kadar ilgim bilgim yok.

Bir kere masa üstü kullanıcısı mı kaldı, kasasına her gün yeni kart takan adam mı kaldı? Kaldı ise kim bunlar, yüzdesi ne? İnanın bu programı 1000 kişi seyrediyorsa bu haber ve kartlar ile ilgilenen kişi sayısı 1"dir. O da yeni bir kart almış ise ortalama 3 sene kullandığından yeni çıkan bu kart haberleri ve ürünleri ile ilgilenmiyordur. Sahi kim bu kartların miramiris, sayısı, osu şusu busu ile deli gibi ilgilenip o sayılar ile beynini yiyen? Ya konsolcu ya dizüstücü olduğumuz bu devirde kim kasa kartları veya yeni çıkan grafik kartlarını kullanabiliyor ki? Geçiniz efendim.

Mesut bey, lütfen bu bize göre gereksiz size göre ise kainatın en önemli konusu kart ve mimari bilgilerini programın sonuna doğru saydırın. Öncelik teknolojik buluşlar, telefonlar, televizyonlar, konsollar, oyunlar olmalı. Ürün tanıtımlarını lütfen özellikle de kasa içi ekipmanları sona bıkarın. Lütfen dedim, beynimiz şişiyo. Hele ki Mesut beyin olmadığı geçen haftalarda filan en direkt sadece ama sadece rakamlar ve mimarilerle dolu bir muhabbete girdiler, tüylerim diken diken oldu, bu adamlar izleyicisinin farkında değil başka moddalar diye çok üzüldüm. Başka bir dünyadasınız yanımıza inin artık.



Sitenin adi donanimhaber.Tabiki ekran karti vs haberi verecek.Bir suru pc oyuncusu var bunlari yakindan takip eden.

Git,telefon forumlarinda takil

Mobilite izle
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GoldPunch 3 yıl MonitörKertenkelesi
MonitörKertenkelesi

2"si 1 Programında sevmediğim en sinir olduğum şeyi sürekli yapıyorlar. Hemen programın başında sanki en önemli ve popüler bir konuymuş gibi, yeni çıkan X bilmen ne ekran kartı, Y bilmem ne ana kartın duyurusunu yapıyorlar. Sonra da sayıyorlar iki saat, yok işlemci hızı şöyleymiş de mimarisi böyleymiş. Öylesine kendilerinden geçerek anlatıyor ki Mesut ve Ekürisi -her defasında değiştiği için isim veremiyorum- sanki izleyenlerin hepsi bunu dinliyor veya anlıyor sanıyorlar. 20 Yıllık bilgisayar kullanıcısıyım, yeni çıkan ekran kartı veya ana kart hakkında zerre kadar ilgim bilgim yok.

Bir kere masa üstü kullanıcısı mı kaldı, kasasına her gün yeni kart takan adam mı kaldı? Kaldı ise kim bunlar, yüzdesi ne? İnanın bu programı 1000 kişi seyrediyorsa bu haber ve kartlar ile ilgilenen kişi sayısı 1"dir. O da yeni bir kart almış ise ortalama 3 sene kullandığından yeni çıkan bu kart haberleri ve ürünleri ile ilgilenmiyordur. Sahi kim bu kartların miramiris, sayısı, osu şusu busu ile deli gibi ilgilenip o sayılar ile beynini yiyen? Ya konsolcu ya dizüstücü olduğumuz bu devirde kim kasa kartları veya yeni çıkan grafik kartlarını kullanabiliyor ki? Geçiniz efendim.

Mesut bey, lütfen bu bize göre gereksiz size göre ise kainatın en önemli konusu kart ve mimari bilgilerini programın sonuna doğru saydırın. Öncelik teknolojik buluşlar, telefonlar, televizyonlar, konsollar, oyunlar olmalı. Ürün tanıtımlarını lütfen özellikle de kasa içi ekipmanları sona bıkarın. Lütfen dedim, beynimiz şişiyo. Hele ki Mesut beyin olmadığı geçen haftalarda filan en direkt sadece ama sadece rakamlar ve mimarilerle dolu bir muhabbete girdiler, tüylerim diken diken oldu, bu adamlar izleyicisinin farkında değil başka moddalar diye çok üzüldüm. Başka bir dünyadasınız yanımıza inin artık.



1e1 döneminden beri istisnasız her hafta programı izleyen biri olarak yorumunuza şiddetle katılmıyorum.

Adı üstünde donanım haberlerinin başta ve en detaylı şekilde verilmesi gerekiyor. 2si1'de diğer teknoloji siteleri gibi daha yüzeysel haberler sunsaydı 2si1'in hiç bir anlamı kalmayacaktı. Üstelik bunları bilirkişilerden duymak insanın hoşuna gidiyor. Eminim benim gibi donanım haberlerini detaylı bir şekilde duymaktan haz alan binlerce kişi mevcut.
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mavizaman 3 yıl
mesut adam dayanmıyor yanına vallahi pacman gibi yiyorsun hepsini :D şaka bir yana bsc projesiyle ilgili planı paylaşabilirsiniz birgün şalterleri "şak" diye indirmeyin "bscyi kapattık dağılın" gibisinden.Yeni partnerin belli gökhandır kesin.
Alkan ne iş yapacakmış grek diyarında sektöre devam edecekse talha gibi çok sorun değil takip ederiz talha gibi.
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Stand Alone 3 yıl
Alkan ya da diğer arkadaş konusu bir yana, bazı arkadaşlar Türkiye'nin içinde bulunduğu durumdan haberdar değiller sanırım. Arkadaşlar 2 senedir ekonomik kriz var, haliyle firmalarda da küçülmeye gidilmesini doğal karşılamanız lazım.
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EzioAditore 3 yıl
KaleyDeskop
aslında osmanlı devşirme sistemiyle çok sayıda çoçuğu annesinden koparmıştır iyi kötü ama ben asla bir çoçuğu ailesinden alamazdım dinin milliyeti ne olursa olsun

Yanlış biliyorsun osmanlı o çocukları devşirirken o aileden İZİN alırdı. Çocuğu zorla almak gibi bir durum yok. Mesela, ailede tek çocuk ise almazdı çünkü neslinin devamı ve ailenin ekonomik olarak çocuğa bağlı olduğu durumlar olabiliyordu.
1 Yanıt Yanıtla +4
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tugares 3 yıl EzioAditore
EzioAditore
KaleyDeskop
aslında osmanlı devşirme sistemiyle çok sayıda çoçuğu annesinden koparmıştır iyi kötü ama ben asla bir çoçuğu ailesinden alamazdım dinin milliyeti ne olursa olsun

Yanlış biliyorsun osmanlı o çocukları devşirirken o aileden İZİN alırdı. Çocuğu zorla almak gibi bir durum yok. Mesela, ailede tek çocuk ise almazdı çünkü neslinin devamı ve ailenin ekonomik olarak çocuğa bağlı olduğu durumlar olabiliyordu.

En baştaki yorum komple yanlış zira alınan çocuklar 12 yaşlarında ve dönemi dönemin şartları ile değerlendirmek gerekir. sizinki de eksik azizim, izinle alma durumu yok, eğer sağlıklı ve ailenin tek erkek çocuğu değilse ve aranan niteliklere sahip ise alınırdı. Bu konuda özellikle yeniçeriler için Venedik elçi raporlarını okumanızı tavsiye ederim. Saygılar.
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Tensi 3 yıl
Opera'yi henuz denemedim ama Chrome'da The Great Suspender isimli bir eklenti var. Pil omrune bayagi etki ediyor. Ama asil guzel tarafi askiya aldigi tablari hafizadan diske aldigi icin ram konusunda dusuk notebooklari oldukca rahatlatiyor. Tavsiye ederim.
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KuvvetMira27 3 yıl
Haftaya % 99 Tunahan olacaktır :D
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DH Misafiri 3 yıl
Programın adı değişecek "Mesut Çevik ile kim gitsin"
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