2si1 "Son Osmanlı" Teknoloji ve Oyun Programı

Teknoloji durmak bilmiyor, yerli silahlı İHA ve gelişmiş denizaltımız Piri Reis bu bölümde sizleri bekliyor. Battlefield 1'de ise Osmanlı Sesleri yükseliyor. Osmanlı askerine ateş eder miyiz?

2si1'in bu bölümünde öne çıkan başlıklar şu şekilde;

-Nvidia GTX 1080 ve 1070 ekran kartları performans sınırlarını zorluyor.

-Battlefield 1'de Osmanlı askerlerini mi öldüreceğiz? Böyle bir durumda oyunu oynar mıyız?

-Yerli İHA Vestel Karayel silahlanıyor ve üstün özellikleri ile göz dolduran yerli denizaltı Piri Reis çalışmaları başladı.

-Çinliler, Sony ve Microsoft'a rakip olmak üzere. Fuze F1 isimli konsol fiyatıyla merak uyandırıyor.

-Tesla Model S'in atlattığı büyük kazadan içindeki 5 kişi burnu bile kanamadan kurtuldu.

-EA yeni nesil oyunlarının çıkış tarihlerini açıkladı. Battlefield 1 için biraz daha bekleyeceğiz.

-Cep telefonları artık dokunmadan da parmaklarınızı hissedebilecek.

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Bunlar ve çok daha fazlası bu haftaki 2si1'de sizleri bekliyor...