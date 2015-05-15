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2si1 "Sonsuz" Teknoloji ve Oyun Programı

4 yıl
45,7b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'in bu bölümünde DX12 destekli AMD ekran kartı listesi, GTA5 oyuncularını tehdit eden virüs yazılımı, Witcher 3 değerlendirmesi, Nvidia'nın yeni nesil Grid bulut oyun servisi ve dahası sizleri bekliyor.

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atof 4 yıl en beğenilen
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miraç kandiliniz mubarek olsun
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1BilimAdamı 4 yıl
Berbat oynatıcınız yine yine kasıyor
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EmreD34 4 yıl
Videoları profesyonel bir yere yükleyin lütfen hep sorun hep sorun yapamıyorsunuz bu işi işte bırakın.

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Parallel Killer 3 yıl
her 2si1 de assasins creedi geçmekten sıkıldım
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DH Misafiri 3 yıl
Mesut Çevik yeni nesil konsollar konusunda tipik intel kölesi gibi saçmalamış...
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DH Misafiri 3 yıl
Witcher 3 PS4 PC grafiklerinde fark yok. Tüm Dünya bu konuda hem fikir. Kızıp CD Projekt'e saldıranlar bile var. Hatta 2:04 e bakarsanız PS4 grafiklerinin daha detaylı olduğunu net bir şekilde görebilirsiniz
youtube.com/...
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Folone 4 yıl
playera bir el atmanız gerekiyor
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durmanow 4 yıl
gta v aldigim güne lanet olsun pc ye çıkmasını bekledim bekledim sonuç herkes mi KORSAN indirmiş sunucu mu boş bi heist é 3 kişi bulmak 10 dk sürüyor Online da arabalar isinlaniyor, arabanın içinde ateş edilmiyor bugda kalıyor kafasına göre düzelİyor. Kendi odamda oyun başlatınca yer yok diye kiclendim , bir sonraki denemede komple Online dan atıldım internetim de sorun yok internetten araştırdım yaşayanlar var 3 ay öncesinde Rockstar duzeltmiyor .
ta ps4 versiyonunda olan bug halen duruyor fleece bank Online heist de ( ilk görev ) zor ayarda geçilmiyor helikopter olması gereken yere gelmiyor bugda kalıyor . Ben bu saçmalık için mi 200 tl verdim...
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Adoring 4 yıl
Yine tarayıcınızla oynamışsınız bi ara kasmıyordu şimdi yine kasıyor.
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Vahlok 4 yıl
Talha hocam aaa oyunlara '' üç a '' diye hitap etmeni öneririm :)
Birde Witcher 3'ün XBO sürümü için dinamik çözünürlüğü 720-900 arası değil , 900-1080 arası .
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EmreD34 4 yıl
Videoları profesyonel bir yere yükleyin lütfen hep sorun hep sorun yapamıyorsunuz bu işi işte bırakın.

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1BilimAdamı 4 yıl
Berbat oynatıcınız yine yine kasıyor
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Morty Smith 4 yıl
Bende mi sorun var videoda mı anlamadım full hd alınca çok kasıyor ses geliyor ama görüntü donuyor?
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profecco 4 yıl
videoda sorun var her zaman android tabletimde izlerdim chromeda ama bu sefer 9. saniyede hata verdi. 2 farklı tarayıcıda daha denedim olmadı. bir şeyler değişmiş
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