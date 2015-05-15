2si1 "Sonsuz" Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
|her 2si1 de assasins creedi geçmekten sıkıldım
|Mesut Çevik yeni nesil konsollar konusunda tipik intel kölesi gibi saçmalamış...
|Witcher 3 PS4 PC grafiklerinde fark yok. Tüm Dünya bu konuda hem fikir. Kızıp CD Projekt'e saldıranlar bile var. Hatta 2:04 e bakarsanız PS4 grafiklerinin daha detaylı olduğunu net bir şekilde görebilirsiniz
youtube.com/...
|playera bir el atmanız gerekiyor
|gta v aldigim güne lanet olsun pc ye çıkmasını bekledim bekledim sonuç herkes mi KORSAN indirmiş sunucu mu boş bi heist é 3 kişi bulmak 10 dk sürüyor Online da arabalar isinlaniyor, arabanın içinde ateş edilmiyor bugda kalıyor kafasına göre düzelİyor. Kendi odamda oyun başlatınca yer yok diye kiclendim , bir sonraki denemede komple Online dan atıldım internetim de sorun yok internetten araştırdım yaşayanlar var 3 ay öncesinde Rockstar duzeltmiyor .
ta ps4 versiyonunda olan bug halen duruyor fleece bank Online heist de ( ilk görev ) zor ayarda geçilmiyor helikopter olması gereken yere gelmiyor bugda kalıyor . Ben bu saçmalık için mi 200 tl verdim...
|Yine tarayıcınızla oynamışsınız bi ara kasmıyordu şimdi yine kasıyor.
|Talha hocam aaa oyunlara '' üç a '' diye hitap etmeni öneririm :)
Birde Witcher 3'ün XBO sürümü için dinamik çözünürlüğü 720-900 arası değil , 900-1080 arası .
|Videoları profesyonel bir yere yükleyin lütfen hep sorun hep sorun yapamıyorsunuz bu işi işte bırakın.
|Berbat oynatıcınız yine yine kasıyor
|Bende mi sorun var videoda mı anlamadım full hd alınca çok kasıyor ses geliyor ama görüntü donuyor?
|videoda sorun var her zaman android tabletimde izlerdim chromeda ama bu sefer 9. saniyede hata verdi. 2 farklı tarayıcıda daha denedim olmadı. bir şeyler değişmiş
miraç kandiliniz mubarek olsun