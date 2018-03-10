Genel Yayın Yönetmeni
2si1 Teknoloji ve Oyun Programı, son 1 haftanın Teknoloji ve Oyun dünyası gündemini ekranlarınıza taşıyor. Mesut Çevik ve Enis Kirazoğlu'nun sunumu ve yorumlarıyla 2si1 bu hafta da sizlerle.
Konu akışı;
00:48 iPhone X, BİM'de 4999 TL'ye satışa çıkıyor!
03:54 Bor madeni satışları 2017’de rekor kırdı
08:22 GTA 6 hakkında bilgiler sızdırıldı
12:51 Yakın zamanda yeni nesil Nvidia ekran kartı beklemeyin
17:56 İngiltere’de vadedilen hızın altına düşen internet hizmetini iptal imkânı sunulacak
22:44 State of Decay 2'nin ilk oynanış videosu yayınlandı
25:29 Hellblade: Senua’s Sacrifice Xbox One için listelendi
26:18 Mercedes, yola uyarı işareti yansıtan far teknolojisini tanıttı
28:49 Arizona eyaleti otonom araç testlerinde sürücü şartını kaldırdı
30:43 Cyberpunk 2077, PS5 ve yeni Xbox için de geliştiriliyor olabilir
32:15 Witcher'ın ana karakteri Geralt'ı başka bir oyunda görebiliriz
33:04 Fast food robotu Flippy köfte pişirmeye başladı
36:14 42 Android telefon modeline fabrika üretim aşamasında Trojan bulaştığı ortaya çıktı
39:30 Call of Duty Black Ops 4 Geliyor
40:23 Yeni Battlefield oyunu Battlefield V olabilir
03:54 Bor madeni satışları 2017’de rekor kırdı
08:22 GTA 6 hakkında bilgiler sızdırıldı
12:51 Yakın zamanda yeni nesil Nvidia ekran kartı beklemeyin
17:56 İngiltere’de vadedilen hızın altına düşen internet hizmetini iptal imkânı sunulacak
22:44 State of Decay 2'nin ilk oynanış videosu yayınlandı
25:29 Hellblade: Senua’s Sacrifice Xbox One için listelendi
26:18 Mercedes, yola uyarı işareti yansıtan far teknolojisini tanıttı
28:49 Arizona eyaleti otonom araç testlerinde sürücü şartını kaldırdı
30:43 Cyberpunk 2077, PS5 ve yeni Xbox için de geliştiriliyor olabilir
32:15 Witcher'ın ana karakteri Geralt'ı başka bir oyunda görebiliriz
33:04 Fast food robotu Flippy köfte pişirmeye başladı
36:14 42 Android telefon modeline fabrika üretim aşamasında Trojan bulaştığı ortaya çıktı
39:30 Call of Duty Black Ops 4 Geliyor
40:23 Yeni Battlefield oyunu Battlefield V olabilir
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Toplamda 1500 adet iPhone X satışı gerçekleştireceklerini bildiren Haluk Dortluoğlu, ‘’5 bölgenin mağazalarında satacağız. Yeterince temin edilmeyince böyle olabiliyor. Tuzla, Maltepe, Pendik, Sultanbeyli, Gaziantep, Diyarbakır ve Sivas'taki mağazalarımızda satacağız.’’ dedi
Birazcık surf yapınca bilgiye ulaşmak kolay...