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2si1 Teknoloji ve Oyun Programı

1 yıl
6,1b
1
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1 Teknoloji ve Oyun Programı, son 1 haftanın Teknoloji ve Oyun dünyası gündemini ekranlarınıza taşıyor. Mesut Çevik ve Enis Kirazoğlu'nun sunumu ve yorumlarıyla 2si1 bu hafta da sizlerle.
Konu akışı;
00:48 iPhone X, BİM'de 4999 TL'ye satışa çıkıyor!
03:54 Bor madeni satışları 2017’de rekor kırdı
08:22 GTA 6 hakkında bilgiler sızdırıldı
12:51 Yakın zamanda yeni nesil Nvidia ekran kartı beklemeyin
17:56 İngiltere’de vadedilen hızın altına düşen internet hizmetini iptal imkânı sunulacak
22:44 State of Decay 2'nin ilk oynanış videosu yayınlandı
25:29 Hellblade: Senua’s Sacrifice Xbox One için listelendi
26:18 Mercedes, yola uyarı işareti yansıtan far teknolojisini tanıttı
28:49 Arizona eyaleti otonom araç testlerinde sürücü şartını kaldırdı
30:43 Cyberpunk 2077, PS5 ve yeni Xbox için de geliştiriliyor olabilir
32:15 Witcher'ın ana karakteri Geralt'ı başka bir oyunda görebiliriz
33:04 Fast food robotu Flippy köfte pişirmeye başladı
36:14 42 Android telefon modeline fabrika üretim aşamasında Trojan bulaştığı ortaya çıktı
39:30 Call of Duty Black Ops 4 Geliyor
40:23 Yeni Battlefield oyunu Battlefield V olabilir
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
cancan_burak 1 yıl en beğenilen
Mesut bey kendinize çeki düzen verin lütfen.Bu nedir ya 2 haftadır teknik sıkıntı olmadan video çekiyorsunuz.
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Rachsuchtig 1 yıl Sadecebirdost
Ya bu reklam karşıtlığını anlamıyorum. Ya bu adamların elektriği, suyu, maaşı, sigortası nasıl karşılanacak? En çok kullanılan Sosyal medya sayfalarında bile reklam var. Bu bir gelir kaynağı çünkü. He addblock olayına gelince em n azından kullananları sayfa sokmamazlık etmiyorlar.
Ya bu reklam karşıtlığını anlamıyorum. Ya bu adamların elektriği, suyu, maaşı, sigortası nasıl karşılanacak? En çok kullanılan Sosyal medya sayfalarında bile r...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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MaFiAMaX 1 yıl
Enis hakkını savun, maaşına zam iste. Gün, gününü gün ediyormuş :)
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1 Avatar
wakari_mayo 1 yıl
Az daha uzun yapsanız mesela 55 dk - 1 saat gibi.
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coollive 1 yıl
enis geldikten sonra çok iyi ikili oldular, teknoloji ve eğlence cidden bir arada, keyifli programlar oluyor. enis messi gibi ya gittiği yeri güzelleştiriyor:)
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yavuzcihanozyurt 1 yıl
Güzel bir bölümdü. Teşekkürler :)
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DH Misafiri 1 yıl
20:58 tam destek.
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Drima 1 yıl
43dk'lık haftalık dertlerden arınma seansım gelmiş
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Xit 1 yıl
Mesut çevik in kullandığı tablet nedir acaba?
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javaprof 1 yıl
enise para verin leyn bedava çalıştırmayın adamı.
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fasak 1 yıl
Mesut abi video seçeneklerinde 338p üstü yok :D. Neyse ki youtube a düzgün versiyonu atmışsınız oradan izledim. Güzel program, elinize sağlık.
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C0MPUTER 1 yıl
BİM Finans Direktörü (CFO) ve İcra Kurulu Üyesi Haluk Dortluoğlu, kaç adet iPhone X satışı gerçekleşeceğini ve satışların hangi mağazalarla sınırlı olduğunu açıkladı.
Toplamda 1500 adet iPhone X satışı gerçekleştireceklerini bildiren Haluk Dortluoğlu, ‘’5 bölgenin mağazalarında satacağız. Yeterince temin edilmeyince böyle olabiliyor. Tuzla, Maltepe, Pendik, Sultanbeyli, Gaziantep, Diyarbakır ve Sivas'taki mağazalarımızda satacağız.’’ dedi
Birazcık surf yapınca bilgiye ulaşmak kolay...
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34sem 1 yıl
Cok keyif aldigim bir program daha. :)
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