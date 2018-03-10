2si1 Teknoloji ve Oyun Programı, son 1 haftanın Teknoloji ve Oyun dünyası gündemini ekranlarınıza taşıyor. Mesut Çevik ve Enis Kirazoğlu'nun sunumu ve yorumlarıyla 2si1 bu hafta da sizlerle.

Konu akışı;



Bor madeni satışları 2017’de rekor kırdı

GTA 6 hakkında bilgiler sızdırıldı

Yakın zamanda yeni nesil Nvidia ekran kartı beklemeyin

İngiltere’de vadedilen hızın altına düşen internet hizmetini iptal imkânı sunulacak

State of Decay 2'nin ilk oynanış videosu yayınlandı

Hellblade: Senua’s Sacrifice Xbox One için listelendi

Mercedes, yola uyarı işareti yansıtan far teknolojisini tanıttı

Arizona eyaleti otonom araç testlerinde sürücü şartını kaldırdı

Cyberpunk 2077, PS5 ve yeni Xbox için de geliştiriliyor olabilir

Witcher'ın ana karakteri Geralt'ı başka bir oyunda görebiliriz

Fast food robotu Flippy köfte pişirmeye başladı

42 Android telefon modeline fabrika üretim aşamasında Trojan bulaştığı ortaya çıktı

Call of Duty Black Ops 4 Geliyor

Yeni Battlefield oyunu Battlefield V olabilir

00:48 iPhone X, BİM'de 4999 TL'ye satışa çıkıyor! 03:54 Bor madeni satışları 2017’de rekor kırdı 08:22 GTA 6 hakkında bilgiler sızdırıldı 12:51 Yakın zamanda yeni nesil Nvidia ekran kartı beklemeyin 17:56 İngiltere’de vadedilen hızın altına düşen internet hizmetini iptal imkânı sunulacak 22:44 State of Decay 2'nin ilk oynanış videosu yayınlandı 25:29 Hellblade: Senua’s Sacrifice Xbox One için listelendi 26:18 Mercedes, yola uyarı işareti yansıtan far teknolojisini tanıttı 28:49 Arizona eyaleti otonom araç testlerinde sürücü şartını kaldırdı 30:43 Cyberpunk 2077, PS5 ve yeni Xbox için de geliştiriliyor olabilir 32:15 Witcher'ın ana karakteri Geralt'ı başka bir oyunda görebiliriz 33:04 Fast food robotu Flippy köfte pişirmeye başladı 36:14 42 Android telefon modeline fabrika üretim aşamasında Trojan bulaştığı ortaya çıktı 39:30 Call of Duty Black Ops 4 Geliyor 40:23 Yeni Battlefield oyunu Battlefield V olabilir