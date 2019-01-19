2si1 | Turkcell'e dev ceza

Genel Yayın Yönetmeni
Rekabet kurulu Turkcell'e 91,6 Milyon TL ceza kesti, Rockstar Games'in başı ise ciddi dertte. Teknoloji ve Oyun dünyasını her hafta ekranlarınıza taşıyan 2si1, yine karşınızda.
Yayın Akışı:
01:12 Rekabet Kurumu’ndan Turkcell’e dev ceza
05:25 Japonya'da robotların işlettiği oteldeki robotların yarısı işten çıkarıldı
06:36 Pinkerton ajansı Red Dead Redemption 2 üzerinden Take-Two'ya dava açtı
10:43 Epic Games Store yeni oyun iade sistemini tanıttı
11:43 YouTube ‘kışkırtma’ videolarını yasakladı
16:11 Mastercard ücretsiz deneme sürümlerinden sonra otomatik yenilenen üyeliklerin önüne geçiyor
19:04 EA, açık dünya Star Wars oyununu iptal etti
20:04 EA, 2020'de çıkış yapacak yeni bir Star Wars oyunu yapmayı planlıyor
22:40 Ukrayna, Bayraktar İHA’lar için 69 milyon dolar ödeyecek
24:44 Radyo dalgalarıyla enerjisini karşılayan Bluetooth modül ilgi görüyor
28:37 Call of Duty: Black Ops 4'ün Blackout modu 17-24 Ocak arasında ücretsiz oynanabilecek
29:15 Resident Evil 2 Remake'in hikayesinin ne kadar süreceği açıklandı
34:27 Ay'da filizlenen pamuk tohumları öldü
37:32 Gök bilimcilerden galaksimiz dışı kaynaklı başka bir tekrar eden ses sinyali keşfi
41:51 Mortal Kombat 11'in oynanış videosu yayınlandı
44:59 Westworld Mobile, Bethesda'nın açtığı dava sonucu kapatılıyor
05:25 Japonya'da robotların işlettiği oteldeki robotların yarısı işten çıkarıldı
06:36 Pinkerton ajansı Red Dead Redemption 2 üzerinden Take-Two'ya dava açtı
10:43 Epic Games Store yeni oyun iade sistemini tanıttı
11:43 YouTube ‘kışkırtma’ videolarını yasakladı
16:11 Mastercard ücretsiz deneme sürümlerinden sonra otomatik yenilenen üyeliklerin önüne geçiyor
19:04 EA, açık dünya Star Wars oyununu iptal etti
20:04 EA, 2020'de çıkış yapacak yeni bir Star Wars oyunu yapmayı planlıyor
22:40 Ukrayna, Bayraktar İHA’lar için 69 milyon dolar ödeyecek
24:44 Radyo dalgalarıyla enerjisini karşılayan Bluetooth modül ilgi görüyor
28:37 Call of Duty: Black Ops 4'ün Blackout modu 17-24 Ocak arasında ücretsiz oynanabilecek
29:15 Resident Evil 2 Remake'in hikayesinin ne kadar süreceği açıklandı
34:27 Ay'da filizlenen pamuk tohumları öldü
37:32 Gök bilimcilerden galaksimiz dışı kaynaklı başka bir tekrar eden ses sinyali keşfi
41:51 Mortal Kombat 11'in oynanış videosu yayınlandı
44:59 Westworld Mobile, Bethesda'nın açtığı dava sonucu kapatılıyor
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Bizim istila eğiliminde oluşumuz neden tüm evreni bağlasın? Koskoca evren tek tip bir algıya mı sahip
Neil Tyson Reyizin bir sözünü tekrar hatırlıyorum:
"...Peki yaşam hakkında ne biliyoruz? Sadece tek bir yaşam biliyoruz, Dünyadakini..."
Daha evrendeki yaşam formlarından bihaberiz ama algıları hakkında çoktan fikir sahibi olmuşuz bile. Bu bana çok garip geliyor.