2si1 | Turkcell'e dev ceza

Rekabet kurulu Turkcell'e 91,6 Milyon TL ceza kesti, Rockstar Games'in başı ise ciddi dertte. Teknoloji ve Oyun dünyasını her hafta ekranlarınıza taşıyan 2si1, yine karşınızda.

Yayın Akışı:



Japonya'da robotların işlettiği oteldeki robotların yarısı işten çıkarıldı

Pinkerton ajansı Red Dead Redemption 2 üzerinden Take-Two'ya dava açtı

Epic Games Store yeni oyun iade sistemini tanıttı

YouTube ‘kışkırtma’ videolarını yasakladı

Mastercard ücretsiz deneme sürümlerinden sonra otomatik yenilenen üyeliklerin önüne geçiyor

EA, açık dünya Star Wars oyununu iptal etti

EA, 2020'de çıkış yapacak yeni bir Star Wars oyunu yapmayı planlıyor

Ukrayna, Bayraktar İHA’lar için 69 milyon dolar ödeyecek

Radyo dalgalarıyla enerjisini karşılayan Bluetooth modül ilgi görüyor

Call of Duty: Black Ops 4'ün Blackout modu 17-24 Ocak arasında ücretsiz oynanabilecek

Resident Evil 2 Remake'in hikayesinin ne kadar süreceği açıklandı

Ay'da filizlenen pamuk tohumları öldü

Gök bilimcilerden galaksimiz dışı kaynaklı başka bir tekrar eden ses sinyali keşfi

Mortal Kombat 11'in oynanış videosu yayınlandı

Westworld Mobile, Bethesda'nın açtığı dava sonucu kapatılıyor

01:12 Rekabet Kurumu’ndan Turkcell’e dev ceza 05:25 Japonya'da robotların işlettiği oteldeki robotların yarısı işten çıkarıldı 06:36 Pinkerton ajansı Red Dead Redemption 2 üzerinden Take-Two'ya dava açtı 10:43 Epic Games Store yeni oyun iade sistemini tanıttı 11:43 YouTube ‘kışkırtma’ videolarını yasakladı 16:11 Mastercard ücretsiz deneme sürümlerinden sonra otomatik yenilenen üyeliklerin önüne geçiyor 19:04 EA, açık dünya Star Wars oyununu iptal etti 20:04 EA, 2020'de çıkış yapacak yeni bir Star Wars oyunu yapmayı planlıyor 22:40 Ukrayna, Bayraktar İHA’lar için 69 milyon dolar ödeyecek 24:44 Radyo dalgalarıyla enerjisini karşılayan Bluetooth modül ilgi görüyor 28:37 Call of Duty: Black Ops 4'ün Blackout modu 17-24 Ocak arasında ücretsiz oynanabilecek 29:15 Resident Evil 2 Remake'in hikayesinin ne kadar süreceği açıklandı 34:27 Ay'da filizlenen pamuk tohumları öldü 37:32 Gök bilimcilerden galaksimiz dışı kaynaklı başka bir tekrar eden ses sinyali keşfi 41:51 Mortal Kombat 11'in oynanış videosu yayınlandı 44:59 Westworld Mobile, Bethesda'nın açtığı dava sonucu kapatılıyor