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2si1 | Turkcell'e dev ceza

4 ay
25,8b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Rekabet kurulu Turkcell'e 91,6 Milyon TL ceza kesti, Rockstar Games'in başı ise ciddi dertte. Teknoloji ve Oyun dünyasını her hafta ekranlarınıza taşıyan 2si1, yine karşınızda.
Yayın Akışı:
01:12 Rekabet Kurumu’ndan Turkcell’e dev ceza
05:25 Japonya'da robotların işlettiği oteldeki robotların yarısı işten çıkarıldı
06:36 Pinkerton ajansı Red Dead Redemption 2 üzerinden Take-Two'ya dava açtı
10:43 Epic Games Store yeni oyun iade sistemini tanıttı
11:43 YouTube ‘kışkırtma’ videolarını yasakladı
16:11 Mastercard ücretsiz deneme sürümlerinden sonra otomatik yenilenen üyeliklerin önüne geçiyor
19:04 EA, açık dünya Star Wars oyununu iptal etti
20:04 EA, 2020'de çıkış yapacak yeni bir Star Wars oyunu yapmayı planlıyor
22:40 Ukrayna, Bayraktar İHA’lar için 69 milyon dolar ödeyecek
24:44 Radyo dalgalarıyla enerjisini karşılayan Bluetooth modül ilgi görüyor
28:37 Call of Duty: Black Ops 4'ün Blackout modu 17-24 Ocak arasında ücretsiz oynanabilecek
29:15 Resident Evil 2 Remake'in hikayesinin ne kadar süreceği açıklandı
34:27 Ay'da filizlenen pamuk tohumları öldü
37:32 Gök bilimcilerden galaksimiz dışı kaynaklı başka bir tekrar eden ses sinyali keşfi
41:51 Mortal Kombat 11'in oynanış videosu yayınlandı
44:59 Westworld Mobile, Bethesda'nın açtığı dava sonucu kapatılıyor
 

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Sedat. 4 ay en beğenilen
Başlığa istinaden yazıyorum, Daha beter olması dileğiyle..
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veteriner69 4 ay
Katar'a iha satmışız dediniz ama Katar Bayraktar'ın %49.9 hissedarı.
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spacenet 4 ay
Şuna "DEV" ceza demeyi bırakın, Turkcell için para mı bu.
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cronus75 4 ay
Enis Usta ona vururum, sinemada adam dövecektim falan sakin ol, başına iş açacaksın...
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DH Misafiri 4 ay
ah şu video oynatıcınız bide adam gibi çaışsa 100 mb internetim ve İ7 7700 işlemcli pc var yinede vidolarını tam ramdıman izleyemiyorum lütfen severini kontrol ettirin
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MonitörKertenkelesi 4 ay
Başlığa Turkcell ve ceza yazınca bölüm sadece Turkcell'den nefret edenler, fanatikler veya rakip firmalar için yapılmış gibi duruyor en azından mesajlara bakınca öyle anlaşılıyor.
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CILGIN_TURK_96 4 ay
Severek izlediğim bir bölüm oldu, emeğinize saglik.
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scorpion20 4 ay
Çoğunluk Turkcelle iyi oldu demiş, ama kullanmaya da devam ediyorlar
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AC_Hawker 4 ay
Bu uzaylılarla ilgili istila harici bir senaryo neden hiç olmadı? Evrendeki tüm zeki yaşam formları neden hep bizim gibi düşünüyor lan?

Bizim istila eğiliminde oluşumuz neden tüm evreni bağlasın? Koskoca evren tek tip bir algıya mı sahip

Neil Tyson Reyizin bir sözünü tekrar hatırlıyorum:
"...Peki yaşam hakkında ne biliyoruz? Sadece tek bir yaşam biliyoruz, Dünyadakini..."
Daha evrendeki yaşam formlarından bihaberiz ama algıları hakkında çoktan fikir sahibi olmuşuz bile. Bu bana çok garip geliyor.
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Sawasson 4 ay
Turkcell bunun acısını 1000dk 7gb paketini 189liraya çıkararak çok feci alır 👺👺👺
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guzmann06 4 ay
DOA6 ve TEKKEN varken Mortal Komabt nedir ya..
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SynthLyn-X 4 ay
Dünya dışı olası hayat aranabilecek yerlerdeki bulgular üzerinde şüphe oluşturmamak için, bu gezegenlerde yapılacak biyolojik deneyler ve gönderilecek araçlar konusunda çok dikkatli olurlar. Ay, Mars ve araştırılan diğer gezegenlere gönderilen uzay araçlarının herhangi organik bir madde ile kontamine olmaması çok önemli. Çin devletinin "Ay yüzeyini kirletmedik" açıklamasının sebebi bu olabilir.
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zolzauza 4 ay
Oh içimin yağları eridi beter ol ensarcell
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