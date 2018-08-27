2si1 | Yasaklı siteye girene hapis cezası

Genel Yayın Yönetmeni
Yasaklı sitelere girerken yakalandığınızda hapis cezası alacağınızı bilseniz VPN kullanmaya devam eder miydiniz? 2si1 bu hafta teknoloji ve oyun gündeminin nabzını tutmaya devam ediyor.
Yayın akışı:
00:46 Mısır'da girdiğiniz siteler hapis cezası almanıza sebep olabilir
04:27 Karşınızda GeForce RTX 2080 Ti, RTX 2080 ve RTX 2070 ekran kartları
16:44 DJI Mavic 2 serisi duyuruldu
18:26 EA'in düzenlediği e-spor turnuvasına silahlı saldırı düzenlendi, 4 ölü 10 yaralı var!
25:55 Intel: Güvenlik yamalarımızın performansınızı düşürdüğünü yayınlamak yasak!
27:42 Resmi WinZip uygulaması Microsoft Store'a geldi
30:44 Valve yeni bir yayın platformu hazırlığında: Steam TV
37:34 İlk nesil Threadripper işlemcilerde büyük indirim
40:12 Microsoft Macaristan’a rüşvet soruşturması
46:58 Shuhehi Yoshida, yeni God of War'un prototipini oynayınca dehşete kapılmış
50:25 ABD'li senatörler internet devlerinin, indirilebilen silah tasarımlarını silmesini istiyor
57:00 Windows 95'in masaüstü uygulaması ile nostalji yaşayın
57:50 Taleworlds'ün ihracat hedefi 1 milyar dolar
04:27 Karşınızda GeForce RTX 2080 Ti, RTX 2080 ve RTX 2070 ekran kartları
16:44 DJI Mavic 2 serisi duyuruldu
18:26 EA'in düzenlediği e-spor turnuvasına silahlı saldırı düzenlendi, 4 ölü 10 yaralı var!
25:55 Intel: Güvenlik yamalarımızın performansınızı düşürdüğünü yayınlamak yasak!
27:42 Resmi WinZip uygulaması Microsoft Store'a geldi
30:44 Valve yeni bir yayın platformu hazırlığında: Steam TV
37:34 İlk nesil Threadripper işlemcilerde büyük indirim
40:12 Microsoft Macaristan’a rüşvet soruşturması
46:58 Shuhehi Yoshida, yeni God of War'un prototipini oynayınca dehşete kapılmış
50:25 ABD'li senatörler internet devlerinin, indirilebilen silah tasarımlarını silmesini istiyor
57:00 Windows 95'in masaüstü uygulaması ile nostalji yaşayın
57:50 Taleworlds'ün ihracat hedefi 1 milyar dolar
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( Yada en azindan benim oturdugum yerde bildigim kadariyla gamescom köln civarinda yapiliyor )
Ve biletler kontrol edilmiyor gibisinden bir durumda yok. biletler kontrol ediliyor hemde sivil giyimli insanlar tarafindan. o anda yaninda biletin yoksa ve gecerli bir nedenin yoksa 60 € ceza yiyorsun. soracaksin suana kadar kac kere karsilastin diye.. 1.5 senede 10 kere belki. ama tabi her gün tren kullanmiyordum durum böyle
Köln diye cokda farkli olacagini ummuyorum acikcais. DB Her yerde DB
İşin enteresan tarafı ise Suudi Arabistan gibi bir ülkeyi listeye almadıkları gibi haberin hiç bir yerinde de bahsetmemeleri enteresan. Sanırım internet konusunda Suudiler ve Arap Emirlikleri gibi ülkeler vatandaşlarına bir hayli özgürlük tanıyorlarmış ama biz bilmiyormuşuz!
tr.euronews.com/...
twitch'te sub üye olunca normalde 2,5 yayıncı 2,5 twitch'çe gidiyor.
türkiye'de ise 1,5 yayıncı, 3,5 twitch diye biliyorum.
yanlışım varsa düzeltiniz.