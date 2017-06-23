2si1 Yeni Bölüm: 16 çekirdekli işlemciler ve dahası

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
2si1'in yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. 16 çekirdekli işlemcilerden Far Cry 5'e, Xbox One X'den teknoloji dünyasındaki diğer önemli gelişmelere kadar zengin bir içerik karşınızda.
2si1'in yeni bölümünde Mesut Çevik, Erdi Özüağ ve Tunahan Safdır hem teknoloji hem de oyun dünyasındaki en son gelişmeleri sizler için değerlendiriyor.
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(Burak Şolt'u hariç tutuyorum.Burak'ta Mesut ve Erdinin ilk zamanlarındaki heyecan ve şevk var bu yüzden yaptığı incelemeleri en güzel şekilde son ayrıntısına kadar irdeleyip bizlere sunuyor.) çoğusu yalan haber yada kendi çıkarımlarına göre oradan buradan derleme haber yapıyorlar bunun en bariz örneği ''Akkuyu Nükleer Santrali’nde üretilen elektrik 2 kat pahalı satılacak'' haberi idi. malum haberi yapan şahıs daha elektriğin birim fiyatını bilmez iken greenpeace in sözde çalışmalarına dayandırarak kendince yorumları ile kendi görüşünü haberleştirmeye çalışıyor kaynak desen yok hak getire sonra yeni yetme bu haber editörlerine ''güven'' haber oku ''inan'' bu tarz haberlerin devamının olması Donanımhaber mecrasının güvenilir bilgi kaynağı olmaktan gitgide uzaklaştıracağını belirtmeme gerek yoktur diye düşünüyorum bu mecranın ''büyük ustaları'' seyahatler arası olsa bile katıldıklarını belirttikleri Donanımhaber haftalık toplantılarında ''Doğru'' ''Güvenilir'' Haberciliğin nasıl olduğunu konusunu açıp yeni yetme Editörlere adeta ders gibi anlatmalarını öneririm. varsa bir ISO sertifikası ''güvenilir habercilik'' noktasında Anasayfada haber yazan yeni Editörlere şirket bünyesince gerekli eğitimlerin verilmesi gerekmekte. şu yazımdan Donanımhaber'in genelini eleştirdiğim anlaşılmasın ''büyük ustaların''(bu kavrama Burak Şolt'u da dahil edebiliriz) yaptıkları işler emekler noktasında hiç bir lafımız yok hatta kendi adıma teşekkürlerimi sunuyorum ancak ''büyük ustalar'' haricinde de doğru güvenilir içerik üretme noktasında bir süredir sıkıntı var bunu dile getirme amaçlı yazdıklarım.
3-4 sene önceki durumun benzeri olması lazım bu mecrada ne vardı 4 sene önce Mesut ve Erdi haricinde Kaan Arlı ve Ender Yıldız vardı o zaman teknoloji noktasında muhteşem 4'lü ye BSC tarafınında en parlak dönemi olduğunda Talha Aynacı eşlik ediyordu.
Şahsen şu Mecradan yine o zamanlar ki kadroya yakın kişilerle o senelerin kalitesinde işleri bekliyorum