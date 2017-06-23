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2si1 Yeni Bölüm: 16 çekirdekli işlemciler ve dahası

2 yıl
54,6b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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2si1'in yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. 16 çekirdekli işlemcilerden Far Cry 5'e, Xbox One X'den teknoloji dünyasındaki diğer önemli gelişmelere kadar zengin bir içerik karşınızda.
2si1'in yeni bölümünde Mesut Çevik, Erdi Özüağ ve Tunahan Safdır hem teknoloji hem de oyun dünyasındaki en son gelişmeleri sizler için değerlendiriyor. 

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aceleciburak 2 yıl en beğenilen
Mesut ve Erdi yoksa 2si1 programı da yok bu tescillenmiş oldu. zaten şu sitede ''büyük ustalar'' haricinde editör olarak değerli görebilecek neredeyse kimse yok
(Burak Şolt'u hariç tutuyorum.Burak'ta Mesut ve Erdinin ilk zamanlarındaki heyecan ve şevk var bu yüzden yaptığı incelemeleri en güzel şekilde son ayrıntısına kadar irdeleyip bizlere sunuyor.) çoğusu yalan haber yada kendi çıkarımlarına göre oradan buradan derleme haber yapıyorlar bunun en bariz örneği ''Akkuyu Nükleer Santrali’nde üretilen elektrik 2 kat pahalı satılacak'' haberi idi. malum haberi yapan şahıs daha elektriğin birim fiyatını bilmez iken greenpeace in sözde çalışmalarına dayandırarak kendince yorumları ile kendi görüşünü haberleştirmeye çalışıyor kaynak desen yok hak getire sonra yeni yetme bu haber editörlerine ''güven'' haber oku ''inan'' bu tarz haberlerin devamının olması Donanımhaber mecrasının güvenilir bilgi kaynağı olmaktan gitgide uzaklaştıracağını belirtmeme gerek yoktur diye düşünüyorum bu mecranın ''büyük ustaları'' seyahatler arası olsa bile katıldıklarını belirttikleri Donanımhaber haftalık toplantılarında ''Doğru'' ''Güvenilir'' Haberciliğin nasıl olduğunu konusunu açıp yeni yetme Editörlere adeta ders gibi anlatmalarını öneririm. varsa bir ISO sertifikası ''güvenilir habercilik'' noktasında Anasayfada haber yazan yeni Editörlere şirket bünyesince gerekli eğitimlerin verilmesi gerekmekte. şu yazımdan Donanımhaber'in genelini eleştirdiğim anlaşılmasın ''büyük ustaların''(bu kavrama Burak Şolt'u da dahil edebiliriz) yaptıkları işler emekler noktasında hiç bir lafımız yok hatta kendi adıma teşekkürlerimi sunuyorum ancak ''büyük ustalar'' haricinde de doğru güvenilir içerik üretme noktasında bir süredir sıkıntı var bunu dile getirme amaçlı yazdıklarım.
3-4 sene önceki durumun benzeri olması lazım bu mecrada ne vardı 4 sene önce Mesut ve Erdi haricinde Kaan Arlı ve Ender Yıldız vardı o zaman teknoloji noktasında muhteşem 4'lü ye BSC tarafınında en parlak dönemi olduğunda Talha Aynacı eşlik ediyordu.
Şahsen şu Mecradan yine o zamanlar ki kadroya yakın kişilerle o senelerin kalitesinde işleri bekliyorum
Mesut ve Erdi yoksa 2si1 programı da yok bu tescillenmiş oldu. zaten şu sitede ''büyük ustalar'' haricinde editör olarak değerli görebilecek neredeyse kimse yok...
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malifural 2 yıl
reklam işi çok problem.siteye giriyorsun.bir ses patlaması sayfa yı kaplayan video kapatmaya çalışıyorsun kapat ikonu gizlenmiş.bulup basıyorsun seni başka siteye yönlendiriyor.mobilden bağlanıyorsun veri kullanımından yiyen uzun videolar.özellikle ses patlaması çok aşırı oluyor. adblock kullanımını hak ediyorlar.
reklam işi çok problem.siteye giriyorsun.bir ses patlaması sayfa yı kaplayan video kapatmaya çalışıyorsun kapat ikonu gizlenmiş.bulup basıyorsun seni başka site...
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ObjektifPoint.Net 2 yıl
Millet 16 cekirdek felan diyor ben halen amd athlon le 1600 kullanıyorum single core 2.2 GHz
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michael01 2 yıl
Bloodborne
Digimon World: Next Order
Driveclub
Gravity Rush 2
Horizon: Zero Dawn
inFAMOUS: Second Son
Killzone: Shadow Fall
Knack
The Last Guardian
MLB: The Show 17
Nioh
The Order: 1886
Tearaway Unfolded
Uncharted 4: A Thief’s End
Until Dawn
WipEout Omega Collection
Yakuza 0
persona 5
Biz oynamıyoruz diye ex oyun yok demek ne kadar doğru? 18 oyundan yıllık 6 oyun yapıyor.
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C.H.N 2 yıl
Stüdyonun ışıklandırmasını beğendim, bu standardı korursunuz umarım. Ayrıca anten midir nedi o oyunun tanıtımı The division'a çok benziyordu ve patlama olasılığı çok yüksek hiç öyle bir oyun varmış gibi hissetmiyorum.
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X-FI 2 yıl
antivirusler pc'yi nere yavaşlatıyor ya? pentium 4 dönemini mi konuşuyorsunuz? :D
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kartal172 2 yıl
Crytek işi biliyor.
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wustti 2 yıl
şu playstation vs xbox olayındaki özel oyun muhabbetine sonuna kadar katılıyorum. özel oyun filan hikaye adam gibi altyapı yapsınlar hizmetleri düzgün sunsunlar oynanacak oyun bulunur zaten.
kaldı ki şu anda her oyunun muadili var ama forza horizon gibi bi oyunun muadili yok.
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malifural 2 yıl
reklam işi çok problem.siteye giriyorsun.bir ses patlaması sayfa yı kaplayan video kapatmaya çalışıyorsun kapat ikonu gizlenmiş.bulup basıyorsun seni başka siteye yönlendiriyor.mobilden bağlanıyorsun veri kullanımından yiyen uzun videolar.özellikle ses patlaması çok aşırı oluyor. adblock kullanımını hak ediyorlar.
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huseyincarnege 2 yıl
turhanında eline bişey verseydiniz o üvey evlat gibi kalmış
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ottmn 2 yıl
Hangi konuyu videonun kaçıncı dakikasında konuşmaya başladığınızı videonun altına yazarsanız,benim gibi video içeriğinde ilgisini çeken konuyu izlemek isteyenler için çok iyi olur.
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ardabeyim 2 yıl
grand trışka
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