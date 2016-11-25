2si1 "Yenilenebilir" Teknoloji ve Oyun Programı

2si1'in bu haftaki bölümüne teknoloji tarafında yapay zeka, hackerlar, Microsoft ve ASELSAN damgasını vururken oyun tarafında çılgın indirimler ve yılın oyunu ödülleri sohbet konusu oluyor.

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