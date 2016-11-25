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2si1 "Yenilenebilir" Teknoloji ve Oyun Programı

2 yıl
49,5b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'in bu haftaki bölümüne teknoloji tarafında yapay zeka, hackerlar, Microsoft ve ASELSAN damgasını vururken oyun tarafında çılgın indirimler ve yılın oyunu ödülleri sohbet konusu oluyor.

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Blackline23 2 yıl en beğenilen
Çocuk Pornosu konusunda;
Fişlenmeli,en ağır cezalar verilmeli,öncelikle de bizim ülkemizden başlanmalı bence.
Bildiğin tecavüzü yasallaştıran yasa çıkarttı adamlar.Tepkilere dayanamayıp geri çektiler ama zihniyetlerinide açıkca ortaya koydular.Bu kafada,bu zihniyette yaşayan mahlukatlar kesinlikle ve kesinlikle toplum içinde barındırılmamalı......
Çocuk Pornosu konusunda;Fişlenmeli,en ağır cezalar verilmeli,öncelikle de bizim ülkemizden başlanmalı bence.Bildiğin tecavüzü yasallaştıran yasa çıkart...
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sosisvesalam 2 yıl
mesut çeviğin toplumsal mesaj verirken öne doğru eğilmesi beni benden alıyor
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BabyYourLost 2 yıl
hangi dakikada hangi konuya geçiliyor yazsanız süper olucak ara ara bir hal oluyor insan.
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kartal172 2 yıl
Türk telekom varken ne izlenir ya
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WarSaw 2 yıl
benim hep dikkatimi çekmiştir Allahın batılı gavur kafirleri('!') hep bayramlarında halkına hizmet eder insanları sevindirir bizde ise adamım diye geçinen sorsan şerefsizmisin diye delirip bıçaklamayı göze alacak yüksek şahsiyetliler ise bayramlarda nerenden nasıl öpsem derdindeler. Şimdi eğri oturup doğru konuşmak lazım kim kafir kim gavur kim adam kim madam acaba.
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burayk 2 yıl
kısır bir hafta olmasına rağmen bence eğlenceli bir program olmuş.
elon musk ile iletişime geçelim sponsor olsun bence :D
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cemecem21 2 yıl
En iyi oyun anı ödülü, multiplayer'da fantastik kill gibi veya singleplayer'da senaryonun vurucu anlarından seçme videolar üzerinden verilen ödül. Adlandırmadan anlaşılması güç olmuş ama bu sene bir Owerwatch oyununundaki Play of the Game almış ödülü.
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Cenkay KESER 2 yıl
Netflix konusunda bilmediğiniz bazı şeyler var.
NetFlix Windows üzerinde 1080p olarak görüntü vermiyor, 1080p olarak görüntüyü sadece Microsoft Edge ve Windows Mağazasında yer alan NetFlix uygulaması ile kullanabiliyor. Windows 10 kullanmayanlar hiçbir şekilde 720p üstünde görüntü alamazlar. 5.1 ses desteğide sadece NetFlix uygulaması üstünden alınabiliyor. Şu anki aldığınız bitrate değerini CTRL + ALT + SHİFT + D ile görebilirsiniz.
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susesa 2 yıl
İilon maskın kendisi dediydi .Hava kapalıyken de güneş paneli elektrik üretmeye devam ediyormuş.
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CaSsErDoDo 2 yıl
Mesut bey Just Cause 3 almayı düşünüyorum ama pc de oynuyorsanız sormak istediğim bir soru var:
Oyunda stuttering yaşıyor musunuz?
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Speed-Step 2 yıl CaSsErDoDo
CaSsErDoDo
Mesut bey Just Cause 3 almayı düşünüyorum ama pc de oynuyorsanız sormak istediğim bir soru var:
Oyunda stuttering yaşıyor musunuz?

Grafikleri sonuna kadar köklersem sorun oluyor. Anlamsız bir şekilde oyun kasıyor tabi ben 980ti ile deneyimledim aşağısında nasıldır son güncellemeler ile değişen bir şey var mı bilmiyorum.
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Xagdas 2 yıl
Dip ses var.
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berke_17 2 yıl


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Godolphin 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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