Hacker filmi izlemek isteyenlere en iyi hacker filmleri (2023)

Teknoloji Editörü
Hacker filmleri izleyerek siber suçlar ve bilgisayar korsanlarının dünyası hakkında çok fazla şey öğrenebilirsiniz. Her ne kadar Hollywood yapımı olanlar gerçekte olduğundan daha aksiyon dolu yüklü olsa da, hackerlık filmleri ile gerçek hayatta olanlar arasındaki benzerlikler sizi şaşırtabilir. Bu filmlerdeki karakterler biraz basmakalıp görünebilir ama gerçek hayattaki siber suçlulardan çok da farklı değiller. Hikayelerine gelince, genelde geçmişteki olaylardan veya gelecekte olabileceklerden ilham alıyor.
En iyi hacker filmleri 💻
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Hackerlar, önemli belgeleri çalmak, devlete ait hassas verileri dünyaya ifşa etmek veya rakip şirketleri sabote etmek olsun, yaptıkları işlerle günlük yaşamımızda giderek daha etkili hale geldi.
Hacker konulu filmler, bilgisayar korsanlığının nasıl tasvir edildiği ve olay örgüsünde hangi tekniklerin kullanıldığına ilişkin detaylı bilgi verir. Peki, en iyi hacker filmleri hangileri? İşte IMDB’si yüksek hacker filmleri öneri listemiz 👇🏻
1️⃣ WarGames (Savaş Oyunları)
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Yönetmenliğini John Badham’ın üstlendiği, senaryosunu Lawrence Lasker ile Walter F. Parkes’ın yazdığı WarGames, bilgisayar korsanlığının ve Amerikan toplumundaki popüler kültürel etkilerin öncü ve ilk tasviri olması açısından temel teşkil ediyor. Matthew Broderick, ABD ordusuna ait bir süper bilgisayara erişen lise öğrencisi ve genç hacker David Lightman'ı canlandırıyor.
IMDb puanı: 7.1
Oyuncular: Matthew Broderick, Ally Sheedy, John Wood
Tür: Bilim kurgu, Gerilim
İzlenebilen platformlar: Google Play Filmler, Apple TV, Amazon Prime Video
2️⃣ Snowden
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Oliver Stone'un ortak yazıp yönettiği Snowden, Ulusal Güvenlik Teşkilatı (NSA) hakkında son derece hassas bilgilerin farkına vardıktan sonra muhbir olan CIA'in gerçek hayattaki taşeronu Edward Snowden'ın hikayesini anlatıyor. Filmde Snowden rolünde Joseph Gordon-Levitt ve onun ortağı rolünde Shailene Woodley’i görüyoruz. Zachary Quinto, Mellissa Leo, Tom Wilkinson, Nicolas Cage gibi ünlü isimler de oynuyor. Film, Snowden'ın şifreleme ve veri sızdırma tekniklerini kullanması açısından muhteşem.
IMDb puanı: 7.3
Oyuncular: Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley, Melissa Leo
Tür: Gerilim, Drama
İzlenebilen platformlar: Apple TV, Google Play Filmler, Amazon Prime Video
3️⃣ Matrix
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Matrix, 1990'ların en etkileyici filmlerinden biri ve siberpunk estetiğinin mükemmel bir örneği. Wachowski kardeşler tarafından yazılan ve muhteşem bir şekilde yönetilen, ikonik Neo rolünde Keanu Reeves'in yer aldığı bu film, makinelerin yarattığı hayali bir gerçekliğe hapsolmuş insanlığın hikayesini detaylarıyla anlatıyor. The Matrix klasik bir hacker filmi olmasa da konuya bağlı bazı unsurları bünyesinde barındırıyor. Aslında Neo, gündüzleri bir bilgisayar programcısı, geceleri ise bir hacker olarak tasvir ediliyor ve onu Trinity (Carrie-Anne Moss) ile temasa geçiren şey de hacklemeye olan ilgisi. Matrix, vizyona girdiği günden bu yana tarih yazan klasik bir siberpunk filmi.
IMDb puanı: 8.7
Oyuncular: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss
Tür: Aksiyon, Bilim kurgu
İzlenebilen platformlar: Google Play Movies, Prime Video, Apple TV, Max
4️⃣ Anon
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Bilim kurgu filmleri ile bilinen Andrew Niccol'un ortak yapımcılığını üstlendiği, yazdığı ve yönettiği Anon, mahremiyetin var olmadığı fütüristik bir toplumu tasvir ediyor. Tüm vatandaşlar gözlerinde hayatlarını sürekli kaydeden bir implant taşımak zorundadır. Clive Owen, implantlarla gözetlenmiyor gibi görünen Amanda Seyfried tarafından canlandırılan bir kadınla tesadüfen karşılaşan sorunlu bir metropol polis dedektifi olan Sal Frieland'ı canlandırıyor. Filmde siber saldırıların insanların cihazlarını değil, doğrudan görme yetilerini hedef alması ilgi çekici.
IMDb puanı: 6.1
Oyuncular: Clive Owen, Afiya Bennett, Morgan Allen
Tür: Suç, Gizem, Bilim kurgu
5️⃣ GoldenEye (Altın Göz)
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GoldenEye, ünlü James Bond film serisinin on yedinci filmi. Martin Campbell tarafından yönetilen ve Ian Fleming'in yarattığı karaktere dayanan filmde Pierce Brosnan, ilk kez bir İngiliz casusunu canlandırıyor ve bir elektromanyetik silahın kontrolünü ele geçirmeye karar veren Alec Trevelyan (Sean Bean) adında bir MI6 ajanına karşı savaşıyor. Filmde
hacking, adı Boris Grishenko (Alan Cumming) olan Trevelyan için çalışan ikincil bir kötü adamın varlığıyla öne çıkıyor. Bilgisayar programcısı hacker olarak teknolojik yeteneklerini sergiler.
IMDb puanı: 7.2
Oyuncular: Pierce Brosnan, Sean Bean, Izabella Scorupco
Tür: Aksiyon, Macera, Gerilim
İzlenebilen platformlar: Google Play Movies, Apple TV, Amazon Prime Video
6️⃣ Sneakers (Şifreciler)
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Phil Alden Robinson'ın ortak yazıp yönettiği Sneakers’da Robert Redford, Sidney Poitier, Ben Kingsley, Mary McDonnell, River Phoenix ve Dan Aykroyd'un da yer aldığı etkileyici bir oyuncu kadrosu yer alıyor. Martin Bishop (Redford), sol görüşlü bir aktivist geçmişine sahip bir güvenlik ekibinin başkanıdır. NSA ajanlarının kendilerine yaklaşmasıyla ve gizemli bir şifreleme cihazını kurtarmakla görevlendirilmeleriyle birlikte ekip için her şey değişir. Sneakers, bilgisayar korsanlığı projelerini tamamlamak için gereken yaratıcılık ve özel bilgi kombinasyonunu gösteren harika bir film. Film tamamen bir hacker ekibine odaklandığı için farklı teknikleri görmek ve ne derece karmaşık olduklarını anlamak mümkün. Aynı zamanda
hackleme ilgili etik ikilemler de etkili bir şekilde tasvir ediliyor.
IMDb puanı: 7.1
Oyuncular: Robert Redford, Dan Aykroyd, Sidney Poitier
Tür: Komedi, Suç, Drama
İzlenebilen platformlar: Apple TV, Google Play Movies, Amazon Prime Video
7️⃣ Who Am I (Ben Kimim?)
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Baran bo Odar'ın ortak yazıp yönettiği Who Am I, tekno-gerilim türünün mükemmel bir örneği. Film, Berlinli bir hacker olan Benjamin Engel'in (Tom Schilling) Max (Elyas M'Barek) adında bir hacker arkadaşıyla temasa geçmesi etrafında dönüyor. Bundan sonra her şey değişiyor. Ben Kimim, hacking dünyasının ve artılarının eksilerinin detaylı bir şekilde anlatıldığı birçok sahneye yer veriyor. Alman filmi, phishing (kimlik avı) gibi sibernetik hackleme tekniklerinin yanı sıra hackerların kritik bilgileri almak için başvurdukları ilginç yolları da gösteriyor.
IMDb puanı: 7.5
Oyuncular: Tom Schilling, Elyas M’Barek, Wotan Wilke Möhring
Tür: Suç, Drama, Gizem
8️⃣ The Girl with the Dragon Tattoo (Ejderha Dövmeli Kız)
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Niels Arden Oplev tarafından yönetilen Ejderha Dövmeli Kız, Stieg Larsson’un aynı adlı romanından uyarlanmış. Soruşturma altında olan ve üç ay hapis cezasına çarptırılan gazeteci Mikael Blomkvist (Michael Nyqvist), belirsiz bir geçmişi olan yetenekli hacker ve güvenlik uzmanı olan Lisbeth Salander (Noomi Rapace), zengin Vanger ailesi tarafından bir aile üyesinin ortadan kaybolması olayını araştırmak üzere işe alınır. Ejderha Dövmeli Kız, izleyiciye fütüristik veya siberpunk unsurlardan tamamen arınmış şekilde, bilgisayar korsanlarının ve hackleme yeteneklerinin gerçekçi bir tasvirini gösteriyor. Film boyunca bilgi toplamak ve araştırmak için
teknoloji ve bilgisayarlar sıklıkla kullanılıyor.
IMDb puanı: 7.8
Oyuncular: Daniel Craig, Rooney Mara, Christopher Plummer
Tür: Suç, Dram, Gizem
İzlenebilen platformlar: Apple TV, Amazon Prime Video, Google Play Movies
9️⃣ Tron (Tron Efsanesi)
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Steven Lisberger tarafından yazılan ve yönetilen Tron, Jeff Bridges'in eski bir oyun geliştiricisi ve video atari salonu sahibi olan Kevin Flynn'i canlandırdığı, 1980'lerden kalma fantastik bir bilim kurgu kültü. Tron, hacklemeyi gerçekçi bir şekilde temsil etmese de o dünya ve alt kültürle ilgili unsurları bünyesinde barındırıyor. Tron, kodlar ve yazılımlardan oluşan tamamen farklı ve paralel bir gerçeklik olan siberuzay fikrini sunuyor. Aynı zamanda Flynn karakteri de kendisini şirketin sistemine girmeye çalışırken hackleme yeteneklerini sergiliyor.
IMDb puanı: 6.8
Oyuncular: Jeff Bridges, Garrett Hedlund, Olivia Wilde
Tür: Aksiyon, Macera, Bilim kurgu
İzlenebilen platformlar: Disney Plus, Google Play Movies, Amazon Prime Video, Apple TV
🔟 The Fifth Estate (Wikileaks: Beşinci Kuvvet)
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Julian Assange ve onun uluslararası hükümet ilişkileri geçmişine dayanan The Fifth Estate, WikiLeaks'in yaratıcısının arkasındaki hikayenin yeniden anlatımı. Julian (Benedict Cumberbatch), Daniel Domscheit-Berg (Daniel Brühl) adlı meslektaşıyla birlikte, hükümetin suçlarını ve şüpheli ilişkilerini açığa çıkarmak için bir gazeteci kuruluşu kurar. Wikileaks: Beşinci Kuvvet, kendi başına bir hacker filminin en iyi örneği olmasa da hikayenin gerçek doğası ilgi çekici olmanın ötesinde ve Cumberbatch etkili bir performans sergiliyor.
IMDb puanı: 6.2
Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Daniel Brühl, Carice van Houten
Tür: Biyografi, Suç, Dram
İzlenebilen platformlar: Google Play Movies
11. CitizenFour
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Bu belgesel, Edward Snowden'ın meşhur hikayesini ve tartışmalı NSA casusluk programını gazetecilere ilk kez ifşa etmesini konu alıyor. Film, belirli hacking sahneleri yerine üst düzey bir genel bakış sunarken, bilgisayar korsanlığı ve siber güvenlik dünyasıyla son derece alakalı en önemli konulardan biri olan toplu gözetlemeyi ele alıyor. Ayrıca Rotten Tomatoes'ta %96'lık inanılmaz bir onay puanına sahip olan bu film, hackerlar, siber güvenlik veya kişisel özgürlüklerle ilgilenen herkes için harika bir film önerisi.
IMDb puanı: 8.0
Oyuncular: Edward Snowden, Glenn Greenwald, William Binney
Tür: Belgesel, Biyografi
İzlenebilen platformlar: Google Play Movies, Apple TV, Prime Video
Netflix hacker filmleri ⌨️
Netflix’te hack konulu filmler, Türkçe dublaj ve altyazılı izleme seçeneğiyle sunuluyor. İşte Netflix’te izlenebilecek
en iyi hacker filmleri 👇🏻
Blackhat
Unlocked (Kilitsiz)
Takeover (Hacker Savaşları)
Lady Voyeur (Komşu Ev)
The Great Hack
Siber Cehennem: Bir İnternet Kabusu
Unfriended:
Dark Web iBoy
Cam (Kamera)
Siber güvenlik, siber saldırılar ve hackerlar yaklaşık yarım yüzyıldır Hollywood’da ilgi odağı. 21. yüzyılın başlarında teknolojiye duyulan güvenin ve benimsemenin armasıyla birlikte dünya genelinde hacker filmlerine ilgi ve popülerlik patlama yaşadı. Hack konulu filmler, bilgi güvenliğinin sinematik dünyasına dalmak isteyen herkes için mükemmel. Bu listedeki her film genelde siber güvenliğe odaklanıyor ve hassas verileri korumanın ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Çoğu zaman gerçek dünyadaki olaylardan alınan bu filmlerde tasvir edilen karakterler ve senaryolar ilgi çekici olabiliyor. En iyi hacker filmleri burada bulabilirsiniz.
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En İyi Hacker Filmleri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 137625
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.