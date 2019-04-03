Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

2si1 | iPhone ve iPad'de Gamepad ile oyun oynamak

1 ay
5,6b
2
iPhone
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
2si1 inceleme bölümleri devam ediyor. Bu seferki konumuz iPhone ve iPad uyumlu kontrolcülerle birlikte oyun oynamak. iPhone ve iPad'e gamepad takarak arcade deneyimi yaşanabilir mi?
2si1 inceleme bölümleri devam ediyor. Bu seferki konumuz iPhone ve iPad uyumlu kontrolcülerle birlikte oyun oynamak. iPhone ve iPad'e gamepad takarak arcade deneyimi yaşanabilir mi? 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DeliKulaBey 1 ay en beğenilen
Enis'in bu yeni bölümlerden memnun olmadığını sezen bir ben miyim?
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
javaprof 1 ay
oynarken türk oyunu seçtiğiniz için teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
soneday 1 ay
bende gamepad kullanıyorum
ipega 9099
dolhpin emulatör ile, wii ve gamecube, ppsspp ile psp oyunlarını oynuyorum gayet keyifli, tv yede kablo ile bağlıyorm teli bazen gayet sarıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nınja 1 ay

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yusufhaha 1 ay
Evet güzel beğendim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
akdenizz83 1 ay
yaşasın mesut:)) yaşasın apple :))
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DeliKulaBey 1 ay en beğenilen
Enis'in bu yeni bölümlerden memnun olmadığını sezen bir ben miyim?
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
akdenizz83 1 ay DeliKulaBey
apple iyi marka eyvallah da bu kadar da hayranlıkla bahsedilmemeli (enis tepkisi bundan bence) diğer markalar için ürün kötüyse övme zaten, adil davranmalıyım diyen bir mesut çevik eyvallah başımın üstünde yerin var ama apple her ürünü bu kadar övülmez, arcade oyun platformu diyor apple ın bunun altından kalkacağını da sanmıyorum, daha üzerinden 1-2 ay geçmedi kontrolcü kullanılmayacak odaklı bir arceda platformundan bahsettiler ama şimdi kontrolcülerle dolu bir video o paralara vazgeçilmez içerik sunacaklarını muamma bence, enis de herşeyin farkında
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
caneycaney 1 ay
enis beyin eşini ismiyle kaydetmesi aman görmesin :)))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrKattchup 1 ay
Başlığa 2si1 inceleme yazsanız daha uygun olmaz mı normal bölüm geldi sandım şaşırdım bir an
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gizanagi 1 ay
Paralar yatmış anlaşılan. İnsan neden Apple ürünleriyle kontrolcü de kullabilirsiniz diye video çeker ki?
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Manisawildcats 1 ay yeni yorumcu gizanagi
Benim gibi merak eden insanlar için olabilir mi :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
01:08:11
2si1 | Teknosa Satılıyor mu?
16,5b izlenme · 10 ay
01:06:10
2si1 | Çin'den tarihi Hack operasyonu
8,6b izlenme · 7 ay
01:00:50
2si1 | Apple'dan dev geri çağırma!
11,1b izlenme · 11 ay
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
5,8b izlenme · 2 gün
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
9,9b izlenme · 1 gün
14:08
2si1 | ANKA'ya gece gören yerli göz!
14,9b izlenme · 7 ay
46:07
2si1 | Özel Oto vs Toplu Taşıma
5,2b izlenme · 6 ay
56:13
2si1 | Bilim, Sanat, Futbol, Erkek - Kadın farkları ve fazlası
11,5b izlenme · 8 ay
01:05:10
2si1 | Yasaklı siteye girene hapis cezası
19,8b izlenme · 8 ay
41:58
Fiber'in yolunu açacak düzenleme | 2si1 "Clickbait" Teknoloji ve Oyun Programı
14,6b izlenme · 1 yıl
51:16
2si1 | Trafik'te hız yapan yandı!
6,9b izlenme · 7 ay
11:57
Bu kulaklık almaya değer mi? | Beats Studio Wireless 3 inceleme
3,9b izlenme · 3 gün
55:43
2si1 | Yerli ve Milli teknoloji programı
9,7b izlenme · 8 ay
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
7,7b izlenme · 2 hf.
46:40
2si1 | Çin, güvercin casus robotlar geliştirdi
11,1b izlenme · 10 ay
17:57
Perde arkası l 2018 Apple iPhone etkinliği vLog
13,9b izlenme · 8 ay
05:34
Bu saat neden tutmadı ? | LG Watch W7
7,3b izlenme · 1 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim