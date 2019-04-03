2si1 | iPhone ve iPad'de Gamepad ile oyun oynamak

2si1 inceleme bölümleri devam ediyor. Bu seferki konumuz iPhone ve iPad uyumlu kontrolcülerle birlikte oyun oynamak. iPhone ve iPad'e gamepad takarak arcade deneyimi yaşanabilir mi?

2si1 inceleme bölümleri devam ediyor. Bu seferki konumuz iPhone ve iPad uyumlu kontrolcülerle birlikte oyun oynamak. iPhone ve iPad'e gamepad takarak arcade deneyimi yaşanabilir mi?