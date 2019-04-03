2si1 | iPhone ve iPad'de Gamepad ile oyun oynamak

Genel Yayın Yönetmeni
2si1 inceleme bölümleri devam ediyor. Bu seferki konumuz iPhone ve iPad uyumlu kontrolcülerle birlikte oyun oynamak. iPhone ve iPad'e gamepad takarak arcade deneyimi yaşanabilir mi?
2si1 inceleme bölümleri devam ediyor. Bu seferki konumuz iPhone ve iPad uyumlu kontrolcülerle birlikte oyun oynamak. iPhone ve iPad'e gamepad takarak arcade deneyimi yaşanabilir mi?
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ipega 9099
dolhpin emulatör ile, wii ve gamecube, ppsspp ile psp oyunlarını oynuyorum gayet keyifli, tv yede kablo ile bağlıyorm teli bazen gayet sarıyor