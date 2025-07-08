DH mobil uygulamadan yorum atan 750 kişiye 100 TL Amazon indirim kodu hediye!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Amazon ve Donanım Haber iş birliği ile indirim kodu dağıtmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar 1.000 üyemize indirim kodu hediye ettik. Şimdi de 750 üyemize Amazon'da 400 TL ve üzeri alışverişte geçerli 100 TL indirim kodu hediye ediyoruz.

Amazon Prime Day’de öne çıkan teknolojik fırsatlar! 8 Temmuz 2025 4 sa. önce eklendi

Prime Day kampanyası bugün başladı ve 14 Temmuz saat 23.59'a kadar devam edecek. İndirimli ürünleri yakalamak için DonanimHaber.com, DH Sıcak Fırsatlar forumu ve DH Sıcak Fırsatlar indirim kanallarımızı takip etmeyi unutmayın.

Prime Day'de İndirime Giren Ürünler için Tıklayın

400 TL'ye 100 TL indirim kodu nasıl alınır?

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Mobil uygulamadan yorum atan kullanıcılara otomatik olarak Özel Mesajla indirim kodu iletilecek.

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Koşullar

Daha önce indirim kodu almış kullanıcılar tekrar kod kazanamaz. Üyelik tarihinin üzerinden 30 gün geçmiş ve bugüne kadar en az 10 yorum atmış tüm üyelerimiz kod alabilir. Gerekli koşulları sağlayan üyelere otomatik olarak Özel Mesajla indirim kodları gönderilecek. Kodlar kişiye özeldir ve 1 üye en fazla 1 kod alabilir. Kupon kodu yalnızca Amazon mobil uygulamasından yapılan ve Amazon.com.tr satıcılı ürünlerde kullanılabilir. İndirim kuponu 14 Temmuz 2025 saat 23:59'a kadar geçerlidir.

Gerekli koşulları sağlayan ilk 750 üyemize indirim kodu otomatik olarak iletilecek. İlk 750 kişi arasına giremezseniz üzülmeyin, Prime Day kampanya dönemi süresince daha fazla kişiye indirim kodu dağıtacağız.

Kupon kodu hakkındaki koşullar:

https://www.amazon.com.tr/b?node=27132608031

📢 DH Sıcak Fırsatlar Forumu: https://forum.donanimhaber.com/forumid_193/tt.htm

📢 DH Sıcak Fırsatlar Telegram İndirim Kanalı: https://t.me/dhsicak_firsatlar

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*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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DH mobil uygulamadan yorum atan 750 kişiye 100 TL Amazon indirim

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