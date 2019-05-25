2si1 inceleme | Samsung Galaxy Buds ön inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Samsung'un Galaxy Buds, tam kablosuz kulaklıklarını kutusundan çıkartıyor, test ediyor ve deneyimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz. 2si1'in inceleme bölümünde birlikteyiz.
2si1
Samsung'un Galaxy Buds ön inceleme videomuzda, Galaxy Buds tam kablosuz kulaklıkları kutusundan çıkartıyor, test ediyor ve deneyimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz. 2si1'in inceleme bölümünde birlikteyiz.
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rtings.com/...
Rting bass'a 8.5 vermis.Ayrıca RTings'e göre en iyi gerçek kablosuz kulaklıklardan biri gerçek kablosuz kulaklıklar klasmanında 1.sırada.F/P'in uç noktalarında rakipleri gibi pahalı değil.
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