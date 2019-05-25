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2si1 inceleme | Samsung Galaxy Buds ön inceleme

2 hf.
2,7b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Samsung'un Galaxy Buds, tam kablosuz kulaklıklarını kutusundan çıkartıyor, test ediyor ve deneyimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz. 2si1'in inceleme bölümünde birlikteyiz.
2si1
Samsung'un Galaxy Buds ön inceleme videomuzda, Galaxy Buds tam kablosuz kulaklıkları kutusundan çıkartıyor, test ediyor ve deneyimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz. 2si1'in inceleme bölümünde birlikteyiz. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Marrusia 2 hf. en beğenilen
Samsung bir telefon ile test etseydiniz daha iyi olurdu.Samsung Wearable'da equalizer ayarını dynamic'e getirin.Bana gorede tiz fazla fakat equalizerdan bass ayarını yapinca basslar cok cok daha iyi oluyor.Iphone ile test etmeniz yanlis olmus.Samsung ekosistemine sahip olan bir urunu samsung cihazi ile test etmeniz gerekirdi daha sonra apple ile test ederdiniz.Malesef inceleme olmamis.Uzun kullanim gibi bir test olursa iyi olur en azindan samsung telefon ile kullanim yada 1 2 equalizerdan ufak ayar yapilmis seklinde.
rtings.com/...
Rting bass'a 8.5 vermis.Ayrıca RTings'e göre en iyi gerçek kablosuz kulaklıklardan biri gerçek kablosuz kulaklıklar klasmanında 1.sırada.F/P'in uç noktalarında rakipleri gibi pahalı değil.
rtings.com/...
Samsung bir telefon ile test etseydiniz daha iyi olurdu.Samsung Wearable'da equalizer ayarını dynamic'e getirin.Bana gorede tiz fazla fakat equalizerdan bass ay...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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Greylights 2 hf.
Şu ürünleri hem androidde hem ios da deneyemiyor musunuz? İki ekosistem bir değil ki. Akıllı saat için de söylemiştim şimdide söylüyorum, yapmak için yapmayın siz '''DonanımHaber''siniz. Genel olarak ürünleri incelerken daha fazla teknik bilgi olsun, daha kapsamlı olsun. Biraz EQ ile oynasanız derine inseniz ne güzel olur. Bu bir ön inceleme fakat geneldede bunlardan yoksun incelemeler.
Şu ürünleri hem androidde hem ios da deneyemiyor musunuz? İki ekosistem bir değil ki. Akıllı saat için de söylemiştim şimdide söylüyorum, yapmak için yapmayın s...
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AleynaFox 1 hf.
ya normal 2 si 1 nerde kardeşim para veriyoruz internete!
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DH Misafiri 1 hf.
Gear iconx ile aynı özelliklerdeyse bulaşmayın 1yılda 7defa servise götürdüm. Ya kulaklığın birinde ses kısıklığı oluyor yada kulağımda olmasına rağmen kulaktan çıkarıldı uyarısı verip duruyor. Şuan bile 10 gündür serviste. Bu paranın yarısına kral bi kablolu kulaklık alın.
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neworex 1 hf.
müzik ve video sesi her ne kadar tatmin edebilir olsa dahi dışarıda konuşma sesi berbat ve 7 saat extra sarj airpods ile kıyasla çok kötü
uzun süre kullandım ve kulaklarım yanıyordu ve dışarıdan gelen sesleri duymak zor bana hitap etmiyor üstelik kulaklığın kutuda mesut abinin dediği gibi manyetik olmaması çok kötü içeride bile ses kalitesi bence çok tatminkar değil...
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MonitörKertenkelesi 1 hf.
Her ne kadar kablosuz kulaklıklara çok heves etsem de yolda dinlerken kulağımdan düşeceği veya kaybedeceğim kuşkusuna mani olamıyorum. Bence iki kulaklığı birbirine bağlayan bir ipin bir kablonun olması gerektiği düşüncesindeyim. En azından ikisi birden kaybolmaz biri düşerken diğeri tutar veya kulağımdan çıkarttığımda boynumda asılı kalabilir olmaları bana daha mantıklı geliyor. O yüzden hala bunları satın almakta tereddüt ediyorum.
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Greylights 2 hf.
Şu ürünleri hem androidde hem ios da deneyemiyor musunuz? İki ekosistem bir değil ki. Akıllı saat için de söylemiştim şimdide söylüyorum, yapmak için yapmayın siz '''DonanımHaber''siniz. Genel olarak ürünleri incelerken daha fazla teknik bilgi olsun, daha kapsamlı olsun. Biraz EQ ile oynasanız derine inseniz ne güzel olur. Bu bir ön inceleme fakat geneldede bunlardan yoksun incelemeler.
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Amd64x2 2 hf.
Video ön izlemesinde parmağıyla kulağının arkasını gösterince bende yeni bir vergi haberi sandım, kulaklık çıktı.
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AskN0More 2 hf.
08:07 de ne güldüm :) ilahi Enis :)
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Escapetolife 2 hf.
Bir kulak arkamız kaldı görseli sandım :)
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Marrusia 2 hf. en beğenilen
Samsung bir telefon ile test etseydiniz daha iyi olurdu.Samsung Wearable'da equalizer ayarını dynamic'e getirin.Bana gorede tiz fazla fakat equalizerdan bass ayarını yapinca basslar cok cok daha iyi oluyor.Iphone ile test etmeniz yanlis olmus.Samsung ekosistemine sahip olan bir urunu samsung cihazi ile test etmeniz gerekirdi daha sonra apple ile test ederdiniz.Malesef inceleme olmamis.Uzun kullanim gibi bir test olursa iyi olur en azindan samsung telefon ile kullanim yada 1 2 equalizerdan ufak ayar yapilmis seklinde.
rtings.com/...
Rting bass'a 8.5 vermis.Ayrıca RTings'e göre en iyi gerçek kablosuz kulaklıklardan biri gerçek kablosuz kulaklıklar klasmanında 1.sırada.F/P'in uç noktalarında rakipleri gibi pahalı değil.
rtings.com/...
1 Yanıt Yanıtla +8
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ymhaslaman 2 hf.
Galaxy kullanıcısı olarak bundan düşünüyorum. Siz kullanıyormusunuz?
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esmerbuyucu 2 hf. Marrusia
iPhone'da daha iyi çalışıyor. iPhonedo incelemesini izleyin 😂

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koyunsayar 2 hf.
2 aydir kullanıyorum oldukca iyiler bas da iyi kötü değil ses yüksek ve oldukça net
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