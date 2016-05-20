2si1 "İyi kötü çirken" Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
|Gökhan reis taçsuz kral, king in the north, one true king, one ring to rule them all-- yok o başkaydı, dark lord of mordor, witch king of angmar ve bir o kadar ünvanıyla gelmiş oturmuş. Mesut da meğer Gökhan'ı istiyormuş, konuk olmaların dışında bu programda olmadın ama benim gözümde ait olduğun yerdi. Seni seviyoruz. (Önceki isimler ait değildi anlamında anlaşılmasın, sadece benim en uygun gördüğüm isimdi) Daha bir sürü programda olman dileğiyle, kolay gelsin.
|Google pc pazarına girerse çok satar o işlemci ile
İntelden 7 yıl önde vay bea
|yalnız, mesut bey yanınıza aldığınız gönderiyorsunuz
|Çok eski bir üye ve takipçi olarak üzülerek söylemem gerekiyor. Erdinç İyikul ayrıldığından bu yana bu format nedense sürekli geriye gidiyor. Açıkçası mobilite harici artık sitenin genel videolarını takip etmiyorum.
| uncharted 4 beğenmeyen biri cahildir oyun kültürü yoktur ps4 konsolunu çöpe atsın bu oyunu oynamayacaksa.bu oyunu oynamayan adam oyuncu değildir oyunculuktan 1 gram anlamıyordur.ps4 ü olupta bu oyunu oynamayan adam gitsin konsolunu çöpe atsın cahildir ve oyun kültürü yoktur oyundanda anlamıyordur.oyuncuyum diye kimse geçinmesin bu oyunu oynamayan kişiler.
pc ve xbox sahiplerinede diyorum gidin ps4 ve oyunu alın bu oyunu oynamayacaksanız sizde cahilsiniz ve hiçbir şeyden anlamıyorsunuz xbox ı ve pc yi gidin çöpe atın.
bu oyunu oynamayan beğenmeyen adam cahildir hiçbirşeyden anlamıyordur oyun kültürü yoktur bugüne kadar boş boş oyun oynamıştır.
|2si1 Gökhan la birlikte benim için yeniden başladı Başarıların devamını dilerim
| (11:20) MESUT: Siz ne oynuyorsunuz?
Cevap: Farcry Primal. Çok radikal değil mi pek çok şeyi? Şunun multiplayer'ı olsa keşke? Sayısı arttırılmış ve birbirlerine üstünlükleri olan beastlerimizle birlikte 40-50 kişilik haritalarda çarpışsak.
Einstein: "3.Dünya Savaşı'nda hangi silahların kullanılacağını bilmiyorum ama 4.Dünya Savaşı'nda taş ve sopalar olacağını biliyorum."
|2.Kötü haberi söylemediler/unuttular mı yoksa ben mi kaçırdım?
|Doom un satis fiyatinin arttigini soyledi dostum
| Youtube'nin yavaşlamasını bahsetmeniz iyi oldu.
"Ya o veriler 2009da çalındı"
Celonfix
Youtube'un yavaşlaması uzun süredir devam ediyor. Adam gibi 1080p video izleyemiyoruz.
|programın adı 2si1 degil Tek-el Mesut olsun.stand up gibi bi o konuşuyo alanı genişledi mesut abinin nasıda hoşuna gidiyo ama gökhan cuk oturdu programa
haydar.
bende de player bozuktu alttaki oynatıcı seceneklerinden html/htmlhd ile çözdüm (denememiş olabilirsin diye dedim)
Bakalim gokhan'dan sonraki kurban kim olacak?