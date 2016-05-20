2si1 "İyi kötü çirken" Teknoloji ve Oyun Programı

Google, işlemci üretti, AMD Zen ile iddialı, Nissan'ın gelecek konsepti ümit veriyor, Çinlilerden yeni bir oyun konsolu daha. Sosyal medya fenomenleri de vergi ödeyecek ve çok daha fazlası bu bölümde

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