DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Kültür ve Turizm Bakanlığı, 27-28 Eylül tarihlerinde Türkiye genelinde Sinema Festivali düzenleneceğini duyurdu. Türkiye’deki çok sayıda salonda iki gün boyunca sinema biletleri 80 TL’ye satılacak.

Sinema biletlerindeki artış ve dijital platformların yaygınlaşmasıyla birlikte sinema seyircisi sayısı ciddi düşüş yaşıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinemalara izleyici çekmek için 80 TL kampanyası başlatıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven’in açıklamalarına göre 27-28 Eylül tarihlerinde 80 şehir ve yaklaşık 1.500 sinema salonunda tüm filmler 80 TL’ye izlenebilecek.

Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'li Yan Yana'dan ilk fragman geldi 21 sa. önce eklendi

Henüz katılımcı salonlar ve kampanyanın detayları hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Sinema Festivali, Turkcell GNÇ ana sponsorluğunda destekleniyor. 80 TL bilet için GNÇ zorunluluğu olup olmayacağı bilinmiyor. Sinema Festivali’ne katılan salonların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

İki gün boyunca Türkiye genelinde sinema biletleri 80 TL olacak

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: