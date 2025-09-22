Giriş
    İki gün boyunca Türkiye genelinde sinema biletleri 80 TL olacak

    Seyircileri beyaz perdeye çekmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle 27-28 Eylül tarihlerinde Sinema Festivali düzenlenecek. 80 ilde 1.500'ü aşkın salonda bilet fiyatları 80 TL olacak.

    İki gün boyunca Türkiye genelinde sinema biletleri 80 TL olacak Tam Boyutta Gör
    Kültür ve Turizm Bakanlığı, 27-28 Eylül tarihlerinde Türkiye genelinde Sinema Festivali düzenleneceğini duyurdu. Türkiye’deki çok sayıda salonda iki gün boyunca sinema biletleri 80 TL’ye satılacak.

    Sinema biletlerindeki artış ve dijital platformların yaygınlaşmasıyla birlikte sinema seyircisi sayısı ciddi düşüş yaşıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinemalara izleyici çekmek için 80 TL kampanyası başlatıyor.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven’in açıklamalarına göre 27-28 Eylül tarihlerinde 80 şehir ve yaklaşık 1.500 sinema salonunda tüm filmler 80 TL’ye izlenebilecek.

    Henüz katılımcı salonlar ve kampanyanın detayları hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Sinema Festivali, Turkcell GNÇ ana sponsorluğunda destekleniyor. 80 TL bilet için GNÇ zorunluluğu olup olmayacağı bilinmiyor. Sinema Festivali’ne katılan salonların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

