Xiaomi 17, 17 Pro ve 17 Pro Max geliyor: İşte yeni tasarım

Tam Boyutta Gör Xiaomi 17 serisi, 25 Eylül’de resmi olarak tanıtılacak. Şirket, tanıtım öncesinde Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcili Xiaomi 17, 17 Pro ve 17 Pro Max’in fotoğraflarını paylaştı.

Xiaomi 17 tasarımı nasıl olacak?

Tam Boyutta Gör Xiaomi 17, beyaz ve gök mavisi renk seçenekleriyle gelecek ve arka tarafında ikinci bir ekranı olmayacak. Selefi Xiaomi 15 ile karşılaştırıldığında, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcili telefonun arka tarafında yeniden tasarlanmış kamera bölümü bulunuyor. Önceki modelde arka kamera alanı nispeten kare yapıdaydı, şimdi daha yuvarlatılmış yapıda. Bu yeni tasarım, kamera adasının gövdenin geri kalanıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşmesini sağlamış.

Telefonun çerçeveleri 1.18 mm inceliğinde. 6.3 inç düz ekran, 19.6:9 oranı sunuyor ve telefon 191 gram ağırlığında. Xiaomi ayrıca, telefonu öncekinden daha yuvarlak yapan ultra eliptik R açılı köşelere dikkat çekiyor.

Xiaomi 17 Pro Max tasarımı nasıl olacak?

Tam Boyutta Gör Diğer iki modele gelince, Xiaomi 17 Pro mor renk seçeneğiyle gelirken; Xiaomi 17 Pro Max, yeşil renkte geliyor. Şirket, Pro modellerin de düz ekrana, 1.18 mm çerçeveye ve süper eliptik R köşeli tasarıma sahip olduğunu söylüyor. Xiaomi, telefonların ekran boyutlarını belirtmese de, Xiaomi 17 Pro'nun 6.3 inç, Xiaomi 17 Pro Max'in ise 6.73 inç ekrana sahip olması bekleniyor.

