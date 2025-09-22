Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi 17, 17 Pro ve 17 Pro Max geliyor: İşte yeni tasarım

    Xiaomi, 17, 17 Pro ve 17 Pro Max akıllı telefonlarının fotoğraflarını paylaştı. Xiaomi 17 serisi tanıtım tarihi 25 Eylül olarak işaretlendi.                     

    Xiaomi 17 serisi tanıtım görselleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 17 serisi, 25 Eylül’de resmi olarak tanıtılacak. Şirket, tanıtım öncesinde Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcili Xiaomi 17, 17 Pro ve 17 Pro Max’in fotoğraflarını paylaştı.

    Xiaomi 17 tasarımı nasıl olacak?

    Xiaomi 17 tasarım özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 17, beyaz ve gök mavisi renk seçenekleriyle gelecek ve arka tarafında ikinci bir ekranı olmayacak. Selefi Xiaomi 15 ile karşılaştırıldığında, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcili telefonun arka tarafında yeniden tasarlanmış kamera bölümü bulunuyor. Önceki modelde arka kamera alanı nispeten kare yapıdaydı, şimdi daha yuvarlatılmış yapıda. Bu yeni tasarım, kamera adasının gövdenin geri kalanıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşmesini sağlamış.

    Telefonun çerçeveleri 1.18 mm inceliğinde. 6.3 inç düz ekran, 19.6:9 oranı sunuyor ve telefon 191 gram ağırlığında. Xiaomi ayrıca, telefonu öncekinden daha yuvarlak yapan ultra eliptik R açılı köşelere dikkat çekiyor.

    Xiaomi 17 Pro Max tasarımı nasıl olacak?

    Xiaomi 17 Pro Max tasarım özellikleri Tam Boyutta Gör
    Diğer iki modele gelince, Xiaomi 17 Pro mor renk seçeneğiyle gelirken; Xiaomi 17 Pro Max, yeşil renkte geliyor. Şirket, Pro modellerin de düz ekrana, 1.18 mm çerçeveye ve süper eliptik R köşeli tasarıma sahip olduğunu söylüyor. Xiaomi, telefonların ekran boyutlarını belirtmese de, Xiaomi 17 Pro'nun 6.3 inç, Xiaomi 17 Pro Max'in ise 6.73 inç ekrana sahip olması bekleniyor.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli otomobilden hız rekoru: 496 km/s

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    1.6 tdi motor ömrü hastaneye yatmak için ne yapmalıyız arabayla kediye çarpmak neye işarettir burger king en iyi menü evde alçı nasıl çıkarılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X6
    HUAWEI Mate X6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana X600.7430
    Casper Nirvana X600.7430
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum