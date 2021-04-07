2si1 "PS5 yok ama yeni kontrolcüsü var!" Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
2si1 Teknoloji ve Oyun Programı yeni bölümüyle karşınızda. PS5'in yeni kontrolcüsü VR için potansiyeli ortaya koyuyor fakat tek sorun bir PS5'imiz yok henüz :D
2si1 Teknoloji ve Oyun Programı yeni bölümüyle karşınızda. PS5'in yeni kontrolcüsü VR için potansiyeli ortaya koyuyor fakat tek sorun bir PS5'imiz yok henüz :D
Kumanda görevini yapsın tarzı bir insanım ben, yani kumanda bana titreşim versin, sertleşsin, aptik etsin uptik etsin, bunlarda hiç yokum ağbi! Sevenini de kınamıyorum...
Mesut Çevik:
Bu arada sertleşen kumanda var mıydı ya?
:::)))