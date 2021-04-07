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    2si1 "PS5 yok ama yeni kontrolcüsü var!" Teknoloji ve Oyun Programı

    6
    07 Nisan 2021, 00:56
    30,1b
    2
    2si1
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Mesut Çevik
    Genel Yayın Yönetmeni
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    2si1 Teknoloji ve Oyun Programı yeni bölümüyle karşınızda. PS5'in yeni kontrolcüsü VR için potansiyeli ortaya koyuyor fakat tek sorun bir PS5'imiz yok henüz :D

    2si1 Teknoloji ve Oyun Programı yeni bölümüyle karşınızda. PS5'in yeni kontrolcüsü VR için potansiyeli ortaya koyuyor fakat tek sorun bir PS5'imiz yok henüz :D 



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    WeDneS (Ercan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sizde de ps5 yoksa eyvahhhh
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Can Sungur:
    Kumanda görevini yapsın tarzı bir insanım ben, yani kumanda bana titreşim versin, sertleşsin, aptik etsin uptik etsin, bunlarda hiç yokum ağbi! Sevenini de kınamıyorum...
    Mesut Çevik:
    Bu arada sertleşen kumanda var mıydı ya?
    :::)))
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    WeDneS (Ercan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sizde de ps5 yoksa eyvahhhh
    Yanıtla +4
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