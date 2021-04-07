2si1 "PS5 yok ama yeni kontrolcüsü var!" Teknoloji ve Oyun Programı

2si1 Teknoloji ve Oyun Programı yeni bölümüyle karşınızda. PS5'in yeni kontrolcüsü VR için potansiyeli ortaya koyuyor fakat tek sorun bir PS5'imiz yok henüz :D

2si1 Teknoloji ve Oyun Programı yeni bölümüyle karşınızda. PS5'in yeni kontrolcüsü VR için potansiyeli ortaya koyuyor fakat tek sorun bir PS5'imiz yok henüz :D