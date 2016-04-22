2si1'de bu hafta: PlayStation Neo, AMD ve Nvidia'dan yeni ekran kartları...

2si1'in bu bölümünde Erdi Özüağ ve Alkan Adakaner başta PlayStation 4.5 yani PS Neo olmak üzere, yenilenen MacBook'lar, yeni ekran kartları, Mafia 3 ve gündemdeki diğer gelişmeleri yorumluyorlar.

2si1'in yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Alkan Adakaner başta PlayStation 4.5 yani nam-ı diğer PlayStation Neo olmak üzere AMD'nin ekran kartı planlarını, GeForce GTX 1080'i 6GB bellekli akıllı telefonu, Mafia 3'ün çıkış tarihi ve gündemdeki diğer gelişmeleri değerlendiriyorlar.