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2si1'de bu hafta: PlayStation Neo, AMD ve Nvidia'dan yeni ekran kartları...

3 yıl
75,2b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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2si1'in bu bölümünde Erdi Özüağ ve Alkan Adakaner başta PlayStation 4.5 yani PS Neo olmak üzere, yenilenen MacBook'lar, yeni ekran kartları, Mafia 3 ve gündemdeki diğer gelişmeleri yorumluyorlar.
2si1'in yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Alkan Adakaner başta PlayStation 4.5 yani nam-ı diğer PlayStation Neo olmak üzere AMD'nin ekran kartı planlarını, GeForce GTX 1080'i 6GB bellekli akıllı telefonu, Mafia 3'ün çıkış tarihi ve gündemdeki diğer gelişmeleri değerlendiriyorlar.
 

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simbolmina 3 yıl en beğenilen djvietnam
djvietnam
mağaradamı yaşıyorsunuz nedir bu saç sakal insanların karşısına çıkıyorsunuz biraz bakımlı olun koray avcı tarzıda amma moda oldu

Efendi sakal trasli, badem bıyıklı, kravatlı adamlardan çok hayır gördün de geldin bunlara sovuyorsun. Düşüncesiz, terbiyesiz adam.
djvietnammağaradamı yaşıyorsunuz nedir bu saç sakal insanların karşısına çıkıyorsunuz biraz bakımlı olun koray avcı tarzıda amma moda oldu
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fx57 3 yıl GT_55
GT_55

Ps4 neo donanım özellikleri nasıl hayal kırıklığı oluyor. Tahmini 400-500 dolar aralığındaki bir konsol için , polaris mimarili amd'nin daha çıkmamış r9 480 gpusundan söz ediliyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Bu gpu, mevcut ps4'teki gibi orta sınıf bir gpu da değil, üst sınıf yeni bir gpu. Daha da çıkmamış bir gpu. Teorik olarakda ps4'e çıkan grafiklerde bir oyunuda rahatlıkla 4k'da çalıştırabilir demektir. Sadece 1080p 60 fps vermesi için konsol mu çıkarılır ki, mevcut ps4'un oyunlarının %95'i 1080p iken hem de.

Merhaba,

Gönül ister ki oyunları 8K'da minimum 100 kare/saniye ile oynatsın ama donanım seviyesindeki gerçekler ve ticari beklentiler ne yazık ki buna izin verecek gibi görünmüyor.

1- AMD'nin Polaris mimarisi yüksek performanslı GPU'lar için olmayabilir. Şirketin son finansal değerlendirme toplantısında açıkladığı bilgiler, Polaris 10 GPU'sunun orta-sınıf masaüstü bilgisayarlar ve üst seviye dizüstü bilgisayarlar, Polaris 11 tabanlı GPU ailesinin ise dizüstü bilgisayarlar için olduğunu gösteriyor.

2- Hangi GPU tasarımını kullanırsa kullansın Radeon R9 480'nin fiyatı zaten 300$ civarından başlayabilir ve şu aşamada 4K için ne derece yetip yetmeyeceği belli değil. Fiyat kısmı önemli, çünkü AMD'nin kendisi hali hazırda ekran kartı satışlarından ciddi gelir elde ediyor. Eğer konsol dünyasına yakınsanız "Custom Silicon" yani cihaza özel çip tasarımından AMD'nin çok düşük oranda kar marjı elde ettiğini bilirsiniz. Hal böyleyken, bir tarafta bütün oyunları 4K'da süper akıcı çalıştıran hazır bir oyun kutusu varken, kim gidip 500 dolarlık ekran kartı almak ister, yanına işlemci-anakart-bellek-soğutucu-depolama gibi pek çok donanım gerekirken üstelik ?

3- 1080p'de zaten oyun oynatıyor demişsiniz. Bu görece bir kavram, 1080p'de oyun deneyimi için bazı grafikleri kısmak veya donanımın yapabileceklerinden ötürü hayal edilen bir takım şeyleri gerçeğe dönüştürememek var. Dolayısıyla bu argümanınız doğru bir yaklaşım değil, 1080p'de bir takım yeni grafik teknolojileriyle (misal Hair Works, Tress FX vs., hem daha performanslı hem daha zengin bir deneyimle oyun oynamak ta mümkün).

4- Ortaya çıkan güncel bilgiler, PS Neo'nun PS4 ile aynı işlemci tasarımına sahip olduğunu, sadece frekansın 2.1GHz'e yükseldiğini işaret ediyor. Böylesi bir tercih, sistemin kendisi için orantısız bir konfigürasyon anlamına gelir.

5- Maliyetler, şase tasarımı, güç kaynağı ve soğutucu gibi unsurlar, ekosistemdeki bölünmüşlük etkisi, oyunların uyumluluğu, oluşacak radikal performans farkı vs. Sizin belki bütçeni yetiyordur, belki her sene yeni bir konsola yatırım yapacak durum ve keyfe sahip olabilirsiniz ama Sony, tüm ihtimaller dikkate almak ve pazar gerçeklerini göz ardı etmemek zorunda.

6- Konuyla ilgili her videomda söylediğim gibi Sony PlayStation Neo, 4K'da akıcı bir oyun deneyimi de sunabilir ama öylesi bir konsol hedeflenen fiyat seviyesinde gelir mi, kasa da değişiklik olur mu vb. işte bunların hepsi muallak.

Teşekkürler.
GT_55Ps4 neo donanım özellikleri nasıl hayal kırıklığı oluyor. Tahmini 400-500 dolar aralığındaki bir konsol için , polaris mimarili am...
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djvietnam 3 yıl
mağaradamı yaşıyorsunuz nedir bu saç sakal insanların karşısına çıkıyorsunuz biraz bakımlı olun koray avcı tarzıda amma moda oldu
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MonitörKertenkelesi 3 yıl
Çok şükür ki 2'bi 1'i Erdi Özüağ ve Alkan Adakaner sürekli sunmuyor.

Nerede Mesut ve Talha'nın akıyıcı heyecanlı konuşmaları nerede atışmalar, mizah yapmalar, üzerine gırgır geçmeler.

Her şeyden önce kafam şişti yemin ederim. Bu iki kişi de farkında değiller ama her hangi bir konuyu anlatırken sadece rakamlardan ve İngilizce terimlerden başka bir şey söylemiyorlar.

Muhasebeci gibi sürekli rakam rakam rakam rakam. Başka bir şey yok. Sadece 10 dakika tahammül edebildim bağımlısı olduğum programdan soğudum helal olsun. Mesut sen bu işi bırakma ağbicim bunlara.




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Haftanın Hitleri Adolf.. 3 yıl
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FantasyFiRe 3 yıl
bak bak şekillere bak PS4 NEO aboowww oynayanı matrix'e ışınlar aman dikkat !!!
Ulan bildiğin OC yapmışlar kutuya Ps4 OC Edition


Ayrıca Nvidia da piyasayı tekele düşürme kutlamalarına başlamıştır. AMD geleneksel takoz gpu üretimine son hızıyla devam ediyor
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DH Misafiri 3 yıl
13. dakika 30. saniyelerde arkadaki insanlar birden nasıl kayboldu o.O
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GoldPunch 3 yıl
Sıkça yanlış bilenen bir olay var. Şuanki PS4 zaten 4K video oynatmayı destekliyor.
cnet.com/...
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haydar. 3 yıl
kahrolası video player neden hep sorunlu. klavye tuşlarıyla ileri almaya çalışırken sürekli geriye dönüyor. yapın şunu artık .
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eaglemania 3 yıl
PS4 Neo bence FHD 60 FPS için hazırlanıyor. 4K için çıkıyor olsa kesinlikle yeni bir isimle çıkardı, PS4 XYZ olmazdı. Ayrıca, PS5'in çıkması da bence çok uzun sürmeyecek, 4K monitörlerin fiyatı düşmeye başladı; 4K, şuanki FHD'nin yerine geçmeye başlar başlamaz fiyatlar düşecek ve 4K'lı konsolları görmeye başlayacağız, ama o zaman için bence en az 2 sene var, beklentim 3 sene içerisinde olması.

İyi forumlar.
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mstyvz91 3 yıl
MKBHD görse üzülürdü. Köşeye bir yere kredi vermelisiniz. Sevgiler :)
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MonacoDoom 3 yıl
Upscale ederek bile çalıştıramaz aç tavuk kendini darı ambarında sanar misali konsolcular hayal kuruyor. 1k'yı 30 fps (1 fps dahi düşüş yaşamadan) oynatırsa öpün başınıza koyun.
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urazs 3 yıl MonacoDoom
MonacoDoom

Upscale ederek bile çalıştıramaz aç tavuk kendini darı ambarında sanar misali konsolcular hayal kuruyor. 1k'yı 30 fps (1 fps dahi düşüş yaşamadan) oynatırsa öpün başınıza koyun.

Aynen öyle, pazarlama taktikleri bunlar, hep yapılagelen şeyler...PS3 lafta full HD gaming! di, gördük...1080 p de çalışan kaç oyunu var ve kaçı 30 FPS üzeri? PS4'ün bütün oyunları 1080P 60 FPS vs vs diyorlardı, onu da gördük...Şimdi de 4k gaming diye uyutuyorlar insanları. Aynı hikaye.

Konsol ve 4K gaming, yaav he he, en erken PS 5 te görürüz 4K gaming'i, ki onda bile PC'nin şu anda atıyorum misal 980 ti ile verebildiği 4K tecrübesi kadarını verebilsin başarıdır. Ps 4 neo veremez şu an güncel PC'nin amiral gemisi ekran kartları ve üst düzey işlemciler ile verebildiği 4k tecrübesini. Ki şu anda PC bile yeterli seviyede değil hala. Oradan buradan kısmadan 4K gaming PC de de hikaye hala tek GPU'lu kurulumlarda.

Yok Jaguar'mış, yok Polaris miş....

Te allaaam ya...
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altanbilisim 3 yıl
Erdi çok konuşuyorsun ama dolu dolu hiç gereksiz bilgi yok :)
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Ryder1511 3 yıl
Çok önemli değil ama mobilde mp3 dosyası indirilemiyor düzeltme şansınız varsa iyi olur :( Teşekkürler
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