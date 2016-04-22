2si1'de bu hafta: PlayStation Neo, AMD ve Nvidia'dan yeni ekran kartları...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
2si1'in bu bölümünde Erdi Özüağ ve Alkan Adakaner başta PlayStation 4.5 yani PS Neo olmak üzere, yenilenen MacBook'lar, yeni ekran kartları, Mafia 3 ve gündemdeki diğer gelişmeleri yorumluyorlar.
2si1'in yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Alkan Adakaner başta PlayStation 4.5 yani nam-ı diğer PlayStation Neo olmak üzere AMD'nin ekran kartı planlarını, GeForce GTX 1080'i 6GB bellekli akıllı telefonu, Mafia 3'ün çıkış tarihi ve gündemdeki diğer gelişmeleri değerlendiriyorlar.
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Efendi sakal trasli, badem bıyıklı, kravatlı adamlardan çok hayır gördün de geldin bunlara sovuyorsun. Düşüncesiz, terbiyesiz adam.
Merhaba,
Gönül ister ki oyunları 8K'da minimum 100 kare/saniye ile oynatsın ama donanım seviyesindeki gerçekler ve ticari beklentiler ne yazık ki buna izin verecek gibi görünmüyor.
1- AMD'nin Polaris mimarisi yüksek performanslı GPU'lar için olmayabilir. Şirketin son finansal değerlendirme toplantısında açıkladığı bilgiler, Polaris 10 GPU'sunun orta-sınıf masaüstü bilgisayarlar ve üst seviye dizüstü bilgisayarlar, Polaris 11 tabanlı GPU ailesinin ise dizüstü bilgisayarlar için olduğunu gösteriyor.
2- Hangi GPU tasarımını kullanırsa kullansın Radeon R9 480'nin fiyatı zaten 300$ civarından başlayabilir ve şu aşamada 4K için ne derece yetip yetmeyeceği belli değil. Fiyat kısmı önemli, çünkü AMD'nin kendisi hali hazırda ekran kartı satışlarından ciddi gelir elde ediyor. Eğer konsol dünyasına yakınsanız "Custom Silicon" yani cihaza özel çip tasarımından AMD'nin çok düşük oranda kar marjı elde ettiğini bilirsiniz. Hal böyleyken, bir tarafta bütün oyunları 4K'da süper akıcı çalıştıran hazır bir oyun kutusu varken, kim gidip 500 dolarlık ekran kartı almak ister, yanına işlemci-anakart-bellek-soğutucu-depolama gibi pek çok donanım gerekirken üstelik ?
3- 1080p'de zaten oyun oynatıyor demişsiniz. Bu görece bir kavram, 1080p'de oyun deneyimi için bazı grafikleri kısmak veya donanımın yapabileceklerinden ötürü hayal edilen bir takım şeyleri gerçeğe dönüştürememek var. Dolayısıyla bu argümanınız doğru bir yaklaşım değil, 1080p'de bir takım yeni grafik teknolojileriyle (misal Hair Works, Tress FX vs., hem daha performanslı hem daha zengin bir deneyimle oyun oynamak ta mümkün).
4- Ortaya çıkan güncel bilgiler, PS Neo'nun PS4 ile aynı işlemci tasarımına sahip olduğunu, sadece frekansın 2.1GHz'e yükseldiğini işaret ediyor. Böylesi bir tercih, sistemin kendisi için orantısız bir konfigürasyon anlamına gelir.
5- Maliyetler, şase tasarımı, güç kaynağı ve soğutucu gibi unsurlar, ekosistemdeki bölünmüşlük etkisi, oyunların uyumluluğu, oluşacak radikal performans farkı vs. Sizin belki bütçeni yetiyordur, belki her sene yeni bir konsola yatırım yapacak durum ve keyfe sahip olabilirsiniz ama Sony, tüm ihtimaller dikkate almak ve pazar gerçeklerini göz ardı etmemek zorunda.
6- Konuyla ilgili her videomda söylediğim gibi Sony PlayStation Neo, 4K'da akıcı bir oyun deneyimi de sunabilir ama öylesi bir konsol hedeflenen fiyat seviyesinde gelir mi, kasa da değişiklik olur mu vb. işte bunların hepsi muallak.
Teşekkürler.