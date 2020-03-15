35 watt TDP’li Core i9-10900T 123 watt güç tüketebilir

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Teknoloji devi Intel’in SiSoft’un veri tabanına düşen son yongası düşük tüketimi nedeniyle güç tüketimiyle bekleyenlerin tatmin etmeyebilir. Görünüşe göre yonga bir hayli güç tüketiyor.

SiSoft Sandra’da ortaya çıkan Core i9-10900T işlemci sızıntılarının temel başlığı olan performans kriteri yerine güç tüketimiyle donanım dünyasında kendisine yer edinmeyi başardı. 10 çekirdek 20 izleğin 20 MB’lık heyecan verici önbellekle destekleneceği yonga 1.9 GHz’den tek çekirdeğiyle 4.5 GHz’e ulaşabiliyor.

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Şimdilik tüm çekirdekleriyle ulaştığı tepe frekansı bilinmeyen yonganın ısıl tasarım gücü 35 watt düzeyinde. Her ne kadar taban frekansı iç açmasa da teknik detaylarının 35 watt’lık TDP altında buluşması Core i9-10900T’yi kompakt ve sessiz olmasının yanı sıra güçlü bir sistem kurmak isteyenlerin hedefi haline getiriyor.

Yüksek güç tüketimi

Buna karşın yeni modelden beklentileri o denli yüksek tutmamakta fayda var. Zira T son ekli Comet Lake işlemcisi benchmark testinde 123 watt güç tüketmiş. Bu haliyle yeni çözüm bir çok kullanıcının hayallerinden oldukça uzakta duruyor.

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Performans kanadında Core i5-9600K seviyesinde skor elde eden Core i9-10900T’nin konumlandırılacağı Comet Lake ailesinin önümüzdeki nisan ayında satışa sunulacağı tahmin edilse de Co-vid 19 salgını nedeniyle tarihin hazirana doğru sarkabileceği iddia ediliyor.

https://www.guru3d.com/news-story/comet-lake-core-i9-10900t-cpu-at-35-watt-rating-consumes-123-watts-in-benchmark.html

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