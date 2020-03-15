35 watt TDP’li Core i9-10900T 123 watt güç tüketebilir

Teknoloji devi Intel’in SiSoft’un veri tabanına düşen son yongası düşük tüketimi nedeniyle güç tüketimiyle bekleyenlerin tatmin etmeyebilir. Görünüşe göre yonga bir hayli güç tüketiyor.
SiSoft Sandra’da ortaya çıkan Core i9-10900T işlemci sızıntılarının temel başlığı olan performans kriteri yerine güç tüketimiyle donanım dünyasında kendisine yer edinmeyi başardı. 10 çekirdek 20 izleğin 20 MB’lık heyecan verici önbellekle destekleneceği yonga 1.9 GHz’den tek çekirdeğiyle 4.5 GHz’e ulaşabiliyor.İlginizi Çekebilir Core i9-10900KF Ryzen 9 3900X’in önüne geçebilr
Şimdilik tüm çekirdekleriyle ulaştığı tepe frekansı bilinmeyen yonganın ısıl tasarım gücü 35 watt düzeyinde. Her ne kadar taban frekansı iç açmasa da teknik detaylarının 35 watt’lık TDP altında buluşması Core i9-10900T’yi kompakt ve sessiz olmasının yanı sıra güçlü bir sistem kurmak isteyenlerin hedefi haline getiriyor.
Yüksek güç tüketimi
Buna karşın yeni modelden beklentileri o denli yüksek tutmamakta fayda var. Zira T son ekli Comet Lake işlemcisi benchmark testinde 123 watt güç tüketmiş. Bu haliyle yeni çözüm bir çok kullanıcının hayallerinden oldukça uzakta duruyor.
Ayrıca Bkz. "Intel işlemcilerdeki yeni açığın kapatılması 19 kata kadar performans kaybına yol açabilir"
Performans kanadında Core i5-9600K seviyesinde skor elde eden Core i9-10900T’nin konumlandırılacağı Comet Lake ailesinin önümüzdeki nisan ayında satışa sunulacağı tahmin edilse de Co-vid 19 salgını nedeniyle tarihin hazirana doğru sarkabileceği iddia ediliyor.
https://www.guru3d.com/news-story/comet-lake-core-i9-10900t-cpu-at-35-watt-rating-consumes-123-watts-in-benchmark.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
" İnanılmaz yorumlar görüyorum gerçekten
Normalde kalabalık gördüğüm bazı mesajları tam okumadan göz ucuyla bakarak geçerim kısıtlı vakitten dolayı
Öyle yaptığım birkaç mesaj olmuştu yeniden bakarken dikkatimi çekti ki TDP konusunda bir şeyler söylenmiş
Önceden dikkatimi çekseydi önceden yazardım
Mesela 250 watt çeken bir işlemcinin aslında 120 watt ısı üretebileceği falan yazılmış
İşlemciler ile PSU karşılaştırılmış, işlemcide kayıp ısı olur falan yazılmış...
100 watt çeker ama mesela 40 watt ısı üretir (kayıp ısı?) dolayısı ile TDP o an 40 watt'tır gibi şeyler yazılmış
Bu yazılan şey tümüyle fiziğe ve fizik kurallarına aykırıdır
Üniversitede mühendislik okuyan, termodinamik dersi alan, fizik okuyan herkes bilir ki:
Enerji korunur, yoktan var edilemez, vardan yok edilemez
Sisteme giren enerji + Sistemin ilk hal enerjisi = Sistemin son hal enerjisi + Sistemden çıkan enerjidir
Bu temel fizik yasasıdır ve bu yasayı çiğnemenizin bir yolu yoktur
Yani Anakart tarafından anlık olarak 100 watt olarak beslenen bir işlemci 100 watt'ın tamamını kullanır ve sisteme giren bu elektrik enerjisinin neredeyse (+99.9%) tamamına yakını ısıya dönüşür geri klana çok küçük bir kısım başka enerji türlerine dönüşür
Bir işlemci 180 watt çekerken asla ve asla 90 watt ısı üretip yayamaz. mesela 179 watt yayar geri kalan küsürat degrade dediğimiz elektromigrasyon sırasında atomların yer değiştirmesi ve sinyal yollarındaki kimyasal bağların dönüşümüne vs vs harcanır
Bir sisteme (burada işlemci oluyor) giren elektrik enerjisi şunlardan birine dönüşmek zorundadır
Potansiyel enerji/Gravitasyon enerjisi artışı: işlemciniz elektrik çekince yerden yükselmediği için değişmez
Kinetik enerji: İşlemciniz elektrik çekince kasa içinde sağa sola hareket etmeyeceği/ivmelenmeyeceği/ hızlanmayacağı için değişmez
Kimyasal bağ enerjisi: İşlemciye giren elektik enerjisi işlemciyi oluşturan molekülleri bozup daha kuvvetli bağlar oluşmasına neden olursa oluşan yeni ve daha güçlü kovalent bağlarda enerji depolanabilir ancak işlemciler elektrik ile yapısal olarak bozulmaya ve değişmeye uğramayacak şekilde yapılmışlardır. Yani işlemci elektrik geçince işlemci olmaya devam eder mesela kömürleşmez, başka bir şeye dönüşmez, kimyasal yapısını uzun yıllar kaybetmez. İşlemciye giren elektrik enerjisinin çok çok küçük bir kısmı buraya gider
Güçlü nükleer kuvvet: Elektirik ile işlemcinizdeki atomların çekirdeklerindeki quarkları ve bunların oluşturduğu proton ve nötronları değişime uğramaz
Zayıf nükleer kuvvet: İşlemciniz elektik enerjisi ile gelen fazladan enerjiyi boşaltmak için radyoaktif ışıma yapmaz
Soğuk cisim ışıması-ışıma (radyant enerji): -275 derece üstündeki her cisim entropi ilkesi gereği enerji kaybetmeye çalışır ve elektromanyetik ışıma yapar. Sıcak cisimler daha fazla enerji kaybetmeye çalıştıkları için daha fazla elektromanyetik ışıma yani foton yayarlar. Infrared görüntüler bu sayede çekilir. Evrendeki her şey gibi işlemcilerde infrared ışıma yapar Ancak bu yolla ısı kaybetme diğer konveksiyon vs göre çok daha yavaş ve etkisizdir. Rahatlıkla ihmal edilebilecek düzeydedir.
Ses dalgası üretimi: İşlemcilerde bu ya yoktur yada miktarı ihmal edilecek kadar küçüktür
Elastik enerji: İşlemci içinde enerji depolayabilecek elastik bir yapı yoktur
Görüldüğü gibi işlemci içine giren elektrik enerjisi az bir miktar infrared ışıma ve moleküler/makro-moleküler bozulmaya giden enerji dışında başka hiçbir tür enerjiye dönüşmüyor
Ama fizik yasaları gereği işlemciye giren elektrik enerjisi işlemci içinde dönüşmek zorunda
Enerjinin dönüşebileceği tek yer ısı enerjisi kalıyor
İşlemciye 300 watt besleme yapıldığı anda işlemcinin ihtiyacı 300 watt demektir ve bunun tamamı ısıya dönüşür. İşlemci PSU değildir. PSU ile asla karşılaştırılamaz
Anakartlar işlemciyi anlık ihtiyacı olan mesela 150 watt ile beslerken bunun 70 watt'ı kayıp ısı olur geri kalan işlemciden çıkıp tekrar anakarta döner gibi bir durum yoktur
Anakart işlemciyi anlık ihtiyacı kadar besler ve tüm elektrik enerjisi kullanılır/dönüştürülür. İşlemci PSU değildir
Firmaların elektrik tüketimlerini gizlemek için yazdıkları TDP değerinin gerçeği yansıtmaması başka bir şeydir fizik kanunları başka bir şeydir. Benim konuştuğum TDP 100 watt çeken bir işlemcinin o an kaç watt ısı ürettiğidir
Forumda TDP ve elektrik tüketimi aynı şey değil tarzı bir laf uzun zamandır dolanıyor. Firmaların gerçek TDP'yi gizlemesi falan ayrı bir olay (sıkıldım bu kısmı uzun uzun yazamayacağım) ancak biliniz ki anlık işlemci elektrik tüketimi anlık TDP (ısı üretimi yani uzaklaştırılması gereken ısı enerjisi) aynı şeydir
Hiçbir işlemci yoktur ki 250 watt çekerken 40-100-180 watt anlık ısı üretsin. 250 watt çeken işlemci 250 watt'a çok çok yakın değerde ısı yayar
Firmaların TDP rakamlarına takılmayın. Hepsi pazarlama numarası. Siz eğer 300 watt çeken bir işlemci ne kadar ısınır diye merak ediyorsanız o işlemciye kabaca 300 watt TDP yani enerji uzaklaştırma kapasiteli bir soğutucu takmalısınız
İşin kötüsü iyice yerleşecek forumda şu "TDP eşit değildir enerji tüketimi, işlemci tükettiği elektrikten çok daha az ısı yayar" lafı
En beğenilen yorumlara girmiş o mesaj üstelik...
Birde bu olay PSU'ya benzetilmiş ki inanılmaz hatalı. PSU verimi demek, PSU anakarta ve diğer bileşenlere enerji sağlarken verimsizliği nedeniyle mesela 20% kadarı PSU içinde ısıya dönüşüyor geri kalan 80% kadarı elektrik beslemesi olarak bileşenlere aktarılıyor demektir. PSU voltaj dönüşümü yaparken doğal olarak bir kısmını ısı olarak kaybeder geri kalan ihtiyacı olan diğer bileşene aktarılır
İşlemcilerde böyle bir durum yoktur
İşlemcide "kayıp ısı" diye bir şey yoktur
PSU da kayıp olur, onun da görevi voltaj ve akım düzenlemesi yapıp diğer bileşenleri beslemektir. PSU voltajı 220'den 12V'ye indirirken bir iş yapar ve bu iş için harcanan enerji ısı olarak açığa çıkar. Bazı PSUlar aynı işi daha az enerjiyle yapar. Buna verimli PSU deriz
İşlemci hesaplama yaparken bir iş yapar ve giren tüm elektrik enerjisini kullanıp ısı enerjisine dönüştürür bu arada. Yaptığı işi daha verimli yapan yani daha az enerji çeken işlemciye verimli işlemci deriz. Birisi aynı işi 150W ile yaparken daha küçük nm ve daha verimli transistör geometrisine sahip bir işlemci 120W ile yapar. Ama sonuçta her iki işlemcide çektikleri tüm gücü ısı enerjisine dönüştürür
PSU bir ara elemandır. Zaten tüm olayı kendinden sonraki bileşenleri enerjiyle beslemektir
İşlemci ise anakartın o kısmında enerjinin varacağı nihai noktadır ve verilen güç tamamen kullanılıp dönüştürülür karşılığında bir çıktı elde edilmiş olur
Mesela şu yazılmış:
"Bahsedilen Intel işlemcideki durum bu. 125 watt TDP deniyor ama 300 watt üstünde sorun yaşıyor. Yani MHZ durumuna göre çektiği gerçek güç 300 watt civarını aşınca kayıp ısı değeri 125 watt üstüne çıkıyor ve bahsedilen watt kırılması (işlemcinin aşırı ısıdan throttle olması) yaşanıyor."
İşlemcilerde yukarıda yazıldığı haliyle "kayıp ısı" diye bir olay yoktur fizik kanunlarına göre de olamaz
İşlemci 250 watt çekerken bunun 125 watt kadarını hesaplamaya ayırır geri kalan 125 watt verimsizlik nedeniyle ısıya dönüşür gibi bir olay yoktur. İşlemci hesaplama yaparken transitörler açılma kapanma ve sinyal iletimi yapar ve tüm enerji burada tüketilip ısıya dönüşür bu arada hesaplama yapılmış olur
2000 wattlık bir servo motor çektiği gücün tamamını hareket ve ısı enerjisine dönüştürür. 2200 watt çekip 400 watt "kayıp ısı" oluşturup 1600 watt'ı hareket enerjisine dönüştürüp kalan 200W'ı geri yollamaz. Elektronik mühendisliğinde/biliminde böyle bir olay yok. işlemcilerde hiç yok
Monitörünüz anlık 45'watt çekiyorsa 45 watt'ın çok küçük bir kısmını foton oluşturmada (elekromanyetik ışıma/ekranın kendisi) kullanırken geri kalan elektrik enerjisinin tamamını ısıya dönüştürür
Bu konuda itirazı olan burada tartışmak yerine bilgisine güvendiği bir mühendise, elektrik mühendislerine, üniversitelerin fizik-mühendislik bölümlerine sorabilir. O da olmaz ise lise fizik öğretmenleri de yol gösterecektir diye umuyorum. Bunlar çok temel bilgiler zira "
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