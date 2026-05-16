Akıllı telefon pazarında sular durulmuyor: DRAM fiyatları kontrolden çıktı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Mobil DRAM pazarında yaşanan fiyat artışları, akıllı telefon üreticilerini zorlamaya başladı. TrendForce tarafından paylaşılan yeni rapora göre özellikle LPDDR4X ve LPDDR5X bellek fiyatlarında ikinci çeyrek boyunca çok ciddi artışlar yaşanıyor. Bu durum ise doğrudan akıllı telefon üretim maliyetlerine yansıyor.

Mobil DRAM fiyatları yükselmeye devam ediyor

Rapora göre LPDDR4X çözümlerinin ortalama satış fiyatı 2026'nın ikinci çeyreğinde yüzde 70 ila 75 arasında artacak. LPDDR5X tarafında ise artışın yüzde 78 ila 83 seviyesine ulaşması bekleniyor. Özellikle üst üste gelen fiyat zamlarının, akıllı telefon üreticilerinin maliyet planlarını ciddi biçimde zorladığı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör TrendForce'a göre Samsung daha agresif fiyat politikası izlerken, SK hynix tarafı daha kontrollü artışlar uyguluyor. Ancak her iki durumda da üreticilerin bellek maliyetleri önemli ölçüde yükselmiş durumda. Artan maliyetler nedeniyle markaların 2026 yılı akıllı telefon üretim hedeflerini düşürebileceği söyleniyor.

Yüksek fiyat ortamı, telefonlardaki RAM kapasitesini de doğrudan etkiliyor. Premium segmentte 12 GB RAM artık standart haline gelirken, 16 GB RAM kullanımının yavaşladığı belirtiliyor. Orta segmentte ise üreticilerin yeniden 8 GB RAM'e yönelmeye başladı. Giriş seviyesinde ise 4 GB kapasite yaygınlığını koruyor.

Samsung vs SK hynix: Yeni nesil DRAM yarışı 1 hf. önce eklendi

Buna rağmen ortalama akıllı telefon RAM kapasitesinin 2026 yılında 8.5 GB seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor. Bunun temel nedeni ise 2GB ve 3GB RAM'li modellerin pazardan kademeli olarak çekilmeye başlaması. Ayrıca TrendForce, üreticilerin yalnızca donanım tarafında değil, yazılım optimizasyonlarında da daha agresif adımlar atacağını söylüyor. Buna göre uygulama geliştiricileriyle birlikte RAM tüketimini azaltmaya yönelik çalışmalar yapılabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Akıllı telefon pazarında kriz: DRAM fiyatları kontrolden çıktı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: