    Akıllı telefon pazarında sular durulmuyor: DRAM fiyatları kontrolden çıktı

    Mobil DRAM fiyatlarındaki sert yükseliş, akıllı telefon üreticileri üzerindeki maliyet baskısını artırıyor. Yeni rapora göre üreticiler artık RAM kapasitesini düşürmeye hazırlanıyor.

    Mobil DRAM pazarında yaşanan fiyat artışları, akıllı telefon üreticilerini zorlamaya başladı. TrendForce tarafından paylaşılan yeni rapora göre özellikle LPDDR4X ve LPDDR5X bellek fiyatlarında ikinci çeyrek boyunca çok ciddi artışlar yaşanıyor. Bu durum ise doğrudan akıllı telefon üretim maliyetlerine yansıyor.

    Mobil DRAM fiyatları yükselmeye devam ediyor

    Rapora göre LPDDR4X çözümlerinin ortalama satış fiyatı 2026'nın ikinci çeyreğinde yüzde 70 ila 75 arasında artacak. LPDDR5X tarafında ise artışın yüzde 78 ila 83 seviyesine ulaşması bekleniyor. Özellikle üst üste gelen fiyat zamlarının, akıllı telefon üreticilerinin maliyet planlarını ciddi biçimde zorladığı belirtiliyor.

    TrendForce'a göre Samsung daha agresif fiyat politikası izlerken, SK hynix tarafı daha kontrollü artışlar uyguluyor. Ancak her iki durumda da üreticilerin bellek maliyetleri önemli ölçüde yükselmiş durumda. Artan maliyetler nedeniyle markaların 2026 yılı akıllı telefon üretim hedeflerini düşürebileceği söyleniyor. 

    Yüksek fiyat ortamı, telefonlardaki RAM kapasitesini de doğrudan etkiliyor. Premium segmentte 12 GB RAM artık standart haline gelirken, 16 GB RAM kullanımının yavaşladığı belirtiliyor. Orta segmentte ise üreticilerin yeniden 8 GB RAM'e yönelmeye başladı. Giriş seviyesinde ise 4 GB kapasite yaygınlığını koruyor.

    Buna rağmen ortalama akıllı telefon RAM kapasitesinin 2026 yılında 8.5 GB seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor. Bunun temel nedeni ise 2GB ve 3GB RAM'li modellerin pazardan kademeli olarak çekilmeye başlaması. Ayrıca TrendForce, üreticilerin yalnızca donanım tarafında değil, yazılım optimizasyonlarında da daha agresif adımlar atacağını söylüyor. Buna göre uygulama geliştiricileriyle birlikte RAM tüketimini azaltmaya yönelik çalışmalar yapılabilir.

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    M0meNtS 1 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

