Akıllı telefon pazarında sular durulmuyor: DRAM fiyatları kontrolden çıktı

Mobil DRAM fiyatları yükselmeye devam ediyor
Rapora göre LPDDR4X çözümlerinin ortalama satış fiyatı 2026'nın ikinci çeyreğinde yüzde 70 ila 75 arasında artacak. LPDDR5X tarafında ise artışın yüzde 78 ila 83 seviyesine ulaşması bekleniyor. Özellikle üst üste gelen fiyat zamlarının, akıllı telefon üreticilerinin maliyet planlarını ciddi biçimde zorladığı belirtiliyor.
Yüksek fiyat ortamı, telefonlardaki RAM kapasitesini de doğrudan etkiliyor. Premium segmentte 12 GB RAM artık standart haline gelirken, 16 GB RAM kullanımının yavaşladığı belirtiliyor. Orta segmentte ise üreticilerin yeniden 8 GB RAM'e yönelmeye başladı. Giriş seviyesinde ise 4 GB kapasite yaygınlığını koruyor.
Buna rağmen ortalama akıllı telefon RAM kapasitesinin 2026 yılında 8.5 GB seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor. Bunun temel nedeni ise 2GB ve 3GB RAM'li modellerin pazardan kademeli olarak çekilmeye başlaması. Ayrıca TrendForce, üreticilerin yalnızca donanım tarafında değil, yazılım optimizasyonlarında da daha agresif adımlar atacağını söylüyor. Buna göre uygulama geliştiricileriyle birlikte RAM tüketimini azaltmaya yönelik çalışmalar yapılabilir.
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.