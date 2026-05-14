Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel işlemciler yeni Googlebook'lara güç verecek

    Intel, Google’ın yeni “Googlebook” laptop serisi için resmi iş birliğini doğruladı. Yeni dizüstü bilgisayarlar ARM'ın yanında X86 desteğine de sahip olacak.    

    Intel işlemciler yeni Googlebook'lara güç verecek Tam Boyutta Gör
    Intel, Google’ın yeni “Googlebook” laptop serisi için resmi iş birliğini doğruladı. Şirketin X üzerinden yaptığı açıklamada, Google ile birlikte zeka için tasarlanmış premium ve güçlü cihazlar geliştirmekten heyecan duyulduğu ifade edildi. 

    Dün gerçekleştirilen Android Show: I/O Edition etkinliğinde Google, donanım tarafına dair teknik ayrıntılardan kaçınarak tamamen yeni işletim sistemine odaklandı. Android ve ChromeOS bileşenlerini bir araya getiren platformun, derin Google Gemini entegrasyonu ile yapay zeka öncelikli bilgisayar deneyimi sunacağı belirtiliyor. Bu yaklaşım, yapay zekanın bir eklenti olmaktan çıkarılıp işletim sisteminin merkezine yerleştirildiği yeni bir dönemi işaret ediyor.

    ARM ve X86 desteği sunulacak

    Başlangıçta Googlebook cihazlarının büyük ölçüde ARM tabanlı olacağı düşünülüyordu. Ancak Intel’in sürece dahil olmasıyla birlikte platformun x86 mimarisine de destek sunulacağı ortaya çıktı. Buna rağmen Google’ın yalnızca Intel ile değil, aynı zamanda Qualcomm ve MediaTek gibi farklı çip üreticileriyle de çalışacağı doğrulandı.

    Google Başkan Yardımcısı John Maletis’in Chrome Unboxed’a yaptığı açıklamalar, Googlebook’un tamamen yeni bir kategori olarak konumlandırıldığını ortaya koyuyor. Maletis’e göre bu cihazlar, Gemini entegrasyonunu doğrudan sistemin merkezine yerleştiren "yapay zeka öncelikli premium laptop” yaklaşımını temsil edecek. Ayrıca Google’ın bellek, depolama ve klavye kalitesi gibi donanım unsurlarında sıkı standartlar belirleyerek tüm üreticilerde tutarlı bir premium deneyim hedeflediği ifade ediliyor. İlk nesil Googlebook cihazlarının HP, Dell, Acer, ASUS ve Lenovo gibi büyük üreticiler tarafından piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Sistemin en dikkat çekici özelliklerinden biri, Android uygulamalarının emülasyon olmadan doğrudan çalıştırılabilmesi olacak. Bu sayede performans artarken, Android telefonlarla da güçlü bir ekosistem entegrasyonu sağlanacak. Ayrıca “Magic Pointer” gibi Gemini destekli yeni arayüz özelliklerinin kullanıcı deneyimini önemli ölçüde değiştireceği belirtiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    M0meNtS 1 saat önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 saat önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    egzoz emisyon muayeneden kaç gün önce yapılır 1.2 vti motor thp motor kullanım şekli yolcu nakli ne demek suzuki vitara 2025

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A36 5G
    Samsung Galaxy A36 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Tulpar T7
    Monster Tulpar T7
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum