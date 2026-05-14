Intel işlemciler yeni Googlebook'lara güç verecek

Tam Boyutta Gör Intel, Google’ın yeni “Googlebook” laptop serisi için resmi iş birliğini doğruladı. Şirketin X üzerinden yaptığı açıklamada, Google ile birlikte zeka için tasarlanmış premium ve güçlü cihazlar geliştirmekten heyecan duyulduğu ifade edildi.

Dün gerçekleştirilen Android Show: I/O Edition etkinliğinde Google, donanım tarafına dair teknik ayrıntılardan kaçınarak tamamen yeni işletim sistemine odaklandı. Android ve ChromeOS bileşenlerini bir araya getiren platformun, derin Google Gemini entegrasyonu ile yapay zeka öncelikli bilgisayar deneyimi sunacağı belirtiliyor. Bu yaklaşım, yapay zekanın bir eklenti olmaktan çıkarılıp işletim sisteminin merkezine yerleştirildiği yeni bir dönemi işaret ediyor.

Googlebook tanıtıldı: Android tabanlı laptoplar geliyor

ARM ve X86 desteği sunulacak

Başlangıçta Googlebook cihazlarının büyük ölçüde ARM tabanlı olacağı düşünülüyordu. Ancak Intel’in sürece dahil olmasıyla birlikte platformun x86 mimarisine de destek sunulacağı ortaya çıktı. Buna rağmen Google’ın yalnızca Intel ile değil, aynı zamanda Qualcomm ve MediaTek gibi farklı çip üreticileriyle de çalışacağı doğrulandı.

Google Başkan Yardımcısı John Maletis’in Chrome Unboxed’a yaptığı açıklamalar, Googlebook’un tamamen yeni bir kategori olarak konumlandırıldığını ortaya koyuyor. Maletis’e göre bu cihazlar, Gemini entegrasyonunu doğrudan sistemin merkezine yerleştiren "yapay zeka öncelikli premium laptop” yaklaşımını temsil edecek. Ayrıca Google’ın bellek, depolama ve klavye kalitesi gibi donanım unsurlarında sıkı standartlar belirleyerek tüm üreticilerde tutarlı bir premium deneyim hedeflediği ifade ediliyor. İlk nesil Googlebook cihazlarının HP, Dell, Acer, ASUS ve Lenovo gibi büyük üreticiler tarafından piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Sistemin en dikkat çekici özelliklerinden biri, Android uygulamalarının emülasyon olmadan doğrudan çalıştırılabilmesi olacak. Bu sayede performans artarken, Android telefonlarla da güçlü bir ekosistem entegrasyonu sağlanacak. Ayrıca “Magic Pointer” gibi Gemini destekli yeni arayüz özelliklerinin kullanıcı deneyimini önemli ölçüde değiştireceği belirtiliyor.

