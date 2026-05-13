Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro akıllı telefon fiyatlarını uçurabilir

Tam Boyutta Gör Qualcomm’un bir sonraki amiral gemisi yonga seti, performans artışının yanında, Android telefonların fiyatlarında artışı da beraberinde getirebilir.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro 300 doların üstünde fiyata sahip olabilir

Ortaya çıkan yeni bir sızıntıya göre, Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro’nun akıllı telefon üreticilerine maliyeti 300 doların üzerine çıkabilir. Bu rakam, çip üreticisinin bugüne kadarki en pahalı mobil işlemcisi olacağı anlamına geliyor. X platformundaki Abhishek Yadav isimli kullanıcı, Qualcomm’un amiral gemisi yonga setlerinin son yıllarda nasıl artış kaydettiğini ortaya koydu.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, Snapdragon 8 Gen 1’in yaklaşık 120–130 dolar civarında maliyete sahip olduğu belirtiliyor. Snapdragon 8 Gen 3’ün 170–200 dolar bandına yükseldiği, daha yeni Snapdragon 8 Elite’in ise 220 doların üzerine çıktığı belirtiliyor. Yeni nesil Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro’nun ise bu seviyeyi rahatlıkla aşarak 300 doların da üzerine çıkabileceği konuşuluyor.

Bu hızlı maliyet artışı, Android üreticilerinin amiral gemisi segmentinde yeni bir stratejiye yönelmesine neden olabilir. Sızıntılara göre Qualcomm, tek bir üst seviye çip yerine iki farklı versiyon üzerinde çalışıyor: standart Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve daha güçlü, “Ultra” sınıfı cihazlara yönelik Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.

Sadece Ultra modellerde yer alabilir

Pro versiyonun özellikle Samsung Galaxy S27 Ultra gibi kamera odaklı en üst seviye modellerde kullanılması bekleniyor. Teknik olarak da iki çip arasında önemli farklar olacağı iddia ediliyor. Pro modelin TSMC’nin 2nm üretim süreciyle üretileceği, daha güçlü Adreno 850 GPU, daha büyük önbellek yapısı, daha geniş bellek bant genişliği ve LPDDR6 RAM desteği sunacağı öne sürülüyor. Standart versiyonun ise Adreno 845 GPU ve LPDDR5X bellek ile daha sınırlı kalacağı belirtiliyor. Ayrıca 5 GHz ve üzeri saat hızlarına dair söylentiler de gündemde olsa da, gerçek dünya performansının bu teorik değerlerin altında kalabileceği ifade ediliyor.

Sızıntılar doğru çıkarsa, 2027’de Android amiral gemisi telefonlar hem daha yüksek performans hem de daha yüksek fiyat etiketiyle, daha parçalı bir ürün segmentine sahip olabilir.

