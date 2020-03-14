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    Intel işlemcilerdeki yeni açığın kapatılması 19 kata kadar performans kaybına yol açabilir

    Yarı iletken üreticisinin başı bu sefer yeni bir açıkla dertte. Üstelik LVI’nin kapatılması kaydadeğer performans kaybıyla da sonuçlanabilir.
    6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel işlemcilerdeki yeni açığın kapatılması 19 kata kadar performans kaybına yol açabilir
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    Intel’in işlemci pazarında zor günler geçirdiği şu dönemde işlemci açıkları yeniden gündemde. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan AMD yongaların da etkilendiği açıktan sonra yeni bir açık daha açığa çıktı.

     

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    Meltdown’a benzerliğiyle öne çıkan açık, verinin direkt olarak elde edilmesi yerine önemli verilerin yer aldığı SGX katmanına verilerin açığa çıkmasına yol açan bir kodun aktarılmasına dayanıyor. İşletim sisteminin çekirdeğinde, işlemlerde ve SGX bölümünde saklanan şifreler ve anahtarların ele geçirilebilmesine olanak tanıyan LVI’nin kapatılması ise ciddi bir sorunu da beraberinde getirebilir.

    Performans kaybı

    Açığın kapatılması için x86 komutsetine yeni komutlar eklenmesini sağlayan lfence ve ret gibi bazı komutların yerine daha hantal eşdeğerlerinin tercih edilmesi gerekiyor. Bu da araştırmacılara göre 2-19 kat arasında performans kaybına neden olabilecek türde bir yama olabilir. Dolayısıyla etkili bir çözümün yolu donanımsal yeniden düzenlemeden geçiyor.

    Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 4000 serisi işlemcili notebook’lar listelendi: 16 Mart’ta geliyorlar"

    Intel’e performans kaybıyla ilgili sorulan sorular yanıtsız kalırken mavi ekip etkilenen alanların sadece SGX odaklı işlemlerde yaşandığının altını çizmiş. Yamaların uygulanmasının doğuracağı performans kaybına göre üreticilerin kısmi yamaları tercih edebileceği de önerilenler arasında. Son olarak Meltdown’la benzerliği nedeniyle LVI’nin çoğu Intel işlemciyi etkilediği düşünülürken Arm’ın TrustZone çözümü SGX'e nazaran bir nebze güvenli durumda.



    https://www.guru3d.com/news-story/new-meltdown-like-vulnerability-hits-intel-lvi-security-vulnerabilities.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Performansi duse duse pentium 4e dondu islemciler.
    Yorumu gör »     tazmannia
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    tazmannia 6 gün en beğenilen editörün seçimi
    Performansi duse duse pentium 4e dondu islemciler.
    1 Yanıt Yanıtla +70
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    emreb78 (Emre BOYACILAR) 6 gün tazmannia
    pentium 4 üde zaten aynı dönemin celeronları tokatlıyordu. Sorunlu işlemcilerdi onlar. AMD o dönem Athlonlar ile coşmuştu. Sonra Core 2 Duo lar 2006 da geldi de toparladı 2010 sonrası 2. nesil AMD Phenomlar ile geriye düştü AMD. Meğer İntel o kadar süredir hep P4 satıyormuş. :)) Bunu öğrendik.
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    Mr. Jingles 6 gün
    Intel bence ileriki yıllar için yapmış bunu. %5 performans koyarsak millet almaz ama açık koyarsak yenisini almak zorunda kalacak diye düşünmüşler.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 6 gün
    Ula başlığı okudum, resmen ağzımda su falan olsa püskürtmüştüm :D:D:D Yazık ya, ne hallere düştü intel.
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    Mishushi (Mustafa ALDANMAZ) 4 gün
    Celeron olmasa bari o gerçi öyle oluyor 1 yıl sonra
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    carloska (ERHAN YILMAZ) 4 gün
    intel performansı kaşıkla verip kepçeyle alıyor resmen..performansı her sene %5 artırıp yüzde bilmem kaçla geri aldı
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    Katalikitci (Katalikitci ) 4 gün
    intel-kevgirsan ltd şti tic aş
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    MAVİT (mazhar arslan) 4 gün
    Hesaplama işlemlerinde 2 ila 19 kat daha yavaş bir performans sergileneceğinden bahsediliyor.
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    Bloodin 4 gün
    Pazardan aldım i7, eve geldim Celeron...
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    DH Misafiri 4 gün
    ve gidip amd alacaklar :D
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    DH Misafiri 4 gün
    19 kata kadar kayip ne demek? bir kayip en fazla %100 olur yani en fazla kendisi kadar kayip olur.
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    DH Misafiri 4 gün
    donanımsal açıkları devlet istiyor arka kapı olarak hemde fiziksel mavi takıma soruldu bu neden böyle diye cevap vermiyorlar. kendi paramızla evimize iş yerimize casus satın alıyoruz. bu açıkları söyleyen bulan kimse teşekürler muhtemel cinlilerdir
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    mezarcı35 5 gün
    İntel mi kaldıya hala alan varmı acaba, filo kasaları hariç 😂🤪
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