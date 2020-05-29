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    350$’lık bu USB cihazı sizi 5G’nin zararlı sinyallerinden koruyacak(!)

    Minik gövdesi içerisinde kuantum osilasyonu yapabilen 5GBioShield USB Key adlı cihaz sizi 5G sinyallerinin zararlı etkilerinden koruyan bir kalkan oluşturuyor.
    1 sa.
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    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    350$’lık bu USB cihazı sizi 5G’nin zararlı sinyallerinden koruyacak(!)
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    Henüz 5G standardı çok kısıtlı olarak kullanılabiliyor ancak şimdiden tartışmaların da odağına oturdu. Radyasyon seviyesinin daha da arttığını söyleyerek vücuda uzun vadeli zarar verdiğini söyleyen bilim insanlarının yanında son dönemde koronavirüs yaydığı için baz istasyonlarını yıkmaya çalışanlar da var.

    5GBioShield USB Key özellikleri ve fiyatı

    5G standardı ile ilgili henüz net bir araştırma ortaya konmuş değil ve bu da endişelere yol açıyor. Bazı firmalar bu endişeyi paraya çevirme niyetinde. BioShield Distribution firması bunlardan birisi.

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    5GBioShield USB Key adıyla tanıtılan USB anahtarı insanları 5G standardının zararlı sinyallerinden koruyacak bir kalkan oluşturuyor ve insan vücuduna faydalı olacak destek frekansları yayıyor. Bunların hepsini kuantum osilasyon adındaki sihirli bir tanımlama ile yapıyor.

    347$ seviyesindeki cihazı kuantum tanımı işin içine girdiği için inelemeden satın alacak çoktur ancak Pen Test Partners belleğin donanımını araştırdığında ucuz belleklerden çok da farklı olmadığını görmüş. Kuantum işlemlerinin nerede yapıldığı ise merak konusu.

    Firma yapılan incelemenin kesinlikle bu teknolojiyi açıklayacak yeterlilikte olmadığını belirtiyor. Ayrıca önemli bir teknoloji aktarımı sürecinde oldukları için bu aşamada herhangi bir hassasiyet arz eden bilgi paylaşamayacaklarını belirtiyor. Kaynaklar bu ifadelerin teknolojiyi üreten değil bir yerlerden tedarik etmeye çalışan bir girişim havası uyandırdığını düşünüyor.



    https://www.techpowerup.com/267802/quantum-shenanigan-bioshield-distribution-offers-usd-347-5gbioshield-usb-key-to-protect-from-harmful-5g-emissions Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    estf (hakan artan) 1 sa. en beğenilen
    yabancı tosuncuklar iş başında, bizimkisi daha iyi bence, mağrifet bi ürün üretmeden direk tokatlamakta. af da çıktı tosunuma, yarayacak...
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    arslan0058 (- -) 9 dk.
    5G nin zararlı olduğu filan yok 5Gde en fazla 300Ghz frekansına ulaşılacak ancak güneşin ışığı(görülebilir ışık) 400-800TeraHz civarında şimdi bir feneri elinize tuttuğunuzda eliniz kansermi oluyor tabiki hayır. Elbette baz istasyonuna çok yakınsan mesela direkt çatınızda ise ozaman bazı zararlı yönleri olabilir ısınızı küçükte olsa arttırır ancak o bile bir tür faraday kafesi yapılırsa hafifletilebilecek birşey.

    Kanser yapan radyasyon iyonize radyasyondur buda mor ötesine geçildiği anda başlar ve gamma ışınlarına gittikçe artar. 5G dediğimiz şey radyo dalgarı sınırları içinde kalıyor

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



    5G nin zararları var mı anlatan güzel bir video
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    fhrstw 18 dk.
    Ticari sırmış beyler
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    alemburda34 25 dk.
    bu cihazın kendine hayrı yokmuş gibi adam mı silkiliyorsunuz
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    faniseyler (halit özdemir) 45 dk.
    Ya bu ve benzeri haberleri okuyunca ve dünya küreselleştikçe diğer ülkelerdeki insanların bizden kat kat daha akıl yoksunu olduğunun farkına varıyoruz. Oysa hep bize bizden adam olmaz, adamlar yapmış biz yapamayız gibi kalıp algılarla uyutulmuşuz. Mallar bildiğin usbyi 5gnin zararlarını önlüyor diye alıyor. Hatta satanın yerinde olsam bi yazılım güncellemesi gelecek koronadan da korunacaksınız bir zaman sonra deyip 1000dolara satarım.
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 53 dk.
    Gençler bilmez, stres bileziği furyası vardı 90'larda. Memleketin yarısı dünyanın parasını verip kolunda taşıyordu. Ucundaki toplar güya altın kaplama mıydı neydi. Sonra talihinizi açan, sizi belalardan koruyan Ra'nın uğurlu yüzüğü falan. Bugünlerde ise dandik bir kolye takarak reflü tedavisi yaptığını iddia edenler, arabanın benzin hortumuna mıknatıslı bir zamazingo takarak yakıt sarfiyatını düşüreceğine inanan saflara satılan ürünler var. Trilyon dolarlık otomotiv firmaları ürettiği arabanın hortumuna o zımbırtıyı fabrikada takıp rakiplerine fark atmayı akıl edemiyor.

    Yalnız bunlar çıtayı yükseltmişler. Tam bir keriz silkeleme operasyonu. Günümüzün sihirli kelimesi ise kuantum. Açıklanamayacak bir zırvayı öne sürmek amacıyla içinde kuantum geçen bir cümle kur, hiçkimse anlamasın ama herkes ikna olsun.
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    suicide sheep 37 dk. alaz1903
    Daha sonra denge bilekliği çıktı 2000 lerde. Türkiye'ye 2010 larda geldi gerçi o. Ucunda ufak bir bilya top. Onu takınca çok düzgün yürüyordun güya. Vay arkadaş ne günlerdi. Eskiden ne güzeldi be. Şimdi dijital tokatlama dönemi.
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 54 dk.
    Madem zararlı 5g neden kullanıyoruz? Ne garip dünya virüs, radyasyon, nükleer atık her türlü pisliği ver sonra korunmak için para öde.
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    sahoron 1 sa.
    Bu konudan ayri olacak sekilde, neden 5G kotu denilince salak salak kufurler basliyor? Teknoloji uzmani veya saglik uzmani degilim, kesin kanitlari her iki sekilde veremem, iyi veya kotu olarak ama telefon alir iken insanlar SAR levellerine bakiyorlar. Bu sar degerleri telefonun insan beynine verdigi enerjiyi gosteriyor. Sar degeri yuksek olan telefon sagliginiz icin kotu oldugu cogu kisi tarafindan kabul ediliyor. 4G telefon ile beyne olan etkisi burada anlatilmis.

    https://www.rfsafe.com/study-shows-30-mins-exposure-4g-lte-cell-phone-radiation-alters-brain-activity/

    Simdi teknik detaylara veya korona iliskisi sacmaligina girmeyecegim fakat 4G kotu ise (farzedelim), 5G daha kotu olur. Sebebi frekanslarin artmasi ve 4G ye nazaran, cok daha fazla 5G sebeke cihazlari olmasi belirli bir alan icerisinde. Yani hem frekans artiyor hemde sayi artiyor, bunun etkisinin artisi exp'a yakin olur. Bu gelisme ile, hayatimizda herseyin kablosuz olmasi ve bu cihazlarin sayisi artmasi ile nereye giderseniz gidin heryer bu cihazlar ile dolacak gelecekte. Yani hem sosyolojik hemde teknoloji olarak copluge donecek ortalik. Teknoloji sever olarak beni rahatsiz ediyor bu gelismeler, fakat kesin olarak 5G zararli demiyorum, diyemem uzman degilim fakat 5G guvenli diyenler neye dayanarak guvenli diyor merak ediyorum, cogunuz uzman degilsiniz. Bu tur seylerin insan hayatina etkisi 5-10 sene zamaninda belli oluyor ama o zamanda is icten gecmistir. Yani demek istedigim trene hemen atlamamak
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    an agony ( .) 1 sa. sahoron
    Hocam yanlış anlama ,yazdıklarına birşey demeyeceğim ama attığın link de dolandırıcı işi.



    Zararlı radyo dalgalarından koruyucu(?) telefon kılıfı satıyorlar.
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    Mugetsuga 1 sa.
    +Güç kalkanı hazır mı?

    -Hazır!
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 sa.
    Yani ileride 5G li telefona 2000 dolar vereceğiz, sonra sözde zarar görmeyelim diye 350 dolarda buna verip sinyalleri engelleyip telefonu 4G'ye düşürüp kullanacağız öyle mi?
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    732 kez okundu.
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    BioShield Distribution, 5GBioShield USB Key ve Donanım
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