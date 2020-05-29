350$’lık bu USB cihazı sizi 5G’nin zararlı sinyallerinden koruyacak(!)

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Henüz 5G standardı çok kısıtlı olarak kullanılabiliyor ancak şimdiden tartışmaların da odağına oturdu. Radyasyon seviyesinin daha da arttığını söyleyerek vücuda uzun vadeli zarar verdiğini söyleyen bilim insanlarının yanında son dönemde koronavirüs yaydığı için baz istasyonlarını yıkmaya çalışanlar da var.

5GBioShield USB Key özellikleri ve fiyatı

5G standardı ile ilgili henüz net bir araştırma ortaya konmuş değil ve bu da endişelere yol açıyor. Bazı firmalar bu endişeyi paraya çevirme niyetinde. BioShield Distribution firması bunlardan birisi.

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5GBioShield USB Key adıyla tanıtılan USB anahtarı insanları 5G standardının zararlı sinyallerinden koruyacak bir kalkan oluşturuyor ve insan vücuduna faydalı olacak destek frekansları yayıyor. Bunların hepsini kuantum osilasyon adındaki sihirli bir tanımlama ile yapıyor.

347$ seviyesindeki cihazı kuantum tanımı işin içine girdiği için inelemeden satın alacak çoktur ancak Pen Test Partners belleğin donanımını araştırdığında ucuz belleklerden çok da farklı olmadığını görmüş. Kuantum işlemlerinin nerede yapıldığı ise merak konusu.

Firma yapılan incelemenin kesinlikle bu teknolojiyi açıklayacak yeterlilikte olmadığını belirtiyor. Ayrıca önemli bir teknoloji aktarımı sürecinde oldukları için bu aşamada herhangi bir hassasiyet arz eden bilgi paylaşamayacaklarını belirtiyor. Kaynaklar bu ifadelerin teknolojiyi üreten değil bir yerlerden tedarik etmeye çalışan bir girişim havası uyandırdığını düşünüyor.

https://www.techpowerup.com/267802/quantum-shenanigan-bioshield-distribution-offers-usd-347-5gbioshield-usb-key-to-protect-from-harmful-5g-emissions

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