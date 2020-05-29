350$’lık bu USB cihazı sizi 5G’nin zararlı sinyallerinden koruyacak(!)

Henüz 5G standardı çok kısıtlı olarak kullanılabiliyor ancak şimdiden tartışmaların da odağına oturdu. Radyasyon seviyesinin daha da arttığını söyleyerek vücuda uzun vadeli zarar verdiğini söyleyen bilim insanlarının yanında son dönemde koronavirüs yaydığı için baz istasyonlarını yıkmaya çalışanlar da var.
5GBioShield USB Key özellikleri ve fiyatı
5G standardı ile ilgili henüz net bir araştırma ortaya konmuş değil ve bu da endişelere yol açıyor. Bazı firmalar bu endişeyi paraya çevirme niyetinde. BioShield Distribution firması bunlardan birisi.İlginizi Çekebilir Razer Opus kulaklığı aktif gürültü engelleme ile geliyor
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5GBioShield USB Key adıyla tanıtılan USB anahtarı insanları 5G standardının zararlı sinyallerinden koruyacak bir kalkan oluşturuyor ve insan vücuduna faydalı olacak destek frekansları yayıyor. Bunların hepsini kuantum osilasyon adındaki sihirli bir tanımlama ile yapıyor.
347$ seviyesindeki cihazı kuantum tanımı işin içine girdiği için inelemeden satın alacak çoktur ancak Pen Test Partners belleğin donanımını araştırdığında ucuz belleklerden çok da farklı olmadığını görmüş. Kuantum işlemlerinin nerede yapıldığı ise merak konusu.
Firma yapılan incelemenin kesinlikle bu teknolojiyi açıklayacak yeterlilikte olmadığını belirtiyor. Ayrıca önemli bir teknoloji aktarımı sürecinde oldukları için bu aşamada herhangi bir hassasiyet arz eden bilgi paylaşamayacaklarını belirtiyor. Kaynaklar bu ifadelerin teknolojiyi üreten değil bir yerlerden tedarik etmeye çalışan bir girişim havası uyandırdığını düşünüyor.
https://www.techpowerup.com/267802/quantum-shenanigan-bioshield-distribution-offers-usd-347-5gbioshield-usb-key-to-protect-from-harmful-5g-emissions Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kanser yapan radyasyon iyonize radyasyondur buda mor ötesine geçildiği anda başlar ve gamma ışınlarına gittikçe artar. 5G dediğimiz şey radyo dalgarı sınırları içinde kalıyor
5G nin zararları var mı anlatan güzel bir video
Yalnız bunlar çıtayı yükseltmişler. Tam bir keriz silkeleme operasyonu. Günümüzün sihirli kelimesi ise kuantum. Açıklanamayacak bir zırvayı öne sürmek amacıyla içinde kuantum geçen bir cümle kur, hiçkimse anlamasın ama herkes ikna olsun.
https://www.rfsafe.com/study-shows-30-mins-exposure-4g-lte-cell-phone-radiation-alters-brain-activity/
Simdi teknik detaylara veya korona iliskisi sacmaligina girmeyecegim fakat 4G kotu ise (farzedelim), 5G daha kotu olur. Sebebi frekanslarin artmasi ve 4G ye nazaran, cok daha fazla 5G sebeke cihazlari olmasi belirli bir alan icerisinde. Yani hem frekans artiyor hemde sayi artiyor, bunun etkisinin artisi exp'a yakin olur. Bu gelisme ile, hayatimizda herseyin kablosuz olmasi ve bu cihazlarin sayisi artmasi ile nereye giderseniz gidin heryer bu cihazlar ile dolacak gelecekte. Yani hem sosyolojik hemde teknoloji olarak copluge donecek ortalik. Teknoloji sever olarak beni rahatsiz ediyor bu gelismeler, fakat kesin olarak 5G zararli demiyorum, diyemem uzman degilim fakat 5G guvenli diyenler neye dayanarak guvenli diyor merak ediyorum, cogunuz uzman degilsiniz. Bu tur seylerin insan hayatina etkisi 5-10 sene zamaninda belli oluyor ama o zamanda is icten gecmistir. Yani demek istedigim trene hemen atlamamak
Zararlı radyo dalgalarından koruyucu(?) telefon kılıfı satıyorlar.
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BioShield Distribution, 5GBioShield USB Key ve Donanım