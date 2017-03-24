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3D Mark API Overhead testine Vulkan desteği

DirectX 12 ve Vulkan arayüzlerinin aynı donanımda nasıl bir performans mücadelesine girdiğini görmek isteyenler Futuremark'ın yeni 3D Mark API Overhead testine bakabilir.
2 yıl
1,9b
1
1
Test Yazılımları
Ekrem71
Haber Editörü
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Daha kaliteli ve akıcı grafik içeriklerinin ortaya çıkmasını sağlayan Vulkan arayüzü pek çok donanım veya yazılım üreticisi tarafından ürünlerine eklenmeye başladı. Diğer taraftan benchmark testleri de yeni arayüze yavaş yavaş ısınıyor.

3D Mark API Overhead

Futuremark’a ait 3D Mark API Overhead özellik testi artık Vulkan desteği de sunuyor. Böylece kullanıcılar DirectX 12, DirectX 11 ve Vulkan arayüzlerinin performanslarını doğrudan karşılaştırma imkanına sahip olacaklar.

3DMark API Overhead testi ekranda çizilen nesnelerin sayısını sürekli arttırarak modern programlama arayüzlerinin performansını ölçüyor. Kare hızı 30 kare/saniye altına düşmeden önce saniyede elde edilen nesne çizimi testin sonucunu belirliyor.

Ayrıca Bkz. "Apple, otomasyon uygulaması Workflow’u satın aldı"

Testin amacı belirli bir sistemde farklı programlama arayüzlerinin görece performanslarını ölçebilmek. Diğer türlü genel amaçlı bir GPU benchmarkı değil yani farklı üreticilerin ekran kartlarını karşılaştırmakta kullanılmıyor.

3DMark API Overhead testi 3DMark Advanced ve Professional sürümlerde yer alıyor. Basic sürümde veya Steam demosunda ise yer verilmiyor.

 


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