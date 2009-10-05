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3DMark 2003 dünya rekoru ATi Radeon HD 5870 ile el değiştirdi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
15b
1
34
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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3DMark 2003 dünya rekoru ATi Radeon HD 5870 ile el değiştirdi
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Dünyanın tek GPU'lu en hızlı ekran kartı olarak lanse edilen DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5870 ile yeni rekor haberleri gelmeye devam ediyor. Hollanda merkezli Tweakers.net yaptığı bir çalışma ile Radeon HD 5870'in üç tanesini bir araya getirerek 3DMark 2003'te yeni bir dünya rekoruna imza attı. Sıvı Nitrojen kullanılarak yapılan "ekstrem" çalışmada Intel'in 5231MHz'e hız aşırtılan Xeon W3540 işlemcisi ile GPU frekansları 1200MHz'e, bellek hızları ise 4900MHz'e çıkartılan üç adet Radeon HD 5870 kullanılarak 3DMark 03'te 180,349 puanlık skor elde edildi.

Dört adet ATi Radeon HD 4890 ile elde edilen bir önceki rekorun sadece üç adet Radeon HD 5870 ile kırıldığı yeni çalışmanın detaylarına buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.


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Tanarri 10 yıl
3dmark kimin umrunda yada biz 09 dayız demeyin arkadaşlar adamlar yapmış bi çalışma siz belki çok sallamasanızda bununla çok ilgilenen insanlar var ayrıca siz tartışmayı bırakın kart uçmuş sıvı Nitrojen ile gpu 1200 mhz bellek 4900 mhz demişler ya vışşşş xD
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Zero Limit 10 yıl
radeon anca eski şeylerde süper puan alır zaten
onlar şimdi 3dmark 2003 e göre gpu yapmışlardır kesin
gelecek 2 senede ise 3dmark06 için gpu çıkarırlar
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sadtneverdie 10 yıl
3dmark kimin umurunda?
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Rodion Raskolnikov 10 yıl
eskiden nasılda takip ederdim. hangi kart 3dmark'dan kaç puan almış ne yapmış diye.şimdiyse ne kadar saçma geliyor.800ytl vericem
neymiş 3dmarkdan xxxbin puan almış yok ati nvidia yı sollamış yok nvidia atiyi öpmüş. pc'ye doğru dürüst oyun çıkmıyor tabi millet
kasıyor 3dmark diye.
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Nevi şahsına münhasır 10 yıl
3dmark, 3dmark ile yarışanların umurunda. Siz istediğiniz kadar umursamayın. Super pi de bir tür yarıştır, 3dmark da bir tür yarıştır. Crysis, far cry, sisoft da bir tür yarıştır. 3dmark yarışanların platformudur.
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Proximity 10 yıl
İyide biz 2009 dayız.Vantage den extremden haber versinler.:D
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FİT GYM 10 yıl
Daha Biz 1 5870'İ Göremezken 3 Taneyi Bir Araya Getirip Birde Test Yapıyorlar :D
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orcnd 10 yıl
aman ne güzel. son kullanıcıya ne faydası var bunun. bunlarla uğraşıcağınıza soğutma tekniklerinizi geliştirin. ekran kartları kasalara sığmaz oldu. 2 pci slotu kaplıyor alayı
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erolsipar 10 yıl
Evet tabikii o kadar alır.
3 tane HD 4870X2 takıp düşünün işte oyle performans verıor.
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CoreXXX 10 yıl
şu fanatik fanatik yorumları bırakın ya çok komik oluyor gerçekden. puan güzel ati iyi iş çıkardı felan desenizde yeter sonra fanboy derler baın:))
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drkayzer 10 yıl
bence sen oku 3tane gpu diyor
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KANUNI61 10 yıl
protective.6
05.10.2009 Saat: 17:27
Bu kadar çok abartmayın 3 adet 5870'den bahsediyoruz...
GTX 295 Quad-SLI'da kaç puan alıyor acaba?
yukarıyı oku tek gpu dan bahsediyor
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IgorStravinsky 10 yıl
Evet zaten belirtilmiş tek GPU'lar arasında diye fakat 3DMark artık pek ilgilendirmiyor.
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Tatar* 10 yıl
KANUNI61

protective.6
05.10.2009 Saat: 17:27
Bu kadar çok abartmayın 3 adet 5870'den bahsediyoruz...

GTX 295 Quad-SLI'da kaç puan alıyor acaba?


yukarıyı oku tek gpu dan bahsediyor

Radeon HD 5870'in üç tanesini bir araya getirerek 3DMark 2003'te yeni bir dünya rekoruna imza attı.
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Like a Sir 10 yıl
artık nvidia 3x slı dan 200k bekliyoruz:)
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ZbrCED 10 yıl
nvidia, no'llldiii, rengin soldi :D
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Tatar* 10 yıl
Bu kadar çok abartmayın 3 adet 5870'den bahsediyoruz...

GTX 295 Quad-SLI'da kaç puan alıyor acaba?
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