3DMark 2003 dünya rekoru ATi Radeon HD 5870 ile el değiştirdi

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Dünyanın tek GPU'lu en hızlı ekran kartı olarak lanse edilen DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5870 ile yeni rekor haberleri gelmeye devam ediyor. Hollanda merkezli Tweakers.net yaptığı bir çalışma ile Radeon HD 5870'in üç tanesini bir araya getirerek 3DMark 2003'te yeni bir dünya rekoruna imza attı. Sıvı Nitrojen kullanılarak yapılan "ekstrem" çalışmada Intel'in 5231MHz'e hız aşırtılan Xeon W3540 işlemcisi ile GPU frekansları 1200MHz'e, bellek hızları ise 4900MHz'e çıkartılan üç adet Radeon HD 5870 kullanılarak 3DMark 03'te 180,349 puanlık skor elde edildi.

Dört adet ATi Radeon HD 4890 ile elde edilen bir önceki rekorun sadece üç adet Radeon HD 5870 ile kırıldığı yeni çalışmanın detaylarına buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.