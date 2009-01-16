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3DMark ve PCMark veri tabanı 30 milyon skora ulaştı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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3DMark ve PCMark veri tabanı 30 milyon skora ulaştı
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3DMark ve PCMark gibi performans ölçüm yazılımlarıyla endüstriye yön veren isimlerden biri olan Futuremark, ORB veri tabanı'nın 30 milyon sonuca ulaştığını ve bu açıdan dünyanın en büyük PC karşılaştırma servisi olduğunu açıkladı. Firmanın altını çizdiği bilgiye göre, dünyada her dört saniyede yeni bir skor bilgisi veri tabanı bu özelliğiyle, kullanıcı eğilimlerinin tespiti için piyasa araştırması yapan şirketlerin ve donanım firmalarının iştahını kabartan önemli bir kaynak olmaya da devam ediyor.


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max975 10 yıl
tabii sadece ne olduğunu görmek için yoksa çokda dikkate alınası bir test değil artık
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