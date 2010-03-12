3DMark'ın yeni versiyonu sadece DirectX 11 destekli olacak

Tam Boyutta Gör

Futuremark tepe yöneticisi Jukka Mäkinen verdiği yeni bir röportajında 3DMark uygulamasının yeni versiyonu hakkında da bazı önemli ipuçları verdi. Ekran kartı performans değerlendirmelerinde sektörün en popüler ölçüm ve değerlendirme yazılımı olan 3DMark'ın yeni versiyonunu, ekip olarak aldıkları karar çerçevesinde sadece DirectX 11 uyumlu yapacaklarını söyleyen Mäkinen, grafiklerin ise fantastik seviyede olacağını iddia etti.

Detayları hakkında henüz herhangi bir açıklamanın yapılmadığı yeni 3DMark uygulamasının, hem AMD hem de Nvidia'nın DirectX 11 destekli masaüstü ve mobil GPU'larının yaygınlaşmasıyla birlikte önümüzdeki 12 ay içerisinde pazara sunulması bekleniyor.