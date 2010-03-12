3DMark'ın yeni versiyonu sadece DirectX 11 destekli olacak

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Futuremark tepe yöneticisi Jukka Mäkinen verdiği yeni bir röportajında 3DMark uygulamasının yeni versiyonu hakkında da bazı önemli ipuçları verdi. Ekran kartı performans değerlendirmelerinde sektörün en popüler ölçüm ve değerlendirme yazılımı olan 3DMark'ın yeni versiyonunu, ekip olarak aldıkları karar çerçevesinde sadece DirectX 11 uyumlu yapacaklarını söyleyen Mäkinen, grafiklerin ise fantastik seviyede olacağını iddia etti.
Detayları hakkında henüz herhangi bir açıklamanın yapılmadığı yeni 3DMark uygulamasının, hem AMD hem de Nvidia'nın DirectX 11 destekli masaüstü ve mobil GPU'larının yaygınlaşmasıyla birlikte önümüzdeki 12 ay içerisinde pazara sunulması bekleniyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Fantatistik ne demek bu arada :)
bench programlarını bari kötü emellerinize alet etmeyin...
Ne koyacaklar? Mario grafikleriyle oynatıp en kötü kartı bile akıcı oynatmasını mı sağlayacaklar.
Saçma sapan yorumlar yapyıorsunuz...
Tek sıkıntı bench yazılımlarının donanım üreticilerinin gölgesi altında çalışması.
Tarafsız bir benc yazılımı bekliyoruz.
Nvidiadan alıştı bunlar da. E bi sahne var ellerinde, eğlenip duruyorlar bakalım, nereye kadar!