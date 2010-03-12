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3DMark'ın yeni versiyonu sadece DirectX 11 destekli olacak

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,6b
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23
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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3DMark'ın yeni versiyonu sadece DirectX 11 destekli olacak
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Futuremark tepe yöneticisi Jukka Mäkinen verdiği yeni bir röportajında 3DMark uygulamasının yeni versiyonu hakkında da bazı önemli ipuçları verdi. Ekran kartı performans değerlendirmelerinde sektörün en popüler ölçüm ve değerlendirme yazılımı olan 3DMark'ın yeni versiyonunu, ekip olarak aldıkları karar çerçevesinde sadece DirectX 11 uyumlu yapacaklarını söyleyen Mäkinen, grafiklerin ise fantastik seviyede olacağını iddia etti.

Detayları hakkında henüz herhangi bir açıklamanın yapılmadığı yeni 3DMark uygulamasının, hem AMD hem de Nvidia'nın DirectX 11 destekli masaüstü ve mobil GPU'larının yaygınlaşmasıyla birlikte önümüzdeki 12 ay içerisinde pazara sunulması bekleniyor.


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Momo-Oz 9 yıl
Dave'nin Dx11 modelini yapıcaklarmış ,ben öyle duydum , çok fantastik olcakmış

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aliyazc 9 yıl
nekadar fantastik olursa olsun bence futuremark deyerleri oyunlar icin hic bisey ifade etmiyor sadece ekran kartınızın gücü cok muazam olsa bile onu hice sayarak kötü puanlar almanızı saglıyor piskolojik çöküntü yasatarak insanları sürekli alıma itiyor bence
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gurkan113 9 yıl
grafiklerin ise fantatistik seviyede olacağını iddia etti.

Fantatistik ne demek bu arada :)
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annihilator 9 yıl

gurkan113

grafiklerin ise fantatistik seviyede olacağını iddia etti.

Fantatistik ne demek bu arada :)






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F.@.T.İ.H 9 yıl

gurkan113

grafiklerin ise fantatistik seviyede olacağını iddia etti.

Fantatistik ne demek bu arada :)


bench programlarını bari kötü emellerinize alet etmeyin...

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homebird 9 yıl
Kartları kastırmak için olmadık grafikler koyarlar şimdi...
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No Way Out 9 yıl

homebird

Kartları kastırmak için olmadık grafikler koyarlar şimdi...

Ne koyacaklar? Mario grafikleriyle oynatıp en kötü kartı bile akıcı oynatmasını mı sağlayacaklar.

Saçma sapan yorumlar yapyıorsunuz...
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N-0NE 9 yıl
Adı kesinlikle 3D Mark X olucak
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dellino 9 yıl
Yeni oyunumuz yolda.
Tek sıkıntı bench yazılımlarının donanım üreticilerinin gölgesi altında çalışması.
Tarafsız bir benc yazılımı bekliyoruz.
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Father Torque 9 yıl
Önümüzdeki 12 ay içinde mi? Bence hiç zahmet edip çıkarmasınlar daha iyi.
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MÜŞAVİR 9 yıl

Father Torque

Önümüzdeki 12 ay içinde mi? Bence hiç zahmet edip çıkarmasınlar daha iyi.


Nvidiadan alıştı bunlar da. E bi sahne var ellerinde, eğlenip duruyorlar bakalım, nereye kadar!
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