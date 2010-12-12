4. Nesil iPod Touch video inceleme

Sizler için 4. Nesil iPod Touch'ı inceledik. Apple'ın yeni nesil iPod Touch'ını yazılımsal ve donanımsal özellikleriyle ele aldık. Bu video sonrasında iPod Touch 4 hakkında merak ettiğiniz herşey cev

Sizler için 4. Nesil iPod Touch'ı inceledik. Apple'ın yeni nesil iPod Touch'ını yazılımsal ve donanımsal özellikleriyle ele aldık. Bu video sonrasında iPod Touch 4 hakkında merak ettiğiniz herşey cevaplanmış olacak.