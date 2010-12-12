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4. Nesil iPod Touch video inceleme

8 yıl
320,2b
1
iPod / iPod Touch
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Sizler için 4. Nesil iPod Touch'ı inceledik. Apple'ın yeni nesil iPod Touch'ını yazılımsal ve donanımsal özellikleriyle ele aldık. Bu video sonrasında iPod Touch 4 hakkında merak ettiğiniz herşey cev

Sizler için 4. Nesil iPod Touch'ı inceledik. Apple'ın yeni nesil iPod Touch'ını yazılımsal ve donanımsal özellikleriyle ele aldık. Bu video sonrasında iPod Touch 4 hakkında merak ettiğiniz herşey cevaplanmış olacak.


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mamilan 6 yıl
Baseband'ı yükselmis iphone alın daha mantıklı aynı fiyata gelir ipod para israfından ötesi degil :S
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iscanthere 6 yıl
Şu iPod touch 5 i de inceleseniz?
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar kutunun içinden şarj çıkıyomu ben sipariş ettim ama ona dikkat etmemişim çıkmıyosada normal iphone şarjı oluyo dimi ? Cevap verirseniz sevinirim... :)
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mami_24 7 yıl
iddaa dan parayı kırıyım alıcam bu cihazı:))
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DH Misafiri 7 yıl
ipod touch'ın 5. nesili çıktı mı? sanırım çıkktı ama ben emin değilim
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Brk58 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ipod touch'ın 5. nesili çıktı mı? sanırım çıkktı ama ben emin değilim

Hayır çıkmadı, beyazını piyasaya sürdüler.
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Coz81 7 yıl
Ohhh Beee video dediğin türkçe olur.
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DH Misafiri 7 yıl
ürünün eksik yanlarına da o kadar odaklanmayın. 230 dolara aldığınız bi ürüne göre 1. sınıf kalitede...
kamerası 0.7 megapiksel"dir bu doğrudur. çözünürlük düşük olabilir ama netliği mükemmel.........
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Brk58 7 yıl
DH Misafiri
Ipod touch 4 tam şarz olmuş durumdayken...Şarz ne demek sevgili Kaan bey ?

sizin telefonunuz yokmu yoksada bu kelimeyyi duymadınızmı ??
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Ordinary Story 7 yıl Brk58
brk956

DH Misafiri

Ipod touch 4 tam şarz olmuş durumdayken...Şarz ne demek sevgili Kaan bey ?


sizin telefonunuz yokmu yoksada bu kelimeyyi duymadınızmı ??


Doğru yazılışı ve söylenişi Şarj olduğu için sormuş olmalı. Yani Şarz diye bir kelime olmadığı için.
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DH Misafiri 7 yıl
Ipod touch 4 tam " şarz " olmuş durumdayken...
Şarz ne demek sevgili Kaan bey ?
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DH Misafiri 7 yıl
Çok faydalı oldu teşekkürler...
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