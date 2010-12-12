4. Nesil iPod Touch video inceleme

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Sizler için 4. Nesil iPod Touch'ı inceledik. Apple'ın yeni nesil iPod Touch'ını yazılımsal ve donanımsal özellikleriyle ele aldık. Bu video sonrasında iPod Touch 4 hakkında merak ettiğiniz herşey cev
Sizler için 4. Nesil iPod Touch'ı inceledik. Apple'ın yeni nesil iPod Touch'ını yazılımsal ve donanımsal özellikleriyle ele aldık. Bu video sonrasında iPod Touch 4 hakkında merak ettiğiniz herşey cevaplanmış olacak.
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Hayır çıkmadı, beyazını piyasaya sürdüler.
kamerası 0.7 megapiksel"dir bu doğrudur. çözünürlük düşük olabilir ama netliği mükemmel.........
sizin telefonunuz yokmu yoksada bu kelimeyyi duymadınızmı ??
Doğru yazılışı ve söylenişi Şarj olduğu için sormuş olmalı. Yani Şarz diye bir kelime olmadığı için.
Şarz ne demek sevgili Kaan bey ?