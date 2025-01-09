40 GWh kapasiteli dünyanın en büyük bataryası hizmete girdi!

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Tam Boyutta Gör Çin'de dünyanın en büyük pompaj depolamalı hidroelektrik santrali hizmete girdi. Pekin ve Tianjin yakınlarındaki Hebei Eyaletinin Fengning İlçesinde bulunan tesis, Çin'in yenilenebilir enerji altyapısının önemli bir parçası olup, çevrede yer alan 10 GW'lık rüzgar ve güneş enerjisi santrallerini destekleyecek.

40 GWh depolama kapasitesine sahip

Çin Devlet Şebeke Kurumu tarafından hayata geçirilen proje, 2,6 milyar dolarlık yatırımla 11 yılda tamamlandı. 40 GWh enerji depolama kapasitesine sahip olan tesiste, her biri 300 MW kapasiteli 12 adet tersinir pompa türbin yer alıyor. Bu türbinler toplamda 3,6 GW güç üretebiliyor. Tesisin, yıllık 6,61 TWh elektrik üretme ve 8,71 TWh elektrik depolama kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor.

Fengning Pompaj Depolama Tesisi'nde 45,04 milyon metreküp kapasiteli bir üst rezervuar ve 71,56 milyon metreküp kapasiteli bir alt rezervuar yer alıyor. Üst rezervuar tam doluluğa ulaştığında santrali 10,8 saat boyunca tam kapasitede çalıştırmak için yeterli enerjiyi depolayabiliyor, bu da yaklaşık 40 GWh'lik bir kapasiteye denk geliyor.

Santralin öne çıkan özelliklerinden biri, türünün en büyüğü olan yeraltı güç merkezi. Dev yapı, 414 metre uzunluğa, 54,5 metre yüksekliğe ve 25 metre genişliğe sahip. Ek olarak, 50 kilometreden fazla uzunluğa sahip 190 yeraltı tünelinden oluşan destekleyici altyapı yer alıyor.

Tesis, pompalama işlemi için esnek yük ayarlamaları ve daha hızlı frekans tepkisi sağlayan son teknoloji değişken hızlı pompa türbini teknolojisini kullanıyor. Bu sayede, rüzgar ve güneş gibi anlık olarak değişen yenilenebilir enerji kaynaklarına hızlı bir şekilde tepki vererek şebekeyi dengeleyebiliyor.

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Günümüzde artan yenilenebilir enerji kaynakları, enerji depolamayı önemli bir hale getiriyor. Her ne kadar son yıllarda lityum iyon batarya temelli enerji depolama sistemleri yaygınlaşıyor olsa da, uygun coğrafi koşulların olduğu yerlerde (ülkemiz gibi) pompaj depolama tesisleri çok miktarda elektrik depolamak için ucuz, verimli ve temiz bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Çin de bu tesislere önemli yatırım yapıyor. 2024 sonunda 40 GW pompaj depolama kapasitesine sahip olan ülkede, inşa halinde olan 53 GW kapasiteli tesis bulunuyor.

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