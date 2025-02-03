Enerji depolamanın anahtarı pompajlı hidroelektrikte yatıyor: İşte yeni araştırma

İhtiyacın hepsini karşılayabilecek potansiyel mevcut
Prof. Andrew Blakers'ın başyazarlığını yaptığı bu araştırma PHES sistemlerinin elektrik endüstrisinin küresel enerji depolama ihtiyaçlarının yüzde 95'ini karşılayabileceğini ve bu sistemlerin, 2 trilyon elektrikli araç bataryasının depolama kapasitesine eşdeğer olduğunu vurguluyor. Uzun süreli enerji depolama sistemlerinin, bataryalarla birleştiğinde küresel enerji depolama talebine çözüm olabileceği belirtiliyor.
Yapılan araştırma, Avustralya Ulusal Üniversitesi tarafından geliştirilen Global PHES Atlasları’nı ele alıyor. Bu atlaslar, nehir dışında (kapalı devre) 0.8 milyon PHES alanı tespit etti ve bu alanların toplam depolama kapasitesi 86 milyon GWh'ye kadar çıkabiliyor, bu da küresel elektrik üretiminin yaklaşık üç yılını karşılıyor.
Araştırmacılar, "Uzun süreli enerji depolama, gelecekteki güneş enerjisi ağırlıklı enerji sistemlerini desteklemek için gereklidir" diyerek, PHES kaynaklarının gelecekteki enerji depolama ihtiyacını rahatlıkla karşılayacak seviyede olduğunun altını çiziyor. Bu arada Global PHES Atlasları'nda tespit edilen nehir dışı PHES alanları, büyük sellerle başa çıkmak için pahalı önlemler almaya ya da daha fazla nehir barajı yapmaya gerek duymuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P