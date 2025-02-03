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    Enerji depolamanın anahtarı pompajlı hidroelektrikte yatıyor: İşte yeni araştırma

    Yapılan yeni bir araştırma, nehir dışı sahalarda uzun süreli pompajlı hidroelektrik santrallerinin bataryalarla birlikte küresel enerji depolama ihtiyaçlarını karşılayabileceğini söylüyor.
    Enerji depolamanın anahtarı pompajlı hidroelektrikte yatıyor Tam Boyutta Gör
    Avustralya Ulusal Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, uzun süreli Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santralleri (PHES), nehir dışı alanlarda kullanıldığında ve bataryalarla birleştiğinde, küresel enerji depolama ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasiteye sahip olduğunu ortaya koydu.

    İhtiyacın hepsini karşılayabilecek potansiyel mevcut

    Prof. Andrew Blakers'ın başyazarlığını yaptığı bu araştırma PHES sistemlerinin elektrik endüstrisinin küresel enerji depolama ihtiyaçlarının yüzde 95'ini karşılayabileceğini ve bu sistemlerin, 2 trilyon elektrikli araç bataryasının depolama kapasitesine eşdeğer olduğunu vurguluyor. Uzun süreli enerji depolama sistemlerinin, bataryalarla birleştiğinde küresel enerji depolama talebine çözüm olabileceği belirtiliyor.

    Enerji depolamanın anahtarı pompajlı hidroelektrikte yatıyor Tam Boyutta Gör
    Blakers, son paylaşımlarından birinde, PHES sistemlerinin 100 yıldan fazla ömre sahip olduğunu, yeni baraj inşa etmeye gerek kalmadığını, az miktarda arazi ve su kaynağı kullandığını ve madencilik ihtiyacının neredeyse hiç veya çok az olduğunu belirtti: “PHES, bataryalardan (kısa süreli depolama için mükemmeldir) çok daha düşük sermaye maliyetine sahip. PHES ve bataryalar birlikte enerji depolama sorununu çözer.”

    Yapılan araştırma, Avustralya Ulusal Üniversitesi tarafından geliştirilen Global PHES Atlasları’nı ele alıyor. Bu atlaslar, nehir dışında (kapalı devre) 0.8 milyon PHES alanı tespit etti ve bu alanların toplam depolama kapasitesi 86 milyon GWh'ye kadar çıkabiliyor, bu da küresel elektrik üretiminin yaklaşık üç yılını karşılıyor.

    Araştırmacılar, "Uzun süreli enerji depolama, gelecekteki güneş enerjisi ağırlıklı enerji sistemlerini desteklemek için gereklidir" diyerek, PHES kaynaklarının gelecekteki enerji depolama ihtiyacını rahatlıkla karşılayacak seviyede olduğunun altını çiziyor. Bu arada Global PHES Atlasları'nda tespit edilen nehir dışı PHES alanları, büyük sellerle başa çıkmak için pahalı önlemler almaya ya da daha fazla nehir barajı yapmaya gerek duymuyor.

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