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    2024'te Almanya'da negatif elektrik fiyatı görülen süre arttı, elektrik fiyatları düştü

    Almanya'da yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasıyla negatif elektrik fiyatlarının görüldüğü süre artıyor. Geçtiğimiz sene 457 saat negatif elektrik fiyatı görüldü, elektrik fiyatları ise %17.5 düştü.
    2024'te Almanya'da negatif elektrik fiyatı görülen süre arttı Tam Boyutta Gör
    Almanya'da yenilenebilir enerjinin yaygınlaşması sonucunda negatif elektrik fiyatlarının görüldüğü süre artıyor. Federal Ağ Ajansı verilerine göre, 2024'te negatif elektrik fiyatının görüldüğü süre 457 saate çıkarak rekor kırdı. 2023 yılında bu süre 301 saatti.

    Yenilenebilir enerji üretiminin artması aynı zamanda elektrik fiyatlarını da düşürüyor. Almanya'da gün öncesi piyasasındaki ortalama toptan elektrik fiyatı geçtiğimiz sene %17.5 düşerek 0,07851 euro/kW oldu. 

    Yenilenebilir enerjinin payı %59'a çıktı

    Ajans ayrıca, yenilenebilir enerji kaynaklarının 2024'te net elektrik üretiminin %59'unu oluşturduğunu ve 2023'e göre üç puanlık bir artışın gerçekleştiğini açıkladı. Ajansın açıkladığı bu rakam, şebekeye verilen elektrikten abonelerin kendi tüketiminin çıkarılmasıyla hesaplandığı için Fraunhofer ISE'nin %62,7 tahmininden farklılık gösteriyor.

    Kurum, Almanya'daki net elektrik üretiminin 2024'te %4,2 düşerek 431,7 TWh'ye gerilediğini söyledi. Yenilenebilir enerji kaynakları 254,9 TWh üretirken, kara rüzgar santralleri 111,9 TWh ve güneş 63,3 TWh ile üretime katkıda bulundu. 2023'te güneş enerjisi üretimi 55,7 TWh seviyesindeydi. Oransal olarak güneş enerjisi elektrik üretiminde %14.7,  kara rüzgar santralleri %26 paya sahip oldu.

    Fosil yakıtlarla enerji üretimi ise yaklaşık %11 düşerek 176,8 TWh'ye geriledi. Taş kömürü ile üretim %31,2 düşerken, linyit %8,8 düştü ancak doğalgaz ile üretim %8,6 arttı.

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    toyota corolla 1.6 touch yorumları rakı nasıl açılır özdebir yayınları zor mu yurtdışından ne getirip satabilirim dizel motor sesi neden artar

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