Tam Boyutta Gör Çinli rüzgâr türbini üreticisi Sany, kanat tasarımındaki ilerlemelerin bu canavar bileşen için daha sağlam bir yapı sağladığını iddia ederek dünyanın en uzun kara tabanlı rüzgar türbini kanadının üretimine başladı. Sany Renewable Energy tarafından yapılan açıklamaya göre, 131 metrelik ilk SY1310A rüzgar türbini kanadı bu ayın başlarında Çin'deki bir tesiste üretim hattından çıktı.

Kamuya açık bilgilere göre, kara rüzgâr türbini kanatlarının uzunluğu en son Haziran 2023'te rekor kırmıştı. O tarihte Mingyang, 105 metre uzunluğundaki rüzgar enerjisi kanadının Xinyang üssündeki üretim hattından çıktığını ve dünyanın en uzun kara rüzgar enerjisi kanadı olduğunu iddia etmişti.

131 metrelik türbin kanadı

Tam Boyutta Gör Rüzgâr türbini kanatlarının uzunluğu, rüzgâr türbini ünitesinin kapasitesiyle yakından ilişkili. Kanatlar ne kadar uzunsa, ünite kapasitesi de o kadar yüksek oluyor. Uzunluğun aniden 105 metreden 131 metreye sıçramış olması rüzgar türbini ünitesinin birim kapasitesinin de yeni bir seviyeye ulaşılacağı anlamına geliyor. Bununla birlikte rüzgar enerjisi ekipmanı üreticileri arasında yükselen bir yıldız olan Sany Heavy Energy'nin son yıllarda türbin kanatlarının bağımsız araştırma ve geliştirilmesine büyük önem verdiği ve birden fazla üretim üssü inşa ettiği belirtiliyor.

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Öte yandan kanat uzunluğu arttıkça sertlik, dayanıklılık vb. gereksinimler de artıyor. Firma bu alanda bir sorun yaşamamak için kanadın üretiminde yoğun ve akıllı teknolojiler kullanmış durumda. SY1310A kanadı, Sany Heavy Energy'nin 2023 yılında tanıttığı ve o dönemde türünün en büyüklerinden olan 15MW'lık türbinde kullanılacak. Firmanın 15WM'lık türbin inşasına ne zaman başlayacağı bilinmiyor ancak Çin'in ölçeği düşünüldüğünde bunun çok fazla zaman almayacağını söyleyebiliriz.

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Dünyanın en uzun rüzgar türbini kanadı üretildi: Tam 131 metre!