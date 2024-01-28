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    Anlık Bildirim

    Dünyanın en uzun rüzgar türbini kanadı üretildi: Tam 131 metre!

    131 metrelik dev rüzgar türbini kanadı Çin'deki fabrika bantlarından çıktı. Çinli üretici Sany, yeni türbin kara tabanlı kanadının dünyanın en uzun rüzgar türbini kanadı olduğunu belirtiyor.
    Dünyanın en uzun rüzgar türbini kanadı üretildi: Tam 131 metre! Tam Boyutta Gör
    Çinli rüzgâr türbini üreticisi Sany, kanat tasarımındaki ilerlemelerin bu canavar bileşen için daha sağlam bir yapı sağladığını iddia ederek dünyanın en uzun kara tabanlı rüzgar türbini kanadının üretimine başladı. Sany Renewable Energy tarafından yapılan açıklamaya göre, 131 metrelik ilk SY1310A rüzgar türbini kanadı bu ayın başlarında Çin'deki bir tesiste üretim hattından çıktı.

    Kamuya açık bilgilere göre, kara rüzgâr türbini kanatlarının uzunluğu en son Haziran 2023'te rekor kırmıştı. O tarihte Mingyang, 105 metre uzunluğundaki rüzgar enerjisi kanadının Xinyang üssündeki üretim hattından çıktığını ve dünyanın en uzun kara rüzgar enerjisi kanadı olduğunu iddia etmişti.

    131 metrelik türbin kanadı

    Dünyanın en uzun rüzgar türbini kanadı üretildi: Tam 131 metre! Tam Boyutta Gör
    Rüzgâr türbini kanatlarının uzunluğu, rüzgâr türbini ünitesinin kapasitesiyle yakından ilişkili. Kanatlar ne kadar uzunsa, ünite kapasitesi de o kadar yüksek oluyor. Uzunluğun aniden 105 metreden 131 metreye sıçramış olması rüzgar türbini ünitesinin birim kapasitesinin de yeni bir seviyeye ulaşılacağı anlamına geliyor. Bununla birlikte rüzgar enerjisi ekipmanı üreticileri arasında yükselen bir yıldız olan Sany Heavy Energy'nin son yıllarda türbin kanatlarının bağımsız araştırma ve geliştirilmesine büyük önem verdiği ve birden fazla üretim üssü inşa ettiği belirtiliyor.

    Öte yandan kanat uzunluğu arttıkça sertlik, dayanıklılık vb. gereksinimler de artıyor. Firma bu alanda bir sorun yaşamamak için kanadın üretiminde yoğun ve akıllı teknolojiler kullanmış durumda. SY1310A kanadı, Sany Heavy Energy'nin 2023 yılında tanıttığı ve o dönemde türünün en büyüklerinden olan 15MW'lık türbinde kullanılacak. Firmanın 15WM'lık türbin inşasına ne zaman başlayacağı bilinmiyor ancak Çin'in ölçeği düşünüldüğünde bunun çok fazla zaman almayacağını söyleyebiliriz.

    Kaynakça https://www.sanyglobal.com/press_releases/1982/ https://inf.news/en/economy/46a3361d63d0562d6b63cda86e077e14.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 5 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 4 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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