Dünyanın en uzun rüzgar türbini kanadı üretildi: Tam 131 metre!

Kamuya açık bilgilere göre, kara rüzgâr türbini kanatlarının uzunluğu en son Haziran 2023'te rekor kırmıştı. O tarihte Mingyang, 105 metre uzunluğundaki rüzgar enerjisi kanadının Xinyang üssündeki üretim hattından çıktığını ve dünyanın en uzun kara rüzgar enerjisi kanadı olduğunu iddia etmişti.
131 metrelik türbin kanadı
Öte yandan kanat uzunluğu arttıkça sertlik, dayanıklılık vb. gereksinimler de artıyor. Firma bu alanda bir sorun yaşamamak için kanadın üretiminde yoğun ve akıllı teknolojiler kullanmış durumda. SY1310A kanadı, Sany Heavy Energy'nin 2023 yılında tanıttığı ve o dönemde türünün en büyüklerinden olan 15MW'lık türbinde kullanılacak. Firmanın 15WM'lık türbin inşasına ne zaman başlayacağı bilinmiyor ancak Çin'in ölçeği düşünüldüğünde bunun çok fazla zaman almayacağını söyleyebiliriz.
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.