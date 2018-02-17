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4495 uydu ile uzaydan internet | 2si1 Teknoloji ve Oyun

1 yıl
7,8b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'ilk ilk konusu ELon Musk'ın çılgın internet projesi. Denemelerine ay sonu başlanacak proje ile uzaydan dünya genelinde kablosuz internet servisi verilmesi hedefleniyor.
00:39 Elon Musk'ın "uzaydan internet" planları bu hafta başlıyor
04:13 Donald Trump, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu özelleştirmeyi planlıyor
06:38 Kingdom Come: Deliverance'ın ilk gün güncellemesi 23 GB
13:00 Almanya ''ücretsiz toplu taşıma'' seçeneğini değerlendiriyor
15:26 BMW, 10 yıllık lityum ve kobalt tedariğini güvence altına almak istiyor
18:26 God of War reklamı NBA maçında gösterildi
20:46 Devil May Cry HD Collection için tanıtım videosu yayınlandı
23:30 Windows 10'a hız arttıracak "Ultimate Performance" modu geliyor
24:39 Google Chrome'da reklam engelleme özelliği aktif duruma geçti
29:51 THQ Nordic, Koch Media'yı 121 Milyon Euro'ya satın aldı
32:21 Warhammer: Vermintide 2, 8 Mart'ta PC ve konsollara geliyor
33:30 Boston Dynamics'in robot köpekleri şimdi de kapıları açıyor
35:14 ABD donanmasının yeni otonom gemisi Sea Hunter
38:43 Twitter ilk kez kâr etmeyi başardı
43:16 Tesla resmi olarak Türkiye'ye geliyor!
45:47 Shadow of the Colossus PS2'deki çıkış dönemine göre %70 fazla sattı
47:36 The Evil Within 2'ye FPS modu geliyor
 

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d3vstator 1 yıl en beğenilen KuvvetMira27
KuvvetMira27
Arap Baharı; 18 Aralık 2010 yılında başlayan ve günümüzde de süren, Arap Dünyasında yaşanan halk hareketlerine verilen ortak addır.

Elhamdülillah Arap Bahari'nin halk hareketi olduğunu de öğrendik bugün.
KuvvetMira27Arap Baharı; 18 Aralık 2010 yılında başlayan ve günümüzde de süren, Arap Dünyasında yaşanan halk hareketlerine verilen ortak addır...
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malifural 1 yıl
mesut Enisle uğraşamayınca sesini kısmış :))
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BizimDeniz 1 yıl
DrDisRespect'in kullandığı program Boom Replay diye bir program @mesutcevik
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gun 1 yıl Mogolo
Ne tür kullanışlılık farkları var acaba ?
Yada siz ne eksik ne arzularsınız ?
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Mogolo 1 yıl gun
gun
Ne tür kullanışlılık farkları var acaba ?
Yada siz ne eksik ne arzularsınız ?

alışkanlık gereği youtube de izlemek daha keyifli
ayrıca sitede 505 hatası veriyor ornek geniş ekran yap diyince hata veriyor standart oynaticiya gec diyince hata veriyor bunun gibi bir sürü hata var

video yuklenme hizi youtubede daha iyi
youtube geniş ekrana anlık geciyor
telefondan youtube izlemek daha kolay
sitenin sayfa düzeni karışık tema tasarımı iyi değil
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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gun 1 yıl Tensi
Hız butonu koyabiliriz tabii ki isterseniz
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Tensi 1 yıl gun
Gercekten cok iyi olur. Ozellikle bir saati asan videolarda insanin vakit ayirmasi zor oluyor. Buyuk kolaylik saglar bize.
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Exnuc 1 yıl
Eğer bu Elon Musk, ABD'nin pazarladığı şirin çocuklardan biri değilse bedava internet muhabbetine adamı yok ederler. Bir zamanlar Tesla'da bedava elektrik verecekti falan..
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Parallel Killer 1 yıl
Başlık ile içerik tutarsız olmuş xD
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Am@deus 1 yıl
Bence bu ikili tuttu
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Night_Blade 1 yıl
Programı geçen hafta baya uzatmıştınız. Türk dizisi tadında olmaya başlamıştı (baymaya başlamıştı). Böyle güzel abi, 40 dakika 1 saat yeterlidir.
Araba konusunda Mesut Çevik in dediği gibi çocuk olunca araba şart. Enis in söyledikleri de çok doğru. Türkiye yeni bir araba almak artık zor ve gereksiz hala geldi. Şehir dışına çıkarken araba kiralamak daha mantıklı (hazır kasko ve sigortası var). Yinede Enis e önerim daha az masraf çıkartan bir araba alması olacak ve tofaştan da uzak durmak lazım.
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malifural 1 yıl
mesut Enisle uğraşamayınca sesini kısmış :))
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Mefrak 1 yıl
Kingdom Come Türkçe dil desteği ile gelmeyecek miydi?
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bertini 1 yıl Mefrak
Mefrak

Kingdom Come Türkçe dil desteği ile gelmeyecek miydi?

oyunceviri.com ekibi çalışıyormuş daha
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Zeen 1 yıl
efsaneydı 2 3 kere bastım kahkahayı
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kolerak9 1 yıl
Son 3-4 programdır harika gidiyor ya izlemeyi bırakmıştım tekrar başladım
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