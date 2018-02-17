4495 uydu ile uzaydan internet | 2si1 Teknoloji ve Oyun

Genel Yayın Yönetmeni
2si1'ilk ilk konusu ELon Musk'ın çılgın internet projesi. Denemelerine ay sonu başlanacak proje ile uzaydan dünya genelinde kablosuz internet servisi verilmesi hedefleniyor.
00:39 Elon Musk'ın "uzaydan internet" planları bu hafta başlıyor
04:13 Donald Trump, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu özelleştirmeyi planlıyor
06:38 Kingdom Come: Deliverance'ın ilk gün güncellemesi 23 GB
13:00 Almanya ''ücretsiz toplu taşıma'' seçeneğini değerlendiriyor
15:26 BMW, 10 yıllık lityum ve kobalt tedariğini güvence altına almak istiyor
18:26 God of War reklamı NBA maçında gösterildi
20:46 Devil May Cry HD Collection için tanıtım videosu yayınlandı
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24:39 Google Chrome'da reklam engelleme özelliği aktif duruma geçti
29:51 THQ Nordic, Koch Media'yı 121 Milyon Euro'ya satın aldı
32:21 Warhammer: Vermintide 2, 8 Mart'ta PC ve konsollara geliyor
33:30 Boston Dynamics'in robot köpekleri şimdi de kapıları açıyor
35:14 ABD donanmasının yeni otonom gemisi Sea Hunter
38:43 Twitter ilk kez kâr etmeyi başardı
43:16 Tesla resmi olarak Türkiye'ye geliyor!
45:47 Shadow of the Colossus PS2'deki çıkış dönemine göre %70 fazla sattı
47:36 The Evil Within 2'ye FPS modu geliyor
04:13 Donald Trump, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu özelleştirmeyi planlıyor
06:38 Kingdom Come: Deliverance'ın ilk gün güncellemesi 23 GB
13:00 Almanya ''ücretsiz toplu taşıma'' seçeneğini değerlendiriyor
15:26 BMW, 10 yıllık lityum ve kobalt tedariğini güvence altına almak istiyor
18:26 God of War reklamı NBA maçında gösterildi
20:46 Devil May Cry HD Collection için tanıtım videosu yayınlandı
23:30 Windows 10'a hız arttıracak "Ultimate Performance" modu geliyor
24:39 Google Chrome'da reklam engelleme özelliği aktif duruma geçti
29:51 THQ Nordic, Koch Media'yı 121 Milyon Euro'ya satın aldı
32:21 Warhammer: Vermintide 2, 8 Mart'ta PC ve konsollara geliyor
33:30 Boston Dynamics'in robot köpekleri şimdi de kapıları açıyor
35:14 ABD donanmasının yeni otonom gemisi Sea Hunter
38:43 Twitter ilk kez kâr etmeyi başardı
43:16 Tesla resmi olarak Türkiye'ye geliyor!
45:47 Shadow of the Colossus PS2'deki çıkış dönemine göre %70 fazla sattı
47:36 The Evil Within 2'ye FPS modu geliyor
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Elhamdülillah Arap Bahari'nin halk hareketi olduğunu de öğrendik bugün.