4.5G ile kotalarda artış olacak mı, işte detayları!

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'na, siz değerli okuyucularımızın en çok merak ettiği soruları yönelttik. 4.5G ile hayatımıza girecek hızlardan, kota artışına kadar merak edilenler videomuzda.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'na en çok merak ettiğiniz soruları sorduk. 4.5G'de hangi hızları göreceğiz, hızlar kadar kotalarda da artış olacak mı ve dahası özel videomuzda.