4.5G ile kotalarda artış olacak mı, işte detayları!

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'na, siz değerli okuyucularımızın en çok merak ettiği soruları yönelttik. 4.5G ile hayatımıza girecek hızlardan, kota artışına kadar merak edilenler videomuzda.
Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'na en çok merak ettiğiniz soruları sorduk. 4.5G'de hangi hızları göreceğiz, hızlar kadar kotalarda da artış olacak mı ve dahası özel videomuzda.
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Diyelim ki benim 1 GB internet paketim var? Nasıl bu videoyu izleyecem???? Şunu bir sorsaydiniz. Kotası 250 MB 500 MB olanlar nasıl izleyecek diye??
Erdi mesut yada hakkı (sdnde) gibi kişiler hep TURKCELL Vodafone, AVEA gibi operatörlerde Yetkililerin yanına gittiler. Her seferindede aynı cevaplarla geldiler. Kotalar artacak mi???
Verdikleri cevaplar:
1)Evet artacak çalışmalarımiz devam ediyor.
2)sürprizlerimiz var. Önümüzdeki hafta Veya ayda olacak.
3) konuyu değiştirmeler..
4)eeee aaaaa ııı demeler.
5) internetimiz hızlı bilemem 1 terabit hız. Vs
HEP AYNI YALANLAR HEP AYNI OYUNLAR. ALLAH AŞKINA BİR DAHA BU YETKİLİLER İLE RÖPORTAJ YAPMAYIN. HA AMACINIZ VİDEO İZLENMELERİYSENİZ. BİR BELGESEL YAYINLAYİN. ONU İZLEYELİM EN AZINDAN BELKİ YARARLI VE DOĞRU ŞEYLER VARDIR...
Güzel bir sürpriz yapacaklar bize demekki, cüzdanı bırakıyorum ben kaan bey masanın üstüne