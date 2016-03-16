Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

4.5G ile kotalarda artış olacak mı, işte detayları!

3 yıl
26,8b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'na, siz değerli okuyucularımızın en çok merak ettiği soruları yönelttik. 4.5G ile hayatımıza girecek hızlardan, kota artışına kadar merak edilenler videomuzda.
Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'na en çok merak ettiğiniz soruları sorduk. 4.5G'de hangi hızları göreceğiz, hızlar kadar kotalarda da artış olacak mı ve dahası özel videomuzda.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
wolf silver 3 yıl en beğenilen
MOBİLDEN YAZIYORUM. Bu video yu da izlemedim. İzleyemedim. İzlemememin sebebide bunlardır. Turkcell gibi Türkiyenin en çok kâr eden şirketi Aylık kullanıcılarına başlarda 100,250,500 MB veriyordu. Şimdi yine durumu 1-2 GB vermeye başladı.


Diyelim ki benim 1 GB internet paketim var? Nasıl bu videoyu izleyecem???? Şunu bir sorsaydiniz. Kotası 250 MB 500 MB olanlar nasıl izleyecek diye??

Erdi mesut yada hakkı (sdnde) gibi kişiler hep TURKCELL Vodafone, AVEA gibi operatörlerde Yetkililerin yanına gittiler. Her seferindede aynı cevaplarla geldiler. Kotalar artacak mi???


Verdikleri cevaplar:
1)Evet artacak çalışmalarımiz devam ediyor.
2)sürprizlerimiz var. Önümüzdeki hafta Veya ayda olacak.
3) konuyu değiştirmeler..
4)eeee aaaaa ııı demeler.
5) internetimiz hızlı bilemem 1 terabit hız. Vs

HEP AYNI YALANLAR HEP AYNI OYUNLAR. ALLAH AŞKINA BİR DAHA BU YETKİLİLER İLE RÖPORTAJ YAPMAYIN. HA AMACINIZ VİDEO İZLENMELERİYSENİZ. BİR BELGESEL YAYINLAYİN. ONU İZLEYELİM EN AZINDAN BELKİ YARARLI VE DOĞRU ŞEYLER VARDIR...
MOBİLDEN YAZIYORUM. Bu video yu da izlemedim. İzleyemedim. İzlemememin sebebide bunlardır. Turkcell gibi Türkiyenin en çok kâr eden şirketi Aylık kullanıcılar...
Devamını Gör
Yanıtla +112
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
donanımcı123 3 yıl
Kaan bey kayseriliye benziyor, kota mota denilince hooop sürpriz mürpriz muhabbet başka yere döndü.

Güzel bir sürpriz yapacaklar bize demekki, cüzdanı bırakıyorum ben kaan bey masanın üstüne
Kaan bey kayseriliye benziyor, kota mota denilince hooop sürpriz mürpriz muhabbet başka yere döndü.Güzel bir sürpriz yapacaklar bize demekki, cüzda...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +50
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zaym1n 3 yıl
Erdi bey önemli ve güzel bilgiler hangileriydi? Ben kaçırdım sanırım. Çünkü 2017 de 1 gigabit hızını aşmayı planlıyoruz dışında bir bilgi duymadım ben. Önceki videoda da bunda da sadece iyi olacak güzel olacak denilip durdu, madem 1 nisana kadar net bir şey göremeyeceğiz, o zaman gerek olmadığını düşünüyorum bu tür birebir röportajların. Çünkü zaten reklamdan ve politik cevaplardan başka bir şey içermiyor.
Erdi bey önemli ve güzel bilgiler hangileriydi? Ben kaçırdım sanırım. Çünkü 2017 de 1 gigabit hızını aşmayı planlıyoruz dışında bir bilgi duymadım ben. Önceki v...
Devamını Gör
Yanıtla +44
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
3 Avatar Avatar Avatar
veleciraptor 3 yıl
Videoyu izlemedim, arkadaşların yorumundan anladığım kadarıyla da izlemeye gerek bile yok. Turkcell kaçak güreşmeyi çok seviyor. Bıraksın 1 gbit hızı bana 10 mbit hızda adam gibi kota versin. Boşuna Bimcell kullanmıyorum. 26 liraya taahhüt vermeden 4 GB internet bulabildiğim en iyi fiyat. P kadar uzun konuşacağına 25 liraya kaç GB kota verecekler onu soylesin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Ne kadar cahil insanlarımız var daha hızlı internet demek daha hızlı yükleme demek anlamına gelir daha çok internet tüketmek değil. Duyanda şuan 3g de indirdiğim 100 mb lık dosya 4.5g de 250 mb olacak sanır..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Warfeet 3 yıl
Kısa geçeyim: katıksız soyguncu bunlar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YOURMOVE 3 yıl
Alayı yalan dolan.

Bu yılın EN BÜYÜK YALANI İSE FİBERLİYOZ..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Manchester United 3 yıl
Bu şirketlerin önceliği hizmet değil, milleti çarpmak. Gerek digiturk gerekse türk telekom olsun.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fatih 3 yıl
Etrafımdaki herkes ya Avea ya Vodafone kullanıyor. Nerede yaşıyor bu Türkcell kullanan zengin kesim ya?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Rich 3 yıl
4.5G yani fiberleme olayına ev interneti olarak bakmak istiyorum hızı 300kb e düşürünce önümüze engel koyduğunu sananlar eğer 7/24 bir ay boyunca 300 kb ile download yaparsak ayda kabaca 720 gb veri indirebiliriz aramızda istisnalar hariç bu kadar harcama yapabilen varmı ? Yok 25 mbps 250 gb AKK'yi koyun 40 liraya bunun hakkı budur ya bunun yanına birde güzel bir televizyon hizmeti ekleyin belgeseli vs. derken ev internetine maksimum 50 lira ödeyelim
nede olsa verdikleri 300 kbps hız ile aylık tek kullanıcıdan 720 gb veri almayı kabullenmişler demek ki ne sorun alt yapıda ne başka bir şey de "Yolunacak Kaz" arıyorlar o kadar
Şimdi gelelim mobil internete önüme veri kullanım tablosunu açtım ve düşündüm orta halli bir sosyal medya kullanıcısına 8-12 gb fazlası ile yeter eğer kullanıcı fazlası ile mobil ise her işini telefondan hallediyorsa ona da 20 gb fazlası ile yeter 8-12 gb interneti 25 liraya 20 gb interneti de 30 liraya koy birde yanına 500dk ve 250 sms koy bak nasıl tercih ediyorlar seni
kısacası gerektiğinden fazla datayı kaldıracak alt yapıları var ama bizi kekliyorlar şu ülkede akk kalktığı gün kurban kesicem
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TroLa 3 yıl
Şuan internet dowload hızı 7 upload hızı 1 mbit bizi bu hale düşürenler utansın hiç 100mbit olacağına inanıyorum internetın olsa bile iki katına çıkarırlar aylık fiyatı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tamirci14 3 yıl
Dakikada 1 film indirsek, günde 1 film izlesek, 4 gün sonra 4.5 G deki G harfinin ne manaya geldiğini öğrenmiş oluruz.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
l 3 yıl
Anlamadığım tek bişey var 1-2 gb nedir ya , o kadar teknolojiyi getirip damla damla bize veriyorlar , resmen insanları sömürmek , kotalar en az 10gb olmalı hızlı internet hızlı biten kota demek değil tamam ama şöyle düşünün spor bir otomobiliniz var ve günde sadece 2km yol gidebiliyorsunuz ,e durum böyleyken hızın ne anlamı kalıyor ...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lterlemez 3 yıl
Erdi Bey,
Allah aşkına bana önce bu cevabın açıklamasını yapsın Çok Sayın Genel Müdür:
Açıklama: Bu servis için hiç bir şekilde talebim olmadı Turkcell resmen benim adıma karar verdi ve tahsilat yaptı.
Merhaba Levent Bey, Turkcell Mobil Ödeme olarak sürekli kendimizi yenilemekte ve geliştirmekteyiz. Sadece Turkcell kullanıcılarına özel restoran ödemelerinden hava limanı hızlı geçişlerine, ulaşımdan otopark ödemelerinize birçok alanda hızlı ve güvenli ödeme yapabileceğiniz teknolojik servisler ve altyapılar geliştirmekte, her geçen gün bu hizmetlere yenilerini eklemekteyiz. Mobil Ödeme kolaylığını daha fazla yaygınlaştırmak için yatırımlarımızı yapmakta bunun için de cüzi bir miktar olarak yıllık üyelik aidatı almaktayız. Bu aidatı sizlere daha iyi ve yaygın hizmet sunabilmek için yaptığımız çalışmaların maliyeti olarak değerlendirmenizi rica ederiz. Kredi kartı, banka kartı gibi ürünlerde üyelik ücreti hem Türkiye’de hem Dünya’da kullanılan standart bir uygulamadır. Bu kapsamda Turkcell Mobil Ödemenin 2,99 TL olan yıllık üyelik bedeli benzer ürünlere oranla çok makul bir bedel olarak düzenlenmiştir. Bu uygulama yasalarımız ve siz kullanıcılarımızla imzalamış olduğumuz sözleşmeler gereğince yasal niteliktedir. Bu kapsamda ücret iadesi ile ilgili talebinize olumlu yanıt veremediğimizi belirtirim. Detaylı bilgilere web sitemizde yer alan turkcell.com.tr/... linkinden ulaşabilirsiniz. İyi günler dilerim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kaplan261 3 yıl
videoyu izlemedim izleyemedim kotam yetmedi.

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,3b izlenme · 1 hf.
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9b izlenme · 2 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,5b izlenme · 1 hf.
09:30
Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi
2b izlenme · 1 gün
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,1b izlenme · 3 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
15,6b izlenme · 2 gün
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
7,5b izlenme · 2 gün
02:48
Turkcell: "5G'ye bugünden hazırız"
10,9b izlenme · 5 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,9b izlenme · 4 gün
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
588 izlenme · 3 sa. yeni video
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
301 izlenme · 3 sa. yeni video
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,6b izlenme · 3 hf.
21:48
Hızlı ve ucuz internet gelecek mi, yapay zeka platformu yerli mi | Turkcell'e sorduk
6,5b izlenme · 1 ay
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,3b izlenme · 2 hf.
36:30
TurkNet ile AKN'siz interneti konuştuk
15,3b izlenme · 5 ay
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,3b izlenme · 2 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim