4.5GHz'e çıkabilen işlemcisiyle masaüstü bilgisayarlara meydan okuyor; Origin EON17-S

Ülkemizde Monster'ın temsil ettiği yüksek konfigürasyonlu özel oyuncu bilgisayarları anlayışının uluslararası arenadaki temsilcilerinden birisi olan Origin, günümüzün en yüksek performanslı masaüstü bilgisayarlarıyla boy ölçüşebilecek donanım özelliklerine sahip olan EON17-S isimli yeni dizüstü bilgisayarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Intel'in Huron River kod adlı mobil Sandy Bridge platformunu kullanan dizüstü bilgisayar, kullanıcılara her ikisi de hız aşırtmalı olarak gelen iki işlemci seçeneği sunuyor. Intel tarafından dünyanın en hızlı mobil işlemcisi olarak lanse edilen dört çekirdekli Core i7-2920X işlemcisinin hız aşırtmalı ilk versiyonu Turbo Boost 2.0 teknolojisiyle 3.9GHz'e kadar çıkabilirken, ikinci seçenekte ise Core i7-2920X'in Turbo Boost ile 4.5GHz'e kadar çıktığını görüyoruz ki bu hız ile EON17-S, sınıfının en iyileri arasına girmeyi başarıyor.
17.3-inç boyutunda ve Full HD çözünürlüğünde ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar, tercihe bağlı olarak GeForce GTX 460M veya GeForce GTX 485M ile alınabiliyor. Bellek, sabit disk, SSD gibi bileşenler için farklı kapasite seçeneklerinin sunulduğu sistemde Blu-ray sürücü, 802.11n WiFi, Bluetooth ve 4 kanal ses gibi özelliklere de yer veriliyor.
Origin EON17-S, 5 Mayıs'ta 1759 dolar seviyesinden başlayan yurt dışı satış fiyatıyla yüksek performans ve oyun tutkunlarıın beğenisine sunulacak.
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Subtotal : $2,346.00
Estimated Ship Date : 5/10/2011
Intel Core i7 950 3.06GHz LGA 1366 Quad-Core Processor (8MB L3 Cache)
Single 1.5GB GDDR5 NVIDIA GeForce GTX 460M (1.5GB of Total GFX)
6GB Triple-Channel DDR3 SDRAM at 1333MHz - 3 X 2GB
250GB 7200rpm SATA 300 Hard Drive
8X DVD+/-R/RW/4X +DL Super-Multi Drive & Software
Integrated High-Definition Audio with 4 Channel support
Wi-Fi Link 802.11A/B/G/N Wireless LAN Module - Up to 300 Mbps
Two SuperSpeed USB 3.0 Ports
Genuine MS Windows 7 Home Premium 64-Bit Edition
Tercihen
Intel Core i7 990X 3.46GHz LGA 1366 Hex-Core Processor (12MB L3 Cache) = + 836$
Intel Xeon X5690 3.46GHz LGA 1366 Hex-Core Processor (12MB L3 Cache) = + 1.501$
Single 2GB GDDR5 NVIDIA GeForce GTX 485M (2GB of Total GFX) = + 495$
Dual 1GB GDDR5 ATI Radeon HD 6970 (2GB of Total GFX) = + 560$
Dual 2GB GDDR5 NVIDIA GeForce GTX 485M (4GB of Total GFX) = + 1.280$
EON17-S en düşük konfigürasyon =
Subtotal : $1,759.00
Estimated Ship Date : 5/10/2011
Intel Core i5-2520 Dual-Core Processor (2.50GHz), 3MB Cache
Single 1.5GB GDDR5 NVIDIA GeForce GTX 460M (1.5GB of Total GFX)
2GB Dual-Channel DDR3 SDRAM at 1333MHz - 2 X 1GB
250GB 7200rpm SATA 300 Hard Drive
8X DVD+/-R/RW/4X +DL Super-Multi Drive & Software
Integrated High-Definition Audio with 4 Channel support
Wi-Fi Link 802.11A/B/G/N Wireless LAN Module with Bluetooth - Up to 300 Mbps
Genuine MS Windows 7 Home Premium 64-Bit Edition
Tercihen
Overclocked Intel Extreme Edition Core i7-2920XM Quad-Core Processor (4.0-4.5GHz with Turbo Boost), 8MB Cache = + 1.144 $
Single 2GB GDDR5 NVIDIA GeForce GTX 485M (2GB of Total GFX) = + 495$
Custom yapınca alınabilirlikten çok uzağa gidiyor. :(