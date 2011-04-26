4.5GHz'e çıkabilen işlemcisiyle masaüstü bilgisayarlara meydan okuyor; Origin EON17-S

Ülkemizde Monster'ın temsil ettiği yüksek konfigürasyonlu özel oyuncu bilgisayarları anlayışının uluslararası arenadaki temsilcilerinden birisi olan Origin, günümüzün en yüksek performanslı masaüstü bilgisayarlarıyla boy ölçüşebilecek donanım özelliklerine sahip olan EON17-S isimli yeni dizüstü bilgisayarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Intel'in Huron River kod adlı mobil Sandy Bridge platformunu kullanan dizüstü bilgisayar, kullanıcılara her ikisi de hız aşırtmalı olarak gelen iki işlemci seçeneği sunuyor. Intel tarafından dünyanın en hızlı mobil işlemcisi olarak lanse edilen dört çekirdekli Core i7-2920X işlemcisinin hız aşırtmalı ilk versiyonu Turbo Boost 2.0 teknolojisiyle 3.9GHz'e kadar çıkabilirken, ikinci seçenekte ise Core i7-2920X'in Turbo Boost ile 4.5GHz'e kadar çıktığını görüyoruz ki bu hız ile EON17-S, sınıfının en iyileri arasına girmeyi başarıyor.

17.3-inç boyutunda ve Full HD çözünürlüğünde ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar, tercihe bağlı olarak GeForce GTX 460M veya GeForce GTX 485M ile alınabiliyor. Bellek, sabit disk, SSD gibi bileşenler için farklı kapasite seçeneklerinin sunulduğu sistemde Blu-ray sürücü, 802.11n WiFi, Bluetooth ve 4 kanal ses gibi özelliklere de yer veriliyor.

Origin EON17-S, 5 Mayıs'ta 1759 dolar seviyesinden başlayan yurt dışı satış fiyatıyla yüksek performans ve oyun tutkunlarıın beğenisine sunulacak.