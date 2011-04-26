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4.5GHz'e çıkabilen işlemcisiyle masaüstü bilgisayarlara meydan okuyor; Origin EON17-S

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
28,6b
1
23
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ülkemizde Monster'ın temsil ettiği yüksek konfigürasyonlu özel oyuncu bilgisayarları anlayışının uluslararası arenadaki temsilcilerinden birisi olan Origin, günümüzün en yüksek performanslı masaüstü bilgisayarlarıyla boy ölçüşebilecek donanım özelliklerine sahip olan EON17-S isimli yeni dizüstü bilgisayarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Intel'in Huron River kod adlı mobil Sandy Bridge platformunu kullanan dizüstü bilgisayar, kullanıcılara her ikisi de hız aşırtmalı olarak gelen iki işlemci seçeneği sunuyor. Intel tarafından dünyanın en hızlı mobil işlemcisi olarak lanse edilen dört çekirdekli Core i7-2920X işlemcisinin hız aşırtmalı ilk versiyonu Turbo Boost 2.0 teknolojisiyle 3.9GHz'e kadar çıkabilirken, ikinci seçenekte ise Core i7-2920X'in Turbo Boost ile 4.5GHz'e kadar çıktığını görüyoruz ki bu hız ile EON17-S, sınıfının en iyileri arasına girmeyi başarıyor.

17.3-inç boyutunda ve Full HD çözünürlüğünde ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar, tercihe bağlı olarak GeForce GTX 460M veya GeForce GTX 485M ile alınabiliyor. Bellek, sabit disk, SSD gibi bileşenler için farklı kapasite seçeneklerinin sunulduğu sistemde Blu-ray sürücü, 802.11n WiFi, Bluetooth ve 4 kanal ses gibi özelliklere de yer veriliyor.

Origin EON17-S, 5 Mayıs'ta 1759 dolar seviyesinden başlayan yurt dışı satış fiyatıyla yüksek performans ve oyun tutkunlarıın beğenisine sunulacak.


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istanbul2007 8 yıl en beğenilen
burda o fiyata anca casper verirler
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fakcakaya 8 yıl
hemen size bir örnek vereyim...ACER ASPIRE TIMELINEX 3820TG 13.3" boyutuyla..ultra incecik yapısıyla,,1gb ati mobility radeon HD5650 orta sınıf ekran kartıyla i5 işlemcisiyle her oyunu oynuyorum,işimide yapıyorum...crysis 2 ,shogun 2, cod black ops... şimdi soruyorum size nesi kötü bu laptopun...son çözünürlükte oynarken birazda ayar kıscaksınız..masaüstlerinde kısmıyormusunuz ayar...
hemen size bir örnek vereyim...ACER ASPIRE TIMELINEX 3820TG 13.3" boyutuyla..ultra incecik yapısıyla,,1gb ati mobility radeon HD5650 orta sınıf ekran kartıyla ...
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Xagdas 8 yıl
EON17 en düşük konfigürasyon =
Subtotal : $2,346.00
Estimated Ship Date : 5/10/2011
Intel Core i7 950 3.06GHz LGA 1366 Quad-Core Processor (8MB L3 Cache)
Single 1.5GB GDDR5 NVIDIA GeForce GTX 460M (1.5GB of Total GFX)
6GB Triple-Channel DDR3 SDRAM at 1333MHz - 3 X 2GB
250GB 7200rpm SATA 300 Hard Drive
8X DVD+/-R/RW/4X +DL Super-Multi Drive & Software
Integrated High-Definition Audio with 4 Channel support
Wi-Fi Link 802.11A/B/G/N Wireless LAN Module - Up to 300 Mbps
Two SuperSpeed USB 3.0 Ports
Genuine MS Windows 7 Home Premium 64-Bit Edition
Tercihen
Intel Core i7 990X 3.46GHz LGA 1366 Hex-Core Processor (12MB L3 Cache) = + 836$
Intel Xeon X5690 3.46GHz LGA 1366 Hex-Core Processor (12MB L3 Cache) = + 1.501$
Single 2GB GDDR5 NVIDIA GeForce GTX 485M (2GB of Total GFX) = + 495$
Dual 1GB GDDR5 ATI Radeon HD 6970 (2GB of Total GFX) = + 560$
Dual 2GB GDDR5 NVIDIA GeForce GTX 485M (4GB of Total GFX) = + 1.280$
EON17-S en düşük konfigürasyon =
Subtotal : $1,759.00
Estimated Ship Date : 5/10/2011
Intel Core i5-2520 Dual-Core Processor (2.50GHz), 3MB Cache
Single 1.5GB GDDR5 NVIDIA GeForce GTX 460M (1.5GB of Total GFX)
2GB Dual-Channel DDR3 SDRAM at 1333MHz - 2 X 1GB
250GB 7200rpm SATA 300 Hard Drive
8X DVD+/-R/RW/4X +DL Super-Multi Drive & Software
Integrated High-Definition Audio with 4 Channel support
Wi-Fi Link 802.11A/B/G/N Wireless LAN Module with Bluetooth - Up to 300 Mbps
Genuine MS Windows 7 Home Premium 64-Bit Edition
Tercihen
Overclocked Intel Extreme Edition Core i7-2920XM Quad-Core Processor (4.0-4.5GHz with Turbo Boost), 8MB Cache = + 1.144 $
Single 2GB GDDR5 NVIDIA GeForce GTX 485M (2GB of Total GFX) = + 495$
Custom yapınca alınabilirlikten çok uzağa gidiyor. :(

EON17en düşük konfigürasyon =Subtotal : $2,346.00Estimated Ship Date : 5/10/2011Intel Core i7 950 3.06GHz LGA 1366 Quad-Core Processor ...
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TechnoMobile 8 yıl
Acerium
DH MisafiriBen 20 yıldır bilgisayar kulanıcısıyım masaüstünü aratmayan notebook göremedim,kaldıki o fiyatlara zaten masa üstünün kralı yapılır.Oyun oynayacak arkadaşlar notebook alarak oyun oynayamazsınız solitare gibi basit oyunlar harici yada giriş seviyesinde grafik ayarlarında oynarım diyorsanız o başka ....
hocam sen 20 yıl öncesinden bahsediyorsun sanırım...

Bilgisayarda ne kadar yeni deneyime sahipseniz o kadar daha iyi çünkü geçmiş bazen değiştirilemez bir düşünce bırakabiliyor.Ben lenovo y560 la crysis 2 yi çok yüksek grafiklerde oynadım bitirdim tüm oyunlar hızlı rahat ve akıcı oynanıyor
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vbektas 8 yıl
DH Misafiri
Ben 20 yıldır bilgisayar kulanıcısıyım masaüstünü aratmayan notebook göremedim,kaldıki o fiyatlara zaten masa üstünün kralı yapılır.Oyun oynayacak arkadaşlar notebook alarak oyun oynayamazsınız solitare gibi basit oyunlar harici yada giriş seviyesinde grafik ayarlarında oynarım diyorsanız o başka ....

sen 20 yildir sanirim dx486 pcni kullaniyorsun tabiki o renki hesap makinesinde soltire oynarsin paraya kiyinca asus g60j modelini alirsin i7 8 gb ram 60 gb sdd gtx260m 1 gb 256 bit ekran karti var daha bi oyunun dondugunu gormedim en yusek grafikde lutfen bilincli yorum yapalim alacak arkadaslara engel olmuyalim
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DH Misafiri 8 yıl
@haqy
Fena custom (kastım) yapmışın $19,875.Kasarken zorlanma hissettin mi? :D
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123alpapo123 8 yıl
adam haklı beyler sagılın :D
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OverClocK1ng 8 yıl
"hemen size bir örnek vereyim...ACER ASPIRE TIMELINEX 3820TG 13.3" boyutuyla..ultra incecik yapısıyla,,1gb ati mobility radeon HD5650 orta sınıf ekran kartıyla i5 işlemcisiyle her oyunu oynuyorum,işimide yapıyorum...crysis 2 ,shogun 2, cod black ops... şimdi soruyorum size nesi kötü bu laptopun...son çözünürlükte oynarken birazda ayar kıscaksınız..masaüstlerinde kısmıyormusunuz ayar..."
İşte kısmayalım diye GTX560Ti aldık ya. Sen git notebook un ekranı küçük. 21.5" LED 1920x1080 ekran bağla ona monitör çıkışından. Sonra Crysis 2 yi aç ve tüm ayarları full yap. Sonra takılmadan oyna göreyim. Bırak takılmadanı oynayıp bir zevk alırsan helal olsun. 13.3" ekranın çözünürlüğü düşük. Zaten ekran da küçük. Sakın 13.3" notebook ekranı ile senin 21.5" LED FullHD ekranla aldığın zevki alıyorum veya fark yapmaz falan da deme lütfen...
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haqy 8 yıl
Ben bir custom yapayım dedim Total: $19,875.00 :D
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Xagdas 8 yıl
haqy

Ben bir custom yapayım dedim Total: $19,875.00 :D


nasıl bi custom la o?


o senin yaptığın şeye, ek özel tüketim vergisi, lüks vergisi falan da alırlar, helikopter olmuş o. Bilgisayarı prize bağlıylen açınca evin ampülleri titremeye başlar elektrik kıtlığından.
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bilalMW 8 yıl
Acerium haklı beyler.
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Acerium 8 yıl
DH Misafiri
Ben 20 yıldır bilgisayar kulanıcısıyım masaüstünü aratmayan notebook göremedim,kaldıki o fiyatlara zaten masa üstünün kralı yapılır.Oyun oynayacak arkadaşlar notebook alarak oyun oynayamazsınız solitare gibi basit oyunlar harici yada giriş seviyesinde grafik ayarlarında oynarım diyorsanız o başka ....

hocam sen 20 yıl öncesinden bahsediyorsun sanırım...
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furi1923 8 yıl
ağlatır bu
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miracorhan 8 yıl
şarjı ne kadar dayanıyo acaba pirizle gezmek gerekir galiba
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AndryTR 8 yıl
Turbo Boost da moda oldu. Yakında işlemcilerin hızını verirken Turbo Boost sınırını verecekler. "Alın bakın; 4.5GHz işlemci"...
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alpa07 8 yıl
oyun oymamak için notebook mu alacaz ??
oyun la iç içe olan masaüstünü tercih etmeli.
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