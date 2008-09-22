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45nm Cell işlemcisi 2009 yılında geliyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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45nm Cell işlemcisi 2009 yılında geliyor
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Daha serin çalışan ve daha uygun fiyatlı olan PlayStation 3 kullanıma sunulabilir mi? Bu sorunun sorulmasındaki en önemli nedenlerin başında teknoloji dünyasının Japonya merkezli lider isimlerinden Toshiba ve Sony'nin Cell işlemcisinin geleceği ile ilgili yaptığı açıklama.

İfade edilen detaylara göre, her ne kadar daha önceki tahminlerin ötesinde de olsa Toshiba ve Sony 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak Cell Broadband Engine yongasının üretimine önümüzdeki sene içerisinde başlamayı planlıyorlar.

IBM tarafından üretilmesi beklenen 45nm Cell işlemcisinin 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan mevcut modele göre %40 daha az güç tüketmesi ve %34 daha küçük olması bekleniyor. Bilindiği üzere Cell işlemcisi, PlayStation 3'ün yanı sıra dizüstü bilgisayarlarda ve video-uygulama kartlarında da kullanılmakta.


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Chembond 11 yıl
Belkide önce PS3de deneyip, sonra PS4 gibi bir güncellenmiş versiyon sunabilirler
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kayaer07 11 yıl
bu işlemciyi pc içinde yapsalar fena olmazdı.
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uchihaitachi 11 yıl
bakalım pc piyasasına ne zaman girecek?
asıl soru bu
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