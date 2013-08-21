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Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

4K görüntü aktarımına imkan veren MHL 3.0 standardı resmen duyuruldu

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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4K görüntü aktarımına imkan veren MHL 3.0 standardı resmen duyuruldu


Günümüz mobil cihazlarının artık harici ekranlara görüntü aktarımı sağlayabilecek kapasiteye gelmesi nedeniyle, ara bağlantı cihazlarının ve standartlarının de önemi arttı. Micracast gibi teknolojiler kablosuz olarak WiFi üzerinden görüntü aktarımına imkan tanırken, MHL ise kablolu aktarım standartlarını tanımlıyor. Mobil cihazların çözünürlükleri arttıkça bu standartların da geliştirilmesi gerekiyor.

MicroUSB'den HDMI'ya içerik aktarımını tanımlayan MHL platformunun standartları MHL Konsorsiyumu tarafından belirleniyor. Konsorsiyum son olarak MHL 3.0 standardını resmi olarak duyurdu. MHL 1.0 ile mobil cihazlardan sıkıştırılmamış 1080p ve 8 kanal ses aktarımı yapılırken, microUSB üzerinden ek bir güç aktarımına gerek duyuluyordu. MHL 2.0 ile birlikte güç aktarımı bağlanan harici ekranlardan sağlanmaya başlamıştı.

MHL 3.0 standardı ile de son günlerin en çok konuşulan çözünürlüğü 4K'ya da 30 kare/saniye hızında destek verilmeye başlandı. Geriye dönük uyumluluk sunan MHL 3.0 standardı hali hazırdaki adaptörlerle birlikte çalışabilecek.

Ayrıca simültane yüksek hızlı veri kanalı, ekran, klavye ve fare gibi çevrebirimleri ile mobil cihazı kontrol için gelişmiş uzaktan kontrol protokolü - RCP, 10Watt'a kadar şarj edebilme, oyunlarda sıfır gecikme, Dolby TrueHD ve DTS-HD ile 7.1 surround ses, yeni 5 pinli bağlantı, çoklu ekran desteği şeklinde diğer özelliklerini saymak mümkün.

MHL 3.0 standardının detaylı özellikleri gelecek ay Konsorsiyum'un web sitesinde yayınlanacak. Böylece üreticiler 4K çözünürlük destekleyen mobil cihazlarına göre kablolu aktarım adaptörleri geliştirebilecek. 

MHL 2.0 standardını ilk kullanan akıllı telefonun Galaxy S4 olduğu açıklanmıştı. MHL 3.0 standardının ise ilk olarak yıl sonuna doğru mobil cihazlarda boy göstermesi bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/MHL-3.0-standard-announced-lag-free-mobile-games-on-your-4K-TV_id46579 Yorum Yaz
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Sebastian Shaw 5 yıl
acaba sony z1 (honami) bunu kullanacak mı nede olsa 4k video çekebileceği söyleniyor
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St Batuhan 5 yıl
Pardon ama ben niye orada ek bir usb portu sağlayabildiğine dair bir ibare görmüyorum, tamam televizyonu bağladık telefona ve usb portumuzu katlettik, bu yüzden işte kalkıp logitech f710 gibi gamepad klavye falan bağlamak adına (kablosuz ama bt destekli olmayan cihazlar) bi usb çıkışı da sağlasaydı en azından mhl 3.0 standartı ile
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