4K görüntü aktarımına imkan veren MHL 3.0 standardı resmen duyuruldu









Günümüz mobil cihazlarının artık harici ekranlara görüntü aktarımı sağlayabilecek kapasiteye gelmesi nedeniyle, ara bağlantı cihazlarının ve standartlarının de önemi arttı. Micracast gibi teknolojiler kablosuz olarak WiFi üzerinden görüntü aktarımına imkan tanırken, MHL ise kablolu aktarım standartlarını tanımlıyor. Mobil cihazların çözünürlükleri arttıkça bu standartların da geliştirilmesi gerekiyor.





MicroUSB'den HDMI'ya içerik aktarımını tanımlayan MHL platformunun standartları MHL Konsorsiyumu tarafından belirleniyor. Konsorsiyum son olarak MHL 3.0 standardını resmi olarak duyurdu. MHL 1.0 ile mobil cihazlardan sıkıştırılmamış 1080p ve 8 kanal ses aktarımı yapılırken, microUSB üzerinden ek bir güç aktarımına gerek duyuluyordu. MHL 2.0 ile birlikte güç aktarımı bağlanan harici ekranlardan sağlanmaya başlamıştı.





MHL 3.0 standardı ile de son günlerin en çok konuşulan çözünürlüğü 4K'ya da 30 kare/saniye hızında destek verilmeye başlandı. Geriye dönük uyumluluk sunan MHL 3.0 standardı hali hazırdaki adaptörlerle birlikte çalışabilecek.





Ayrıca simültane yüksek hızlı veri kanalı, ekran, klavye ve fare gibi çevrebirimleri ile mobil cihazı kontrol için gelişmiş uzaktan kontrol protokolü - RCP, 10Watt'a kadar şarj edebilme, oyunlarda sıfır gecikme, Dolby TrueHD ve DTS-HD ile 7.1 surround ses, yeni 5 pinli bağlantı, çoklu ekran desteği şeklinde diğer özelliklerini saymak mümkün.





MHL 3.0 standardının detaylı özellikleri gelecek ay Konsorsiyum'un web sitesinde yayınlanacak. Böylece üreticiler 4K çözünürlük destekleyen mobil cihazlarına göre kablolu aktarım adaptörleri geliştirebilecek.





MHL 2.0 standardını ilk kullanan akıllı telefonun Galaxy S4 olduğu açıklanmıştı. MHL 3.0 standardının ise ilk olarak yıl sonuna doğru mobil cihazlarda boy göstermesi bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/MHL-3.0-standard-announced-lag-free-mobile-games-on-your-4K-TV_id46579