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    Anlık Bildirim

    Intel işlemcilerin iade oranı dörde katlandı

    Intel işlemcilerin oyunlarda çökme problemleri yaşaması sonrasında tüketiciler soluğu iade masalarında aldı. Avrupa’da Intel işlemci iadeleri dört katına çıktı. 
    Intel Tam Boyutta Gör
    Piyasaya çıktığından bu yana özellikle oyunlarda donma ve kasma problemleri yaşatan on üçüncü ve on dördüncü nesil Intel işlemciler tüketicinin gözünden düştü. İnsanlar koşa koşa işlemcileri iade etmeye gidiyor.

    Intel kâbusu sürüyor

    Çökme problemlerinin sadece son kullanıcıda değil çevrim içi oyunların sunucularında ve kiralık sunucularda da yaşanması tedirginliği büyüttü. Intel sorunu kabul ederken tamamen çözülüp çözülmeyeceğine dair bir bilgi veremiyor. Bazı kaynaklar sorunun sanıldığından daha derin olduğunu iddia ediyor.

    Yaşanan sıkıntılar kullanıcıları da pes ettirdi. Avrupa’daki önemli ticaret platformları büyük bir iade dalgasıyla karşı karşıya. On üçüncü nesil işlemcilerin on ikinci nesil işlemcilere göre dört kat, on dördüncü nesil işlemcilerin ise Alder Lake işlemcilere göre üç kat daha fazla iade oranı mevcut.

    Arrow Lake-S masa üstü işlemcilerin çıkışının yaklaşması Intel için alarm zillerinin çalmasına neden oldu ancak halen firmanın kartopu gibi büyüyen bu sorun karşısında tüketiciyi nasıl ikna edeceği merak konusu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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