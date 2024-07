Intel işlemcilerin iade oranı dörde katlandı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Piyasaya çıktığından bu yana özellikle oyunlarda donma ve kasma problemleri yaşatan on üçüncü ve on dördüncü nesil Intel işlemciler tüketicinin gözünden düştü. İnsanlar koşa koşa işlemcileri iade etmeye gidiyor.

Intel kâbusu sürüyor

Çökme problemlerinin sadece son kullanıcıda değil çevrim içi oyunların sunucularında ve kiralık sunucularda da yaşanması tedirginliği büyüttü. Intel sorunu kabul ederken tamamen çözülüp çözülmeyeceğine dair bir bilgi veremiyor. Bazı kaynaklar sorunun sanıldığından daha derin olduğunu iddia ediyor.

Yaşanan sıkıntılar kullanıcıları da pes ettirdi. Avrupa’daki önemli ticaret platformları büyük bir iade dalgasıyla karşı karşıya. On üçüncü nesil işlemcilerin on ikinci nesil işlemcilere göre dört kat, on dördüncü nesil işlemcilerin ise Alder Lake işlemcilere göre üç kat daha fazla iade oranı mevcut.

Arrow Lake-S masa üstü işlemcilerin çıkışının yaklaşması Intel için alarm zillerinin çalmasına neden oldu ancak halen firmanın kartopu gibi büyüyen bu sorun karşısında tüketiciyi nasıl ikna edeceği merak konusu.

