Intel işlemcilerin iade oranı dörde katlandı

Intel kâbusu sürüyor
Çökme problemlerinin sadece son kullanıcıda değil çevrim içi oyunların sunucularında ve kiralık sunucularda da yaşanması tedirginliği büyüttü. Intel sorunu kabul ederken tamamen çözülüp çözülmeyeceğine dair bir bilgi veremiyor. Bazı kaynaklar sorunun sanıldığından daha derin olduğunu iddia ediyor.
Yaşanan sıkıntılar kullanıcıları da pes ettirdi. Avrupa’daki önemli ticaret platformları büyük bir iade dalgasıyla karşı karşıya. On üçüncü nesil işlemcilerin on ikinci nesil işlemcilere göre dört kat, on dördüncü nesil işlemcilerin ise Alder Lake işlemcilere göre üç kat daha fazla iade oranı mevcut.
Arrow Lake-S masa üstü işlemcilerin çıkışının yaklaşması Intel için alarm zillerinin çalmasına neden oldu ancak halen firmanın kartopu gibi büyüyen bu sorun karşısında tüketiciyi nasıl ikna edeceği merak konusu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.